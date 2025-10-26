Νεκρός 21χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο στην Ιτέας - Αντιρρίου

Τραγωδία με έναν νεκρό, ηλικίας μόλις 21 ετών και έναν 37χρονο σοβαρά τραυματισμένο σημειώθηκε κοντά στον Άγιο Νικόλαο Ευπαλίου λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, όλα έγιναν όταν αγροτικό αυτοκίνητο με οδηγό 49χρονο που φέρεται να επιχείρησε να στρίψει στον Άγιο Νικόλαο, συγκρούστηκε με δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός οδηγού, 21 ετών και τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της άλλης μηχανής, ηλικίας 37 ετών.

Ο 37χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα. Μαζί του διακομίστηκε και ένας 14χρονος που επέβαινε στο αγροτικό αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ευτυχώς όχι σοβαρά.

Ο δρόμος γέμισε συντρίμμια και η κυκλοφορία διακόπηκε στην εθνική οδό Ιτέας - Αντιρρίου έως ότου καθαριστεί από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο. Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Ευπαλίου.