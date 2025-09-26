GNTM - Νάρκισσος: «Ήρθα να κερδίσω το GNTM και να φύγω»

Η audition που ενθουσίασε τους κριτές

26.09.25 , 21:15 GNTM - Νάρκισσος: «Ήρθα να κερδίσω το GNTM και να φύγω»
Ο Νάρκισσος είναι 21 ετών, κατάγεται από την Ημαθία και έχει σπουδάσει σχέδιο μόδας και styling. Από τα 18 του ασχολείται ενεργά με το μόντελινγκ, ενώ το εντυπωσιακό του ύψος (1,95 μ.) τον κάνει να ξεχωρίζει στον χώρο της μόδας.

GNTM - Νάρκισσος: «Ήρθα να κερδίσω το GNTM και να φύγω»

Στην audition του GNTM, ο Νάρκισσος εμφανίστηκε με ένα outfit που είχε σχεδιάσει και ράψει ο ίδιος. Το γεγονός αυτό ενθουσίασε την κριτική επιτροπή, με τον Έντι Γαβριηλίδη να δηλώνει ότι θέλει να αποκτήσει το συγκεκριμένο κομμάτι.

Παράλληλα, ο νεαρός σχεδιαστής δεν περιορίζεται μόνο στα ρούχα αλλά δημιουργεί και μαγιό, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει ταλέντο και πολυπλευρικότητα στον χώρο της μόδας.

Πριν την audition, ο ίδιος είπε: «Αυτός ο διαγωνισμός είναι ίσως το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω πριν φύγω από αυτή τη χώρα. Ήρθα να κερδίσω το GNTM και να φύγω».

GNTM - Νάρκισσος

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί δεν έκρυψε τον θαυμασμό της, σχολιάζοντας: «Για μένα είσαι το σήμερα, είσαι το αύριο. Είσαι 2 μέτρα, είσαι μικρός… πόζαρες ολόσωστα. Έχεις ακριβώς το πρόσωπο που μένει αξέχαστο και πιστεύω ότι στο GNTM δεν θα σε ξεχάσει κανείς».

Στην επόμενη φάση με 5 «ναι»

Ο Νάρκισσος πέρασε στην επόμενη φάση του GNTM με πέντε “ναι” από τους κριτές, αποδεικνύοντας ότι έχει όλα τα προσόντα να συνεχίσει με επιτυχία στον διαγωνισμό.

GNTM - Νάρκισσος: «Ήρθα να κερδίσω το GNTM και να φύγω»

