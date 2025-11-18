Συναγερμός στην Πολωνία: «Είμαστε σε προπολεμική φάση» - Ανησυχεί η Ευρώπη

Για «εχθρική ρητορική» κάνει λόγο η Ρωσία

18.11.25 , 09:57 Συναγερμός στην Πολωνία: «Είμαστε σε προπολεμική φάση» - Ανησυχεί η Ευρώπη
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Evgeniy Maloletka)
Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι προειδοποίησε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας / Βίντεο αρχείου Σκάι

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Πολωνία, μετά τις δηλώσεις του Γερμανού αρχηγού στρατού για «προπολεμική περίοδο».

Γερμανική «βόμβα»: «Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»

Η Πολωνία ανεβάζει το επίπεδο συναγερμού της, μετά τις ιδιαίτερα ανησυχητικές δηλώσεις του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού Βίσλαβ Κούκουλα, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Ρωσία «έχει ήδη μπει στη φάση προετοιμασίας για πόλεμο» και ότι η χώρα του βιώνει μια «προπολεμική πραγματικότητα».

Η ένταση αυξάνεται και στη Βαρσοβία, όπου η κυβέρνηση κάνει λόγο για στοχευμένες ενέργειες δολιοφθοράς με προέλευση από τη Ρωσία. Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ αποκάλυψε ότι η πρόσφατη έκρηξη σε σιδηροδρομικό δίκτυο κοντά στην πρωτεύουσα ήταν ένα πρωτοφανές περιστατικό σαμποτάζ. Το συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής αποτελεί κρίσιμο κανάλι μεταφοράς δυτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, γεγονός που ενισχύει τους φόβους για συντονισμένες προσπάθειες αποσταθεροποίησης.

Γερμανία: «Ζούμε μια υβριδική μορφή πολέμου»

Μιλώντας στο δημόσιο ραδιόφωνο Polskie Radio, ο στρατηγός Κούκουλα υπογράμμισε ότι η Μόσχα «δημιουργεί πλέον το κατάλληλο περιβάλλον» για πιθανή επιθετική κίνηση κατά της Πολωνίας. Όπως είπε, η παρούσα συγκυρία δεν είναι πόλεμος, αλλά «μια περίοδος που προηγείται αυτού – μια φάση υβριδικών απειλών που θυμίζει τις εντάσεις του Ψυχρού Πολέμου».

Οι δηλώσεις αυτές συνέπεσαν χρονικά με την αποκάλυψη Τουσκ για την ανατίναξη της γραμμής μεταξύ Βαρσοβίας και Λούμπλιν, η οποία χαρακτηρίστηκε «σοβαρό μήνυμα» προς τη χώρα και τους συμμάχους της.

Υποψίες για ρωσική ή λευκορωσική ανάμειξη

Αν και η πολωνική κυβέρνηση δεν έχει κατονομάσει επίσημα υπόπτους, η συζήτηση για τη δράση ρωσικών και λευκορωσικών υπηρεσιών πληροφοριών είναι έντονη. Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, σημείωσε ότι η επίθεση πιθανότατα εντάσσεται σε μια νέα ρωσική υβριδική επιχείρηση με στόχο να «μετρήσει» τις αντιδράσεις του ΝΑΤΟ.

Ο στρατηγός Κούκουλα τόνισε ότι η διαχείριση αυτής της περιόδου απαιτεί ισχυρή στρατιωτική αποτροπή, αλλά και ετοιμότητα από την κοινωνία: «Το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εξαρτάται και από τη στάση των ίδιων των πολιτών».

Συνεχής ανησυχία στο ΝΑΤΟ

Η Πολωνία έχει ήδη ενισχύσει τα μέτρα άμυνας στα σύνορα και τον εναέριο χώρο της.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, πολωνικές και συμμαχικές δυνάμεις κατέρριψαν ρωσικά drones που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο, εξέλιξη που άνοιξε συζητήσεις εντός ΝΑΤΟ για το αν στο μέλλον θα πρέπει να καταρρίπτονται ακόμη και ρωσικά μαχητικά σε περίπτωση παραβίασης.

Την ίδια στιγμή, η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών BND προειδοποίησε ότι «η Ρωσία ετοιμάζεται να δοκιμάσει την αντοχή των ευρωπαϊκών συνόρων», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης. Οι δηλώσεις αυτές συμβαδίζουν με τις προειδοποιήσεις του Γερμανού υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ότι «η Ευρώπη ίσως να έχει ζήσει το τελευταίο ήρεμο καλοκαίρι της».

Η Μόσχα, από την πλευρά της, έκανε λόγο για «εχθρική ρητορική», απορρίπτοντας κάθε κατηγορία περί επιθετικότητας.

Η Πολωνία στο επίκεντρο του υβριδικού πολέμου

Για τις πολωνικές αρχές, τα πρόσφατα γεγονότα αποτελούν ακόμη μια ένδειξη πως η χώρα βρίσκεται στο στόχαστρο ενός πολύπλευρου υβριδικού πολέμου, όπου στρατιωτικές απειλές, κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και προπαγάνδα λειτουργούν συνδυαστικά.

Ο στρατηγός Κούκουλα ήταν κατηγορηματικός: «Αν καταφέρουμε να αποτρέψουμε τον αντίπαλο, ο πόλεμος δεν θα έρθει· αν δείξουμε αδυναμία, θα του ανοίξουμε τον δρόμο».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΠΟΛΩΝΙΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 |
ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
