Κακοκαιρία με βροχές πριν τα Χριστούγεννα - Ο καιρός ως τις 20 Δεκέμβρη

Σε νέα του ανάρτηση, ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για νέα κακοκαιρία - πριν από τα Χριστούγεννα - στη χώρα μας, η οποία θα επηρεάσει κυρίως κεντρικά και δυτικά τμήματά της φέρνοντας βροχές ως τις 20 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικότερα, ως τις 16/12 ο καιρός παρουσιάζεται σταθερός, ωστόσ 17 & 18/12 ένα βαθύ χαμηλό σύστημα ενδέχεται να κινηθεί από τη Μεσόγειο προς την Ελλάδα, αυξάνοντας τις πιθανότητες για έντονες βροχές λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

«Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΠΟ 12-20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου όπως είχαμε αναφέρει τα προγνωστικά πηγαίνουν καλά — τα ensembles είναι συγκεντρωμένα και η θέση των συστημάτων σταθερή. Μετά τις 17–18 Δεκεμβρίου η αβεβαιότητα αυξάνεται απότομα, η διασπορά των μελών ανοίγει και η ακριβής τροχιά του χαμηλού γίνεται πολύ δύσκολο να προβλεφθεί.

Η πρώτη διαταραχή κάνει την πρώτη ουσιαστική ανατολική – βορειοανατολική μετατόπιση από τις 16/12 και μετά και από τις 17 Δεκεμβρίου η διαταραχή (trough) έχει μετακινηθεί πλέον προς κεντρική Μεσόγειο / νότια Ιταλία.

Εδώ ξεκινά η διάσπαση της προβλεψιμότητας της ατμόσφαιρας. Κάποια σενάρια θέλουν το σύστημα να ανεβαίνει γρήγορα προς Ελλάδα, άλλα να καθυστερεί ή να παραμένει νοτιότερα. Από τις 18-20 Δεκεμβρίου το ανώτερο χαμηλό έχει πλέον φτάσει στο υψόμετρο της Ελλάδας, νότια–νοτιοδυτικά της Κρήτης και μεγάλο μέρος της χώρας επηρεάζεται. Είναι η φάση όπου τα σενάρια στα ENS αρχίζουν πραγματικά να “ανοίγουν” Άλλα δίνουν κακοκαιρία, άλλα μεταφέρουν τον κύριο πυρήνα προς το Κρητικό πέλαγος, άλλα τον μετατοπίζουν νοτιότερα προς Λιβύη.

Έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη μέχρι τις μέρες των χριστουγέννων».

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 12/12

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με κατά τόπους νεφώσεις κυρίως τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4, στο Ιόνιο, το Αιγαίο και από το βράδυ στα βόρεια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με κατά τόπους νεφώσεις κυρίως τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στο βόρειο Ιόνιο βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες κατά τόπους νεφώσεις τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, το βράδυ στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες κατά τόπους νεφώσεις το πρωί κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 3 και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες κατά τόπους νεφώσεις το πρωί.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025

Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και το νότιο Ιόνιο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 με 18 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

