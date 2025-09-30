Αντρέι Κράβαρικ: Ποιος είναι ο διάσημος μπαμπάς της Μιχαέλας από το GNTM

Η Μιχαέλα Κράβαρικ είναι από τις διαγωνιζόμενες του GNTM 6 που εντυπωσίασε τους κριτές στην πρώτη της audition και πέρασε με 4 «ναι» στην επόμενη φάση των bootcamp.

«Ονομάζομαι Μιχαέλα Κράβαρικ, κατάγομαι από τη Σλοβακία και οι δύο γονείς μου είναι από εκεί. Μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη και μένω εκεί με τους γονείς μου. Ασχολούμαι με το μόντελινγκ μερικά χρόνια... βασικά αρκετά χρόνια, από τα 16 μου. Είμαι 28. Επίσης ασχολούμαι με το μακιγιάζ και παίζω βόλεϊ, είμαι σε ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ναι, ο μπαμπάς μου έπαιζε βόλεϊ. Είμαι αρκετά καλή, πιστεύω πως αν δεν ασχολούμουν με το μόντελινγκ θα ήμουν βολεϊμπολίστρια». Με αυτά τα λόγια συστήθηκε η Μιχαέλα Κράβαρικ στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Λάκη Γαβαλά, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Άγγελο Μπράτη.

Αντρέι Κράβαρικ: Ποιος είναι ο μπαμπάς της Μιχαέλας

Η 28χρονη Μιχαέλα ανέφερε πως παίζει βόλεϊ και πώς να μην ασχολείται με το άθλημα... αφού ο μπαμπάς της είναι παλαίμαχος διεθνής αθλητής του βόλεϊ και νυν προπονητής.

Ο Άντρει Κράβαρικ φορώντας την εμφάνιση του Ηρακλή με τον αριθμό 6 σε αγώνα Champions League στο βόλεϊ, το 2008/ Eurokinissi ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο 54χρονος Αντρέι Κράβαρικ (Andrej Kravárik) γεννήθηκε στην Πιεστανί της Σλοβακίας. Αγωνιζόταν στη θέση του διαγωνίου και ξεκίνησε την καριέρα του από την VKP Μπρατισλάβας, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Σλοβακίας, το 1993 και το 1994. Από την επόμενη περίοδο και μέχρι το τέλος της καριέρας του, αγωνίστηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα με διάλειμμα ενός μόνο χρόνου.

Ειδικότερα:

την περίοδο 1994-1995 αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ

την επόμενη περίοδο πήρε μεταγγράφη στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης

το καλοκαίρι του 1996 αγωνίστηκε για τον Ηρακλή

την επόμενη χρονιά μεταπήδησε στην ομάδα του Άρη με την οποία κατέκτησε το Super Cup της χρονιάς

το καλοκαίρι του 1998 αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ιταλίας με τη Μοντικιάρι , αλλά ένα βαρύ διάστρεμμα του στέρησε τη θέση βασικού

, αλλά ένα το καλοκαίρι του 1999 επέστρεψε στον Ηρακλή όπου παρέμεινε μέχρι και το τέλος της καριέρας του. Συνέδεσε το όνομα του με τις επιτυχίες του συλλόγου, τόσο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Όσα είχε πει ο Αντρέι Κράβαρικ για την κόρη του στο sportsfeed.gr, τον Απρίλιο του 2014

Με τον Ηρακλή ο Κράβαρικ κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα, έξι κύπελλα και τέσσερα Super Cup, ενώ έφτασε πέντε φορές στο final four του Champions League, όντας τρεις φορές φιναλίστ

Ο Κράβαρικ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος βόλεϊ με τον "Ηρακλή" για την περίοδο 2006-2007 / Eurokinissi ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Διετέλεσε αρχηγός της ομάδας του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αγωνιζόταν με το νούμερο 6 στη φανέλα και με το νούμερο 16 στην Εθνική Ελλάδας

αγωνιζόταν με το νούμερο 6 στη φανέλα και με το νούμερο 16 στην Εθνική Ελλάδας Το 2003 απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα και στις 19 Απριλίου 2004 η ΔΟΕ επικύρωσε την αλλαγή υπηκοότητάς του, ανοίγοντάς του το δρόμο για να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας στην Ολυμπιάδα της Αθήνας.

και στις 19 Απριλίου 2004 η ΔΟΕ επικύρωσε την αλλαγή υπηκοότητάς του, ανοίγοντάς του το δρόμο για να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας στην Ολυμπιάδα της Αθήνας. Πλέον ασχολείται με την προπονητική

Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την επιτραπέζια αντισφαίριση, αγωνιζόμενος στον σύλλογο ΑΣ ΜΑΚΕΔΝΟΣ.

