Λευτέρης Χαρίτος: Σπάνια έξοδος με τη σύντροφό του- ηθοποιό του Porto Leone

Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Σμαράγδας Αδαμοπούλου στη Super Κατερίνα σχετικά με τον ρόλο της στο Porto Leone

Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τον Λευτέρη Χαρίτο και τη σύντροφό του, Σμαράγδα Αδαμοπούλου.

Το ζευγάρι παρακολούθησε την πρεμιέρα της παράστασης «Άρωμα γυναίκας» στο θέατρο Βρετάνια, το βράδυ της 12ης Νοεμβρίου.

Λευτέρης Χαρίτος- Σμαράγδα Αδαμοπούλου στην πρεμιέρα Άρωμα Γυναίκας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η σύντροφος του σκηνοθέτη είναι ηθοποιός και φέτος τη βλέπουμε τηλεοπτικά στη σειρά του Alpha Porto Leone, να υποδύεται τη Βούλα.

Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου στον ρόλο της Βούλας στη σειρά Porto Leone

«Η Βούλα είναι φοιτήτρια και πόρνη, ουσιαστικά ακροβατεί μεταξύ δύο κόσμων. Θέλει να πάρει το πτυχίο της, να σπουδάσει, αλλά η ζωή την έχει κάνει έτσι ώστε να πρέπει να δουλέψει στο καμπαρέ. Από μικρή ονειρευόταν να σπουδάσει δασκάλα ή καθηγήτρια. Δίνει κρυφά εξετάσεις, μπαίνει στην σχολή που θέλει στην Αθήνα αλλά αναγκάζεται να δουλέψει στην Τρούμπα προκειμένου να στέλνει χρήματα στη μάνα και τον άρρωστο αδελφό της», είχε πει η ηθοποιός για τον ρόλο της, σε πρόσφατη συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Χαρίτος – Αδαμοπούλου: Περίπου δύο χρόνια μαζί

Ο σκηνοθέτης και η ηθοποιός είναι ζευγάρι περίπου από το 2023. Πρώτη φορά τους είχαμε δει μαζί στην Απονομή Βραβείων Ίρις, τον Ιούνιο του 2023.

Λευτέρης Χαρίτος- Σμαράγδα Αδαμοπούλο στην Απονομή Βραβείων Ίρις, τον Ιούνιο του 2023/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή και σπάνια κάνουν δημόσιες εμφανίσεις.

Κάποιους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2024, είχαν απαθανατιστεί μαζί στο Εθνικό θέατρο για την πρεμιέρα «Ονειρόδραμα».

Σμαράγδα Αδαμοπούλου - Λευτέρης Χαρίτος στο Εθνικό Θέατρο, τον Μάρτιο του 2024/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η επόμενη δημόσια εμφάνισή τους έγινε στο Ηρώδειο μόλις τον περασμένο Ιούλιο.

Λευτέρης Χαρίτος - Σμαράγδα Αδαμοπούλου στην παράσταση της Sydney Dance Company/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η μία στη συναυλία της Mahler Chamber Orchestra (Ορχήστρα Δωματίου Μάλερ) με τη σπουδαία Κινέζα πιανίστρια Γιούτζα Γουάνγκ και η άλλη στην παράσταση της Sydney Dance Company.

Λευτέρης Χαρίτος- Σμαράγδα Αδαμοπούλου στο Ηρώδειο για τη Mahler Chamber Orchestra με την Yuja Wang/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

O σκηνοθέτης των επιτυχημένων παραγωγών «Άγριες Μέλισσες» και «Μάγισσα» είναι πατέρας ενός γιου και μιας κόρης. Το δεύτερο παιδί του το απέκτησε από την πολυετή σχέση του με τη Μαρκέλλα Γιαννάτου. Το ζευγάρι χώρισε όταν η ηθοποιός διένυε τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της. Το κοριτσάκι τους, που πήρε το όνομα Μελία- Αφροδίτη, γεννήθηκε στις 7 Ιουνίου του 2023.



