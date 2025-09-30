Αντρέι Κράβαρικ: Ποιος είναι ο διάσημος μπαμπάς της Μιχαέλας από το GNTM

Παλαίμαχος διεθνής βολεϊμπολίστας - Το όνομά του συνδέθηκε με τον «Ηρακλή»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.25 , 14:54 Θανάσης Αλευράς: «Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι πάθανε αγένεια»
30.09.25 , 14:53 Τροχαίο Μπισμπίκης: «Κινδύνεψαν τα εγγόνια μου»
30.09.25 , 14:48 Ρένια Λουιζίδου: Η guest εμφάνιση στις Σέρρες, το Σοι Σου κι ο Τσιμιτσέλης
30.09.25 , 14:34 Οι «παγίδες» του Οκτωβρίου: Οι 3 ημερομηνίες που πρέπει να προσέξεις!
30.09.25 , 14:18 Η Στέλλα Γεωργιάδου φέρνει στο Cash or Trash ένα αντικείμενο αλλης εποχής
30.09.25 , 14:16 Ποια ζώδια τον Οκτώβριο πρέπει να προσέξουν τις ίντριγκες;
30.09.25 , 14:08 Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
30.09.25 , 14:05 Aυτή είναι η διατροφή που βοηθά στη μείωση του βάρους και της κορτιζόλης
30.09.25 , 13:53 Φάρμα: Οι γαλάζιοι συζητούν ανοιχτά τα προβλήματα της ομάδας
30.09.25 , 13:46 Ducati και Marc Márquez: Παγκόσμιοι Πρωταθλητές MotoGP 2025
30.09.25 , 13:38 «Τα Φαντάσματα»: Δείτε On Demand τα επεισόδια στο StarTV
30.09.25 , 13:38 Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αυξάνονται το 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές
30.09.25 , 13:33 Ξυλόσομπες: Επιβαρύνουν την υγεία όσο και το κάπνισμα; Τι λένε οι ειδικοί
30.09.25 , 13:30 Υγιεινά και πεντανόστιμα pancakes βρώμης με μπανάνα
30.09.25 , 13:13 Γιώργος Μαζωνάκης: «Το όνειρο μου θα καεί μεσ’ τη φωτιά της μέρας»
Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Στρατιωτική θητεία: «Περιοδεύων» στα 17, αντί 18 - Τι αλλάζει στις αναβολές
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Βαγγέλης Σερίφης: Το παρασκήνιο της αποχώρησής του από το ΟΡΕΝ
Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα
Αντρέι Κράβαρικ: Ποιος είναι ο διάσημος μπαμπάς της Μιχαέλας από το GNTM
Τίνα Μεσσαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση με τον σύζυγό της στο Ηρώδειο
Αντώνης Ρέμος: Ποιοι πήγαν στη συναυλία του στο Ηρώδειο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε στο απόσπασμα την audition της Μιχαέλα Κράβαρικ στο GNTM 6
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μιχαέλα Κράβαρικ είναι από τις διαγωνιζόμενες του GNTM 6 που εντυπωσίασε τους κριτές στην πρώτη της audition και πέρασε με 4 «ναι» στην επόμενη φάση των bootcamp.

GNTM: Η κούκλα Μιχαέλα είναι κόρη πασίγνωστου παίκτη βόλεϊ!

«Ονομάζομαι Μιχαέλα Κράβαρικ, κατάγομαι από τη Σλοβακία και οι δύο γονείς μου είναι από εκεί. Μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη και μένω εκεί με τους γονείς μου. Ασχολούμαι με το μόντελινγκ μερικά χρόνια... βασικά αρκετά χρόνια, από τα 16 μου. Είμαι 28. Επίσης ασχολούμαι με το μακιγιάζ και παίζω βόλεϊ, είμαι σε ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ναι, ο μπαμπάς μου έπαιζε βόλεϊ. Είμαι αρκετά καλή, πιστεύω πως αν δεν ασχολούμουν με το μόντελινγκ θα ήμουν βολεϊμπολίστρια». Με αυτά τα λόγια συστήθηκε η Μιχαέλα Κράβαρικ στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Λάκη Γαβαλά, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Άγγελο Μπράτη.

Αντρέι Κράβαρικ: Ποιος είναι ο διάσημος μπαμπάς της Μιχαέλας από το GNTM

Αντρέι Κράβαρικ: Ποιος είναι ο μπαμπάς της Μιχαέλας

Η 28χρονη Μιχαέλα ανέφερε πως παίζει βόλεϊ και πώς να μην ασχολείται με το άθλημα...  αφού ο μπαμπάς της είναι παλαίμαχος διεθνής αθλητής του βόλεϊ και νυν προπονητής. 

Ο Άντρει Κράβαρικ φορώντας την εμφάνιση του Ηρακλή με τον αριθμό 6 σε αγώνα Champions League στο βόλεϊ, το 2008/ Eurokinissi ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο Άντρει Κράβαρικ φορώντας την εμφάνιση του Ηρακλή με τον αριθμό 6 σε αγώνα Champions League στο βόλεϊ, το 2008/ Eurokinissi ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο 54χρονος Αντρέι Κράβαρικ (Andrej Kravárik) γεννήθηκε στην Πιεστανί της Σλοβακίας. Αγωνιζόταν στη θέση του διαγωνίου και ξεκίνησε την καριέρα του από την VKP Μπρατισλάβας, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Σλοβακίας, το 1993 και το 1994. Από την επόμενη περίοδο και μέχρι το τέλος της καριέρας του, αγωνίστηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα με διάλειμμα ενός μόνο χρόνου. 

Ειδικότερα:

  • την περίοδο 1994-1995 αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ
  • την επόμενη περίοδο πήρε μεταγγράφη στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης
  • το καλοκαίρι του 1996 αγωνίστηκε για τον Ηρακλή
  • την επόμενη χρονιά μεταπήδησε στην ομάδα του Άρη με την οποία κατέκτησε το Super Cup της χρονιάς 
  • το καλοκαίρι του 1998 αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ιταλίας με τη Μοντικιάρι, αλλά ένα βαρύ διάστρεμμα του στέρησε τη θέση βασικού
  • το καλοκαίρι του 1999 επέστρεψε στον Ηρακλή όπου παρέμεινε μέχρι και το τέλος της καριέρας του. Συνέδεσε το όνομα του με τις επιτυχίες του συλλόγου, τόσο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Όσα είχε πει ο Αντρέι Κράβαρικ για την κόρη του στο sportsfeed.gr, τον Απρίλιο του 2014

Με τον Ηρακλή ο Κράβαρικ κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα, έξι κύπελλα και τέσσερα Super Cup, ενώ έφτασε πέντε φορές στο final four του Champions League, όντας τρεις φορές φιναλίστ

Ο Κράβαρικ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος βόλεϊ με τον "Ηρακλή" για την περίοδο 2006-2007 / Eurokinissi ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο Κράβαρικ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος βόλεϊ με τον "Ηρακλή" για την περίοδο 2006-2007 / Eurokinissi ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  • Διετέλεσε αρχηγός της ομάδας του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αγωνιζόταν με το νούμερο 6 στη φανέλα και με το νούμερο 16 στην Εθνική Ελλάδας
  • Το 2003 απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα και στις 19 Απριλίου 2004 η ΔΟΕ επικύρωσε την αλλαγή υπηκοότητάς του, ανοίγοντάς του το δρόμο για να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας στην Ολυμπιάδα της Αθήνας.
  • Πλέον ασχολείται με την προπονητική

  • Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την επιτραπέζια αντισφαίριση, αγωνιζόμενος στον σύλλογο ΑΣ ΜΑΚΕΔΝΟΣ.

 

Greece's next top model - Κάθε Παρασκευή στις 21:00

Δείτε εδώ τα επεισόδια του GNTM 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΧΑΕΛΑ ΚΡΑΒΑΡΙΚ
 |
GNTM 6
 |
GNTM
 |
ΑΝΤΡΕΙ ΚΡΑΒΑΡΙΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top