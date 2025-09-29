«Αυτό που γίνεται ανάμεσα στις κόρες της Ζωής Λάσκαρη είναι χάλια»

Όσα αποκάλυψε παλιός της φίλος σε συνέντευξή του

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Νίκος Μουρατίδης, γνωστός για τα ιδιαίτερα σχόλια του, μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα και την Έλενα Πολυκάρπου κάνοντας τη δική του κριτική για πρόσωπα από τον χώρο της υποκριτικής και της μουσικής. 

«Αυτό που γίνεται ανάμεσα στις κόρες της Ζωής Λάσκαρη είναι χάλια»

«Η Μαρινέλλα ήταν τότε η μεγάλη ντίβα της δισκογραφικής εταιρείας και δεν ερχόταν ποτέ εκεί. Κάποια στιγμή έγινε ένα θέμα για ένα εξώφυλλο, είπα τη γνώμη μου και της μεταφέρθηκε. Τότε είπε: "Πέστε του να έρθει να τον γνωρίσω". Από τότε γνωριστήκαμε κι είμαστε πολύ αγαπημένοι… Είναι λαϊκός άνθρωπος στη βάση της, ένας ταύρος», είπε για τη Μαρινέλλα ο ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας και πρώην στέλεχος δισκογραφικής εταιρείας.

Αίθρα Λυκουρέζου: Η ανάρτηση για τα 8 χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη

Αναφερόμενος στην απώλεια της Ζωής Λάσκαρη, αλλά και τη διαμάχη των κορών της, Μάρθας Κουτουμάνου και Αίθρας Λυκουρέζου, για τα κοσμήματα της μητέρας τους, είπε: «Ήταν ένας άνθρωπος έξω καρδιά. Αυτό που γίνεται ανάμεσα στις κόρες είναι χάλια. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος δεν έβαλε ένα στοπ».

«Αυτό που γίνεται ανάμεσα στις κόρες της Ζωής Λάσκαρη είναι χάλια»

Σχολιάζοντας τις πιο νέες γυναίκες τραγουδίστριες που έχουν ξεχωρίσει με την πορεία τους ο Νίκος Μουρατίδης ανέφερε: «Η Κατερίνα Λιόλιου δεν είναι του στυλ μου. Η Ζόζεφιν δεν έχει φωνή, είναι άφωνη εντελώς. Υπήρχε μία εποχή που πήγαινες στις δισκογραφικές και σε ρωτούσαν “Πάολα έχεις;”. Έψαχναν όλοι Πάολες και μετά να τες, βγήκαν όλες».  

Μουρατίδης για Πρωτοψάλτη: «Χοροπηδάει σαν τον Σάκη Ρουβά»

«Η Αναστασία έχει ένα ιδιαίτερο στιλ, για αυτό κι από την πρώτη στιγμή έκανε ένα τσακ και το κέρδισε», καταλήγει στα σχόλιά του ο Νίκος Μουρατίδης.

ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ
 |
ΑΙΘΡΑ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ
 |
ΜΑΡΘΑ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ
 |
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ
