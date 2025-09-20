Συναγερμός NATO και στην Πολωνία από παραβίαση ρωσικών μαχητικών

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ για παραβιάσεις εναέριου χώρου κρατών μελών της από τη Ρωσία (βίντεο STAR)

Δύο μαχητικά αεροσκάφη της Ρωσίας παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα, δήλωσαν σήμερα οι συνοριακοί φρουροί της Πολωνίας, προσθέτοντας ότι ενημερώθηκαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες.

Νωρίτερα, η Εσθονία ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά σε μια «άνευ προηγουμένου θρασεία» εισβολή, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Η πολωνική συνοριοφυλακή έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: «Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Παραβιάστηκε η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας».

Την περασμένη εβδομάδα η Πολωνία κατέρριψε ύποπτα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ --η πρώτη φορά που ένα μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας είναι γνωστό ότι έριξε πυρά κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το ΝΑΤΟ θα συγκαλέσει το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε ικανοποίηση σήμερα για τη «γρήγορη και αποφασιστική» απάντηση που δόθηκε μετά την εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. «Η απάντηση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εσθονό πρωθυπουργό Μίχαλ Κρίστεν.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δήλωσε απόψε ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το περιστατικό με περισσότερες λεπτομέρειες, κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας για διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού.

Η Ουκρανία κατήγγειλε την «κλιμάκωση» εκ μέρους της Ρωσίας μετά την αναχαίτιση τριών ρωσικών MiG-31 από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, αφότου τα ρωσικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. «Η εισβολή συνιστά νέα κλιμάκωση από τη Ρωσία και άμεση απειλή για τη διατλαντική ασφάλεια», έγραψε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα στην πλατφόρμα X. "Όσο δεν λαμβάνει μια πραγματικά σθεναρή απάντηση, (η Ρωσία) θα γίνεται μόνο πιο αλαζονική και επιθετική", δήλωσε.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί, μετά την αναχαίτιση ρωσικών αεροσκαφών που, σύμφωνα με την Εσθονία, παραβίασαν τον εναέριο χώρο της σε μια "θρασεία" εισβολή.

Ο Βάντεφουλ πρόσθεσε ότι η παραβίαση του εσθονικού εναερίου χώρου από τη Ρωσία είναι απαράδεκτη και ότι η Εσθονία έχει την πλήρη αλληλεγγύη της Γερμανίας. "Με την άμεση αναχαίτιση των ρωσικών αεροσκαφών, αποδεικνύουμε ότι το NATO είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί", έγραψε ο Βάντεφουλ στο X.

Η Γαλλία, η οποία διαθέτει στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, που έχει τη βάση της στην Εσθονία, χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου τις εισβολές ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών στις χώρες της Βαλτικής.

