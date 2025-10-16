GNTM Sneak Preview: «Πηγαδάκι» στα γαλλικά με Ανέστη και Εδουάρδο

Τι θα δούμε στο αυριανό επεισόδιο!

Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει το νέο επεισόδιο του GNTM που θα προβληθεί την Παρασκευή 17/10 στις 21.00 στο Star.

Όπως είδαμε στα sneak previews του επεισοδίου, τα αδέρφια Ανέστης και Εδουάρδος στήνουν «πηγαδάκι» στα γαλλικά, με σκοπό να μην ακούσουν οι υπόλοιποι παίκτες τις πόζες που σκοπεύουν να κάνουν στη φωτογράφιση! Μάλιστα, όταν ένας συμπαίκτης τους, ο Γιώργος τούς λέει ότι θα μεταφραστούν τα λόγια τους για το κοινό, εκείνοι απαντούν πως δεν τους ενδιαφέρει αυτό, αλλά να μην καταλάβουν οι άλλοι τι λένε! «Ανταγωνιστικά, ξέρεις» λένε.

gntm

Η κριτική του Γαβαλά «πάγωσε» κριτές και Ξένια

GNTM Sneak Preview: «Πηγαδάκι» στα γαλλικά με Ανέστη και Εδουάρδο

«Είναι μία πόζα μοντελέ κλασική, δεν έχει κάποιο action! Είσαι ένα κορίτσι υποδοχή - κάπου» ακούγεται να λέει ο Λάκης Γαβαλάς μόλις είδε τη φωτογραφία της Ξένιας. «Ε, όχι! Έχει κίνηση!» είπε τότε ο Άγγελος Μπράτης, ενώ το μοντέλο είχε «παγώσει» και είπε πως δεν καταλαβαίνει...

GNTM Sneak Preview: «Πηγαδάκι» στα γαλλικά με Ανέστη και Εδουάρδο

Έξαλλος ο Λάκης Γαβαλάς - Αντιπαράθεση κριτών για τη φωτογράφιση του Γιώργου

GNTM Sneak Preview: «Πηγαδάκι» στα γαλλικά με Ανέστη και Εδουάρδο

Η φωτογραφία του Γιώργου στάθηκε επίσης αφορμή για αντιπαράθεση των κριτών. Τι είναι το γκραντ ζετέ που ανέφερε ο Λάκης Γαβαλάς; Δείτε στο νέο επεισόδιο του GNTM, αύριο, Παρασκευή 17/10 στο Star!

Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
