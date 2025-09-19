GNTM 6: Η κούκλα Μιχαέλα είναι κόρη πασίγνωστου παίκτη βόλεϊ!

«Να τη στείλουμε κατευθείαν τελικό;» είπαν οι κριτές

Πρώτη Δημοσίευση: 19.09.25, 20:24
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πλατό του GNTM για την audition της εισήλθε με αέρα τοπ μόντελ η πανέμορφη 28χρονη Μιχαέλα Κράβαρικ. Όπως είπε, και οι 2 γονείς της κατάγονται από τη Σλοβακία αλλά εκείνη έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα.

Γεννημένη στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα, η Μιχαέλα μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 3 ετών μαζί με τους γονείς της, Αντρέι και Μάγια, λόγω της επαγγελματικής ενασχόλησης του πρώτου με το βόλεϊ. Πατέρας της ο πασίγνωστος βολεϊμπολίστας Αντρέι Κράβαρικ.

Δες το GNTM 6

gntm
Με 4 «ναι» η Μιχαέλα πέρασε στην επόμενη φάση. «Είσαι θεάρα, είσαι μοντελάρα, είσαι φαβορί να ξέρεις!» της είπαν ενθουσιασμένοι οι κριτές. «Να τη στείλουμε κατευθείαν τελικό;» είπαν με χιούμορ.

gntm

