Μουρατίδης για Ρέμο: «Έχει γίνει ο εκπρόσωπος της Μαρινέλλας επί της γης»

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Νίκος Μουρατίδης έβαλε στο «μάτι του κυκλώνα», τόσο τον Αντώνη Ρέμο, όσο και τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ερωτηθείς για τη Μαρινέλλα και για το αν γνωρίζει κάτι σχετικά με την κατάσταση της υγείας της μεγάλης ερμηνεύτριας, ο ίδιος απάντησε πως δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση. Με νόημα, όμως, σχολίασε: «Να ρωτήσουμε τον Ρέμο. Γιατί έχει γίνει ο εκπρόσωπος της Μαρινέλλας επί της γης», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη δημόσια τοποθέτηση του Αντώνη Ρέμου τις προηγούμενες ημέρες.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Βγαίνει και μας ενημερώνει για την υγεία της. Έχει κόρη η Μαρινέλλα, μπορεί να βγει να μιλήσει όταν θέλει. Φτάνει», υποδηλώνοντας πως θεωρεί περιττή και ίσως παρεμβατική τη στάση του τραγουδιστή.

Ο Νίκος Μουρατίδης ξεσπάθωσε για Ρέμο και Μαζωνάκη

Ο Νίκος Μουρατίδης στάθηκε για χρόνια στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον ρόλο μέντορα στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Όταν ρωτήθηκε για τη συνεργασία τους, ο γνωστός μάνατζερ και ραδιοφωνικός παραγωγός δεν δίστασε να εκφράσει ξανά την προσωπική του άποψη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω συνεργαστεί με τον Μαζωνάκη. Τον ανακάλυψα, τον Μαζωνάκη, και τον έκανα σούπερ σταρ από το μηδέν». Με αυτόν τον τρόπο υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που θεωρεί ότι είχε στην πορεία και στην καθιέρωση του τραγουδιστή στη μουσική σκηνή.

Όταν, τέλος, ρωτήθηκε για την έναρξη των νέων εμφανίσεων του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Νίκος Μουρατίδης απάντησε με χιούμορ αλλά και με διάθεση αιχμηρής ειρωνείας: «Ιιι, προλαβαίνω να πάω κομμωτήριο;», αφήνοντας να εννοηθεί πως παραμένει επικριτικός απέναντί του, ακόμη και σε πιο ανάλαφρες στιγμές της συνέντευξης.

Ο γνωστός μάνατζερ και ραδιοφωνικός παραγωγός, που δεν συνηθίζει να μασάει τα λόγια του, μίλησε και αυτή τη φορά ανοιχτά και χωρίς περιστροφές για πρόσωπα και καταστάσεις που απασχολούν το καλλιτεχνικό περιβάλλον.

