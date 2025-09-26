GNTM: «Είσαι σαν Κάτια Ζυγούλη σε μικρή συσκευασία»-Τα κλάματα της Αγγέλικα

Η Αγγέλικα είναι 20 ετών, κατάγεται από την Κέρκυρα και τη Σαουδική Αραβία. Σπουδάζει σε σχολή υποκριτικής, αλλά το πάθος της είναι το μόντελινγκ, κυρίως μέσω φωτογραφίσεων. Είναι στον χώρο από τα 5 της χρόνια και έχει ήδη διακριθεί με εξώφυλλο στη γερμανική Vogue.

Με τεράστια αυτοπεποίθηση, η Αγγέλικα δηλώνει ότι αγαπάει τον ανταγωνισμό και το μοντελινγκ, παρά το γεγονός ότι είναι petite μοντέλο με ύψος 1,65 μ.

Κατά τη διάρκεια της audition, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σχολίασε χαριτολογώντας: «Είσαι σαν Κάτια Ζυγούλη σε μικρή συσκευασία».

Η Αγγέλικα πέρασε στην επόμενη φάση του GNTM 2025 με πέντε “ναι”, ενώ εκείνη δήλωσε πως συγκινήθηκε ιδιαίτερα από τα καλά λόγια της Ηλιάνας.