Λευτέρης Χαρίτος: Σπάνια έξοδος με τη σύντροφό του- ηθοποιό του Porto Leone

Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τον Λευτέρη Χαρίτο και τη σύντροφό του, Σμαράγδα Αδαμοπούλου.
Χαρίτος - Αδαμοπούλου: Ποια είναι η ηθοποιός - σύντροφος του γνωστού σκηνοθέτη
Το ζευγάρι παρακολούθησε την πρεμιέρα της παράστασης «Άρωμα γυναίκας» στο θέατρο Βρετάνια, το βράδυ της 12ης Νοεμβρίου.
Η σύντροφος του σκηνοθέτη είναι ηθοποιός και φέτος τη βλέπουμε τηλεοπτικά στη σειρά του Alpha Porto Leone, να υποδύεται τη Βούλα.
«Η Βούλα είναι φοιτήτρια και πόρνη, ουσιαστικά ακροβατεί μεταξύ δύο κόσμων. Θέλει να πάρει το πτυχίο της, να σπουδάσει, αλλά η ζωή την έχει κάνει έτσι ώστε να πρέπει να δουλέψει στο καμπαρέ. Από μικρή ονειρευόταν να σπουδάσει δασκάλα ή καθηγήτρια. Δίνει κρυφά εξετάσεις, μπαίνει στην σχολή που θέλει στην Αθήνα αλλά αναγκάζεται να δουλέψει στην Τρούμπα προκειμένου να στέλνει χρήματα στη μάνα και τον άρρωστο αδελφό της», είχε πει η ηθοποιός για τον ρόλο της, σε πρόσφατη συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα.
Χαρίτος – Αδαμοπούλου: Περίπου δύο χρόνια μαζί
Ο σκηνοθέτης και η ηθοποιός είναι ζευγάρι περίπου από το 2023. Πρώτη φορά τους είχαμε δει μαζί στην Απονομή Βραβείων Ίρις, τον Ιούνιο του 2023.
Κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή και σπάνια κάνουν δημόσιες εμφανίσεις.
Κάποιους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2024, είχαν απαθανατιστεί μαζί στο Εθνικό θέατρο για την πρεμιέρα «Ονειρόδραμα».
Η επόμενη δημόσια εμφάνισή τους έγινε στο Ηρώδειο μόλις τον περασμένο Ιούλιο.
Η μία στη συναυλία της Mahler Chamber Orchestra (Ορχήστρα Δωματίου Μάλερ) με τη σπουδαία Κινέζα πιανίστρια Γιούτζα Γουάνγκ και η άλλη στην παράσταση της Sydney Dance Company.
O σκηνοθέτης των επιτυχημένων παραγωγών «Άγριες Μέλισσες» και «Μάγισσα» είναι πατέρας ενός γιου και μιας κόρης. Το δεύτερο παιδί του το απέκτησε από την πολυετή σχέση του με τη Μαρκέλλα Γιαννάτου. Το ζευγάρι χώρισε όταν η ηθοποιός διένυε τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της. Το κοριτσάκι τους, που πήρε το όνομα Μελία- Αφροδίτη, γεννήθηκε στις 7 Ιουνίου του 2023.
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.