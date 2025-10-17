Συγκίνηση προκαλεί η μάχη που έδωσε ο Διονύσης Σαββόπουλος με τον καρκίνο/Βίντεο Αρχείου ANT1

Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος. Μετά από επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του, ο αγαπημένος καλλιτέχνης νοσηλεύεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε νοσοκομείο.

Ο δημοφιλής τραγουδοποιός χρειάστηκε ιατρική φροντίδα, ωστόσο σύμφωνα με δηλώσεις του οικογενειακού του περιβάλλοντος, η υγεία του παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης και πλέον βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι -εκτός απροόπτου- αναμένεται να λάβει εξιτήριο μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε δώσει μία μεγάλη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, την οποία όμως κατάφερε να ξεπεράσει.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος με τη σύζυγό του Άσπα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η εξομολόγηση του Διονύση Σαββόπουλου για τη μάχη του με τον καρκίνο

«Μιας κι είχα χρόνο στη διάθεσή μου, πήγα να δω τους γιατρούς, γιατί είχα κάτι ενοχλήσεις. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα. Έτσι ξαφνικά; Όχι και τόσο ξαφνικά. Όλο γκούχου - γκούχου ήμουν το τελευταίο διάστημα, πάνω από πενήντα χρόνια καπνίζω, και σάς το λέω αυτό για προσέχετε, να ‘χετε το νου σας, κι αν -ο μη γένοιτο- σάς συμβεί, μη φοβηθείτε, αντιμετωπίστε το, κι έχει ο Θεός. Μού αφαίρεσαν μισό πνευμόνι, κι ύστερα μπήκα σε κάποιες θεραπείες, που όσο να ΄ναι έχουν τις παρενέργειές τους. Κόπωση βασικά, μεγάλη αδυναμία», είχε περιγράψει πρόσφατα για την περιπέτεια με τον καρκίνο που του «χτύπησε» την πόρτα το 2020.