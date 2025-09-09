Αυτό το φρούτο βλάπτει το έντερό μας - Τι αποκαλύπτει γιατρός του Χάρβαρντ

Tα φρούτα γενικότερα συμβάλλουν στην απορρόφηση πολύτιμων θρεπτικών συστατικών για τον ανθρώπινο οργανισμό και φυσικά ανήκουν στην υγιεινή διατροφή. Κορυφαίος γαστρεντερολόγος του Πανεπιστήμιου του Χάρβαρντ, όμως, υποστηρίζει ότι κάποια φρούτα μπορεί να βλάψουν την υγεία του εντέρου και γι' αυτό συνιστά προσοχή στα φρούτα που καταναλώνουμε.

Ο λόγος για τον Dr. Saurabh Sethi, ο οποίος μοιράστηκε στο Instagram με τους ετατομμύρια followers του τα μυστικά για την προστασία του εντέρου, καθώς και ποια φρούτα είναι τα πιο οφέλιμα για τον οργανισμό μας.

Οι ώριμες μπανάνες βλάπτουν την υγεία του εντέρου

Ο διακεκριμένος ειδικός Dr. Saurabh Sethi είχε συμβουλεύσει στο παρελθόν τους ακόλουθούς του να πίνουν καθημερινά τσάι matcha, καθώς, όπως υποστηρίζει, το συγκεκριμένο ρόφημα μπορεί να καταπολεμήσει τα καρκινικά κύτταρα. Αυτή τη φορά, ο 42χρονος γαστρεντερολόγος κατέταξε διάφορα φρούτα ως προς την οφελιμότητα για το ανθρώπινο έντερο και μοιράστηκε τις συμβουλές του στα social media.

Ο διακεκριμένος γαστρεντερολόγος Dr. Saurabh Sethi υποστηρίζει ότι η κατανάλωση πολύ ώριμων μπανανών μπορεί να είναι επιβλαβής για το έντερο / Φωτογραφία: Unsplash.com

Όπως εξηγεί, η κατανάλωση πολύ ώριμων μπανανών μπορεί να είναι επιβλαβής για το έντερο. Αυτό συμβαίνει, όπως επεσήμανε ο Dr. Sethi, διότι όταν η μπανάνα ωριμάσει αρκετά, το άμυλο μετατρέπεται σε απλά σάκχαρα, τα οποία απορροφώνται γρήγορα, αυξάνοντας απότομα το σάκχαρο στο αίμα. Επίσης, οι πολύ ώριμες μπανάνες προσφέρουν λιγότερα θρεπτικά συστατικά στα βακτήρια του εντέρου και μπορούν να επιδεινώσουν το φούσκωμα σε ανθρώπους με ευαισθησία.

Εν κατακλείδι, όσον αφορά στην καλή υγεία του εντέρου ο ειδικός υγείας συμβουλεύει να καταναλώνουμε τις ελαφρώς πράσινες μπανάνες, καθώς το άμυλό τους ζυμώνεται από τα μικρόβια του εντέρου, παράγοντας υγιή λιπαρά οξέα.

Ρόδια αντί σταφύλια

Επιπρόσθετα, ο Dr. Saurabh Sethi Ο Dr. Sethi υποστήριξε ότι αντί να καταναλώνουμε σταφύλια, είναι πιο υγιεινό να προτιμάμε τα ρόδια, αφού παρόλο που τα σταφύλια είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, περιέχουν μεγάλη ποσότητα φυσικών σακχάρων και λίγες φυτικές ίνες. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπερκατανάλωση ζάχαρης και το φούσκωμα.

Από την άλλη πλευρά, το ρόδι περιέχει πολυφαινόλες και θρέφει τα «καλά» βακτήρια του εντέρου.

Τα μύρτιλα, τα ρόδια και τα πορτοκάλια αποτελούν τα κορυφαία φρούτα για την καλή υγεία του εντέρου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα top φρούτα που συμβάλλουν στην καλή υγεία του εντέρου

Ένα από τα κορυφαία φρούτα που συμβούλευσε ο Dr. Saurabh Sethi να καταναλώνουμε για να προστατέψουμε το έντερό μας είναι τα μύρτιλα, τα οποία τοποθέτησε και στην πρώτη θέση της λίστας. Τα μύρτιλα είναι μία από τις πλουσιότερες πηγές ανθοκυανινών και διαλυτών φυτικών ινών, τα οποία θρέφουν τα βακτήρια του εντέρου και περιορίζουν τυχόν φλεγμονές.

Η λίστα του Dr. Saurabh Sethi με τα πιο οφέλιμα φρούτα για το έντερο

Ρόδια : Γεμάτα αντιοξειδωτικά που προάγουν την ποικιλομορφία των μικροβίων.

: Γεμάτα αντιοξειδωτικά που προάγουν την ποικιλομορφία των μικροβίων. Ακτινίδια και μήλα : Προστατεύουν τον βλεννογόνο του εντέρου, βοηθούν την πέψη και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

: Προστατεύουν τον βλεννογόνο του εντέρου, βοηθούν την πέψη και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Πορτοκάλια: Πηγή βιταμίνης C και διαλυτών φυτικών ινών.

Μην ξεχνάτε να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των ειδικών υγείας, οι οποίοι συνιστούν να καταναλώνονται τουλάχιστον πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών ημερησίως, με σκοπό την πρόληψη ασθενειών.