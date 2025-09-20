Συναγερμός NATO και στην Πολωνία από παραβίαση ρωσικών μαχητικών

Συγκαλεί το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.09.25 , 11:27 Μεγάλα προβλήματα από κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια της Ευρώπης
20.09.25 , 11:22 Αισιόδοξη η Ελένη Χατζίδου μετά τη θεραπεία: «Όλα πήγαν καλά!»
20.09.25 , 11:18 Φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Θεσσαλονίκη
20.09.25 , 10:47 Κρίση στην κτηνοτροφία: Στα ύψη οι τιμές των γαλακτοκομικών
20.09.25 , 10:47 Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση: Φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή
20.09.25 , 10:26 Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στο Πανεπιστήμιο Πάτρας
20.09.25 , 10:26 10 τροφές που καταπολεμούν τον καρκίνο: Ποιες συνιστά ειδικός του Χάρβαρντ
20.09.25 , 10:08 Aμπέλ Φερέιρα θέλει ο Παναθηναϊκός για προπονητή!
20.09.25 , 09:46 Έρχονται σαρωτικοί έλεγχοι για τη φοροδιαφυγή
20.09.25 , 09:04 Το πεντάθυρο MINI Cooper S σε έκδοση John Cooper Works
20.09.25 , 09:03 Σοφία Λόρεν: O φλογερός έρωτας με Έλληνα σφουγγαρά
20.09.25 , 08:59 Η ομάδα του GNTM στο σπίτι της Ζενεβιέβ για να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα
20.09.25 , 08:51 Συναγερμός NATO και στην Πολωνία από παραβίαση ρωσικών μαχητικών
20.09.25 , 08:51 Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μενίδι
20.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 20 Σεπτεμβρίου
Άση Μπήλιου: Η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/9 φέρνει καρμικές αλλαγές!
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση: Φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Μπριζίτ Μακρόν: Πώς ξεκίνησαν οι φήμες ότι είναι άνδρας
Αναστασία Γιάμαλη: Ο σύντροφος, η κοινή ιδεολογία και το πλύσιμο των πιάτων
Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε κακή ψυχολογία - Πέθανε ο πολυαγαπημένος σκύλος του
Φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Θεσσαλονίκη
«Θα συνεχίσεις να με αγαπάς, μαμά;»: Τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: AP Images/ Petr David Josek, Βίντεο STAR
Συναγερμός στο ΝΑΤΟ για παραβιάσεις εναέριου χώρου κρατών μελών της από τη Ρωσία (βίντεο STAR)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύο μαχητικά αεροσκάφη της Ρωσίας παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα, δήλωσαν σήμερα οι συνοριακοί φρουροί της Πολωνίας, προσθέτοντας ότι ενημερώθηκαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες.

Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

Νωρίτερα, η Εσθονία ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά σε μια «άνευ προηγουμένου θρασεία» εισβολή, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Η πολωνική συνοριοφυλακή έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: «Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Παραβιάστηκε η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας».

Την περασμένη εβδομάδα η Πολωνία κατέρριψε ύποπτα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ --η πρώτη φορά που ένα μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας είναι γνωστό ότι έριξε πυρά κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικές εγκαταστάσεις

Το ΝΑΤΟ θα συγκαλέσει το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε ικανοποίηση σήμερα για τη «γρήγορη και αποφασιστική» απάντηση που δόθηκε μετά την εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. «Η απάντηση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εσθονό πρωθυπουργό Μίχαλ Κρίστεν.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δήλωσε απόψε ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το περιστατικό με περισσότερες λεπτομέρειες, κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας για διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού.

Πολωνία: Το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το άρθρο 4 - «Θα υπερασπιστούμε τα εδάφη μας»

Η Ουκρανία κατήγγειλε την «κλιμάκωση» εκ μέρους της Ρωσίας μετά την αναχαίτιση τριών ρωσικών MiG-31 από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, αφότου τα ρωσικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. «Η εισβολή συνιστά νέα κλιμάκωση από τη Ρωσία και άμεση απειλή για τη διατλαντική ασφάλεια», έγραψε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα στην πλατφόρμα X. "Όσο δεν λαμβάνει μια πραγματικά σθεναρή απάντηση, (η Ρωσία) θα γίνεται μόνο πιο αλαζονική και επιθετική", δήλωσε.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί, μετά την αναχαίτιση ρωσικών αεροσκαφών που, σύμφωνα με την Εσθονία, παραβίασαν τον εναέριο χώρο της σε μια "θρασεία" εισβολή.

Ο Βάντεφουλ πρόσθεσε ότι η παραβίαση του εσθονικού εναερίου χώρου από τη Ρωσία είναι απαράδεκτη και ότι η Εσθονία έχει την πλήρη αλληλεγγύη της Γερμανίας. "Με την άμεση αναχαίτιση των ρωσικών αεροσκαφών, αποδεικνύουμε ότι το NATO είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί", έγραψε ο Βάντεφουλ στο X.

Η Γαλλία, η οποία διαθέτει στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, που έχει τη βάση της στην Εσθονία, χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου τις εισβολές ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών στις χώρες της Βαλτικής.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΩΣΙΑ
 |
ΝΑΤΟ
 |
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
 |
ΠΟΛΩΝΙΑ
 |
ΕΣΘΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top