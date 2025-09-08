Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο

Παρακολούθησε την παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.25 , 15:32 Φάρμα: Δείτε πού θα γίνονται οι δοκιμασίες
08.09.25 , 15:23 Νέοι μισθοί για Αστυνομία, Στρατό, Πυροσβεστική & Λιμενικό – Δείτε τα ποσά
08.09.25 , 15:11 Ιωάννα Παππά: «Σκέφτηκα κάποια στιγμή να προχωρήσω σε δεύτερο παιδί»
08.09.25 , 14:46 Προφυλακιστέος ο 17χρονος για τις αρπαγές βρεφών
08.09.25 , 14:39 Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
08.09.25 , 14:23 Σε ποιες περιοχές καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Δείτε τη λίστα
08.09.25 , 14:20 Ποια ζώδια θα έχουν πολλές ευκαιρίες την εβδομάδα 08/09/2025- 14/09/25
08.09.25 , 14:18 Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει τυφλή παραολυμπιονίκη με σκύλο - οδηγό
08.09.25 , 14:03 Μαρία Ηλιάκη: «Είμαι ο φόβος και ο τρόμος για τις μαμάδες στις κούνιες!»
08.09.25 , 13:44 O Mιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται στο θέατρο Λυκαβηττού
08.09.25 , 13:29 Άνοιγμα σχολείων: Πότε ξεκινά το ολοήμερο σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά
08.09.25 , 13:19 Αύξηση στις συντάξεις και κοινωνική ενίσχυση 250 ευρώ - Ποιοι ωφελούνται
08.09.25 , 13:00 Ραγδαίες εξελίξεις στον Ολυμπιακό- Τι θα γίνει με τον Ποντένσε
08.09.25 , 12:49 Γιώργος Ζαμπέτας: Η κόρη του, Κατερίνα, στο θέατρο Άλσος
08.09.25 , 12:46 Ιωάννα Τούνη: Το πρώτο βίντεο με τον φημολογούμενο νέο της σύντροφο
Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο
Σε ποιες περιοχές καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Δείτε τη λίστα
Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης
Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση: Ρομαντική απόδραση για το ζευγάρι
Γιώργος Ζαμπέτας: Η κόρη του, Κατερίνα, στο θέατρο Άλσος
Αύξηση στις συντάξεις και κοινωνική ενίσχυση 250 ευρώ - Ποιοι ωφελούνται
Επίδομα 250 ευρώ: Αλλαγές στο παραπέντε για δικαιούχους και κριτήρια
Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Σίσσυ Χρηστίδου: Βουτιά στο μαγευτικό ναυάγιο των Κυθήρων!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με πορτοκαλοκόκκινο φόρεμα εμφανίστηκε η Σίσσυ Χρηστίδου σε βραδινή της έξοδο. Η παρουσιάστρια παρακολούθησε την παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα», ανάμεσα σε πολλούς άλλους επώνυμους Έλληνες, και έκλεψε την παράσταση με το look της καθώς ήταν πιο λαμπερή και ανανεωμένη από ποτέ.

Σίσσυ Χρηστίδου: Ετοίμασε τούρτα γενεθλίων red velvet στον γιο της, Μάικ

Η Σίσσυ Χρηστίδου στο παρελθόν είχε πολλές φορές αναφερθεί στα κιλά της και στην απώλεια βάρους που προσπαθούσε να πετύχει και πλέον (εδώ και καιρό δηλαδή) τα έχει καταφέρει θαυμάσια. Είναι αδυνατισμένη, μαυρισμένη και αποπνέει ένα άκρως καλοκαιρινό vibe. Φυσικά, απαρατήρητη δεν πέρασε και η υπέροχη ψάθινη YSL τσάντα της.

Δες την εμφάνιση της Σίσσυς:

 

Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο

 Σίσσυ Χριστίδου-Δανάη Μπάρκα-Νίκος Συρίγος - NDP PHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο

Γιάννης Ζουγανέλης-Δανάη Μπάρκα-Σίσσυ Χριστίδου-Βίκυ Σταυροπούλου-Νίκος Συρίγος - NDP PHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο

Σίσσυ Χριστίδου-Δανάη Μπάρκα-Νίκος Συρίγος - NDP PHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top