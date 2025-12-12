Μουρατίδης για Ρέμο: «Έχει γίνει ο εκπρόσωπος της Μαρινέλλας επί της γης»

Κόλαφος ο γνωστός μάνατζερ στις δηλώσεις του για τον δημοφιλή τραγουδιστή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.12.25 , 12:14 Σπυροπούλου, Τσαλαπάτη, Βουλγαράκη σε Χmas dinner- Oι λαμπερές εμφανίσεις
12.12.25 , 12:01 Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες - Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο
12.12.25 , 11:48 Κακοκαιρία με βροχές πριν τα Χριστούγεννα - Ο καιρός ως τις 20 Δεκέμβρη
12.12.25 , 11:42 Η ιταλική συνταγή του Γιώργου Ρήγα για το Κυριακάτικο τραπέζι
12.12.25 , 11:39 Ανθή Βούλγαρη: Μήνυση για ψεύτικες φωτογραφίες με το μωρό της
12.12.25 , 11:29 Λαζαρίδης για Κωνσταντοπούλου: «Με έβριζε γυμνοσάλιαγκα και βρωμιάρη»
12.12.25 , 11:18 Σύννεφα ή όχι; Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απαντά για τις φήμες χωρισμού
12.12.25 , 11:08 Σταύρος Νιάρχος - Ντάσα Ζούκοβα: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Met Gala Artist
12.12.25 , 10:45 BMW Σειρά 3: Γιορτάζει 50 χρόνια παραγωγής
12.12.25 , 10:31 Αττική Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου του 2026 - Οι τιμές
12.12.25 , 10:28 Μουρατίδης για Ρέμο: «Έχει γίνει ο εκπρόσωπος της Μαρινέλλας επί της γης»
12.12.25 , 10:23 Δανός δότης: Νεκρό ένα παιδί που γεννήθηκε από το σπέρμα του στην Ελλάδα
12.12.25 , 10:22 Ανδρική υπογονιμότητα σημαίνει εξωσωματική γονιμοποίηση;
12.12.25 , 10:17 Νόνη Δούνια: «Φωνάξτε με στην εκπομπή να σας πω αν συμφωνώ με τη Μαγγίρα»
12.12.25 , 10:12 Η Shakira τραγούδησε με τους γιους της σε συναυλία της στο Μπουένος Άιρες
Ο Άρης φεύγει, ο Ερμής επιστρέφει: Ποια ζώδια ευνοούνται άμεσα;
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Ιωάννα Τούνη: «Μεγαλώνει το παιδί μας μια Mπαλινέζα»
Δανός δότης: Νεκρό ένα παιδί που γεννήθηκε από το σπέρμα του στην Ελλάδα
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» ανιψιό και φίλο για τη δολοφονία
Ανθή Βούλγαρη: Μήνυση για ψεύτικες φωτογραφίες με το μωρό της
First Dates: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε ραντεβού!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Νίκος Μουρατίδης έβαλε στο «μάτι του κυκλώνα», τόσο τον Αντώνη Ρέμο, όσο και τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Αυτό που γίνεται ανάμεσα στις κόρες της Ζωής Λάσκαρη είναι χάλια»

Ερωτηθείς για τη Μαρινέλλα και για το αν γνωρίζει κάτι σχετικά με την κατάσταση της υγείας της μεγάλης ερμηνεύτριας, ο ίδιος απάντησε πως δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση. Με νόημα, όμως, σχολίασε: «Να ρωτήσουμε τον Ρέμο. Γιατί έχει γίνει ο εκπρόσωπος της Μαρινέλλας επί της γης», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη δημόσια τοποθέτηση του Αντώνη Ρέμου τις προηγούμενες ημέρες.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Βγαίνει και μας ενημερώνει για την υγεία της. Έχει κόρη η Μαρινέλλα, μπορεί να βγει να μιλήσει όταν θέλει. Φτάνει», υποδηλώνοντας πως θεωρεί περιττή και ίσως παρεμβατική τη στάση του τραγουδιστή.

Μουρατίδης για Πρωτοψάλτη: «Χοροπηδάει σαν τον Σάκη Ρουβά»

Ο Νίκος Μουρατίδης ξεσπάθωσε για Ρέμο και Μαζωνάκη

Ο Νίκος Μουρατίδης ξεσπάθωσε για Ρέμο και Μαζωνάκη

Ο Νίκος Μουρατίδης στάθηκε για χρόνια στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον ρόλο μέντορα στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Όταν ρωτήθηκε για τη συνεργασία τους, ο γνωστός μάνατζερ και ραδιοφωνικός παραγωγός δεν δίστασε να εκφράσει ξανά την προσωπική του άποψη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω συνεργαστεί με τον Μαζωνάκη. Τον ανακάλυψα, τον Μαζωνάκη, και τον έκανα σούπερ σταρ από το μηδέν». Με αυτόν τον τρόπο υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που θεωρεί ότι είχε στην πορεία και στην καθιέρωση του τραγουδιστή στη μουσική σκηνή.

Όταν, τέλος, ρωτήθηκε για την έναρξη των νέων εμφανίσεων του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Νίκος Μουρατίδης απάντησε με χιούμορ αλλά και με διάθεση αιχμηρής ειρωνείας: «Ιιι, προλαβαίνω να πάω κομμωτήριο;», αφήνοντας να εννοηθεί πως παραμένει επικριτικός απέναντί του, ακόμη και σε πιο ανάλαφρες στιγμές της συνέντευξης.

Ο γνωστός μάνατζερ και ραδιοφωνικός παραγωγός, που δεν συνηθίζει να μασάει τα λόγια του, μίλησε και αυτή τη φορά ανοιχτά και χωρίς περιστροφές για πρόσωπα και καταστάσεις που απασχολούν το καλλιτεχνικό περιβάλλον.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top