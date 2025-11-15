Καρδίτσας: «Οι φύλακες άγγελοί μας» - Καλύτερα το βρέφος που κάηκε από λάδι

Το «ευχαριστώ» των γονιών του στους γιατρούς

Ρεπορτάζ για τον τραυματισμό βρέφους στην Καρδίτσα από καυτό λάδι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μεγάλη βελτίωση έχει η κατάσταση της υγείας του 15 μηνών βρέφους, που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι τον περασμένο μήνα στην Καρδίτσα

Καρδίτσα: Με σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και σώμα το μωρό που κάηκε με λάδι

Ο μικρός Θανάσης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του υπέστη και ανακοπή, κατάφερε να βγει νικητής με την αμέριστη βοήθεια των γιατρών που τον περιέθαλψαν. 

μωρό εγκαύματα Καρδίτσα 1

Το αγοράκι ξέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία μόλις είχε τελειώσει το μαγείρεμα, έπιασε το τηγάνι με το καυτό λάδι, κι αυτό χύθηκε όλο πάνω του, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα. 

Εγκαύματα στα χέρια υπέστη και η μητέρα, η οποία προσπάθησε να αποτρέψει το ατύχημα. 

«Μέχρι να πετάξει την πάνα, το παιδί έπιασε το τηγάνι με το καυτό λάδι...»

Σήμερα οι γονείς του λένε το δικό τους «ευχαριστώ» σε όσους συνέβαλαν για να γίνει καλά το παιδί τους με μια ευχαριστήρια επιστολή, στην οποί αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Χρειαστήκαμε ένα χέρι βοήθειας και μας δώσατε δύο, προσφέροντάς μας ξανά το χαμόγελο του Θανάση μας».

μωρό εγκαύματα Καρδίτσα 2

Αναλυτικά στην επιστολή τους οι γονείς του Θανάση αναφέρους:

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί ήσασταν και είστε εκεί — φύλακες άγγελοι του μωρού μας, Θανασάκη.

Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, με την τεράστια υποστήριξη και τον απίστευτο συντονισμό σας, καταφέρατε το θαύμα∙ σήμερα βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του γιου μας στα χείλη του.

Ευχαριστούμε το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς και τον Υπουργό και Βουλευτή του τόπου μας, Κώστα Τσιάρα, για το άμεσο ενδιαφέρον του. Έκανε το παιδί μας παιδί του και δεν μας άφησε ούτε στιγμή.

μωρό εγκαύματα Καρδίτσα 3

Σε συνεργασία με τον άνθρωπο και επιστήμονα, Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Γιώργο Χαραλάμπους, που ήταν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή, ακόμη και για την πιθανότητα αεροδιακομιδής.

Για εμάς “θαύμα της επιστήμης” έχει το όνομα Λυσίωτης Φίλιος Αλέξανδρος, εξειδικευμένος στα εγκαύματα, μοναδικός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Lübeck της Γερμανίας. Εκείνος ανέλαβε την ευθύνη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του «Αγλαΐα Κυριακού», όπου μαζί με τη συντονίστρια της ΜΕΘ, Αριστούλα Παστούρα, παιδίατρο — εντατικολόγο, μας στάθηκαν όχι μόνο ως επιστήμονες, αλλά και ως άνθρωποι — ακόμη και στον τρόπο διαμονής μας δίπλα στο παιδί.

Χρειαστήκαμε ένα χέρι βοήθειας και μας δώσατε δύο, προσφέροντάς μας ξανά το χαμόγελο του Θανάση μας.

Οικογένεια,

Φυτσιλή Παναγιώτη κ’ Ηλιάνα Νάκου»

