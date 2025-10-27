Καρδίτσα: Με σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και σώμα το μωρό που κάηκε με λάδι

Κρίσιμη η κατάστασή του - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Σοκ προκαλεί το σοβαρό ατύχημα στην Καρδίτσα, όπου ένα βρέφος μόλις 15 μηνών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, μετά από έγκαυμα με καυτό λάδι. Το περιστατικό συνέβη μέσα στο σπίτι της οικογένειας, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, και έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

«Μέχρι να πετάξει την πάνα, το παιδί έπιασε το τηγάνι με το καυτό λάδι...»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ποινική ευθύνη για τη μητέρα του παιδιού, η οποία βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του ατυχήματος.

Η ίδια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρνει εγκαύματα στα χέρια, γεγονός που δείχνει ότι προσπάθησε να αποτρέψει το ατύχημα και να προστατεύσει το παιδί της.

Βρέφος με εγκαύματα σε πρόσωπο και σώμα από καυτό λάδι

Ωστόσο, έχει σχηματιστεί δικογραφία που θα αποσταλεί στον εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση.

Καρδίτσα: Με σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και σώμα το μωρό που κάηκε με λάδι

Το βρέφος παραμένει διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύμφωνα με τις ιατρικές πληροφορίες, φέρει εκτεταμένα εγκαύματα περίπου στο 15% του σώματός του, συμπεριλαμβανομένου του προσώπου.

Οι γιατροί εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τα εγκαύματα στο πρόσωπο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα κριθεί αν χρειαστεί να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω φροντίδα.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.
Οι πρώτες ενδείξεις, ωστόσο, δείχνουν πως πρόκειται για ατύχημα και όχι για ενέργεια από πρόθεση.

