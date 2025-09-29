Γεωργία Μπέζα: Αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στα backstage του GNTM 6

Η Ελένη Χατζίδου κι ο Ετεοκλής Παύλου υποδέχτηκαν στο Breakfast@Star την ψυχή των backstage του GNTM 6, όπως τη χαρακτήρισαν.

Η Γεωργία Μπέζα μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Star για τον ρόλο της στον διαγωνισμό, που είναι να εμψυχώνει και να στηρίζει τους διαγωνιζόμενους σε κάθε τους βήμα.

«Το πρώτο πράγμα που μου έλεγαν είναι ότι ήταν όλοι έτοιμοι. Οπότε νομίζω ότι την πρώτη παγωμάρα την έπαιρναν με το που έμπαιναν μέσα στους κριτές», δήλωσε η Γεωργία για την ψυχολογία των μοντέλων λίγο πριν την ώρα της κρίσης.

Σχετικά με το αστείο περιστατικό με τη διαγωνιζόμενη που παρέλειψε, πάνω στο άγχος της, να τη χαιρετήσει, είπε: «Προφανέστατα εγώ δεν ενοχλήθηκα από αυτό. Ήταν μέσα στη διαδικασία».

Τέλος, περιέγραψε την εμπειρία που αποκόμισε από τα backstage: «Πέρασα φανταστικά. Ήμουν, θεωρώ πολύ άνετη, επειδή μού ήταν γνώριμα κάποια πρόσωπα, καθώς έχω υπάρξει πίσω από την κάμερα και στο GNTM. Εντάξει βλέπω κάποια πράγματα πχ έχω γυρισμένη την πλάτη μου πολύ συχνά στην κάμερα», παραδέχτηκε η Γεωργία Μπέζα στο Breakfast@Star, όπου βρέθηκε καλεσμένη τη Δευτέρα 29/9.

