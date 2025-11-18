Oι chic εμφανίσεις στην επίδειξη μόδας του Βασίλη Ζούλια

Τις εντυπωσιακές δημιουργίες του για τη σεζόν άνοιξη- καλοκαίρι 2026 παρουσίασε ο γνωστός σχεδιαστής, Βασίλης Ζούλιας. Η επίδειξη μόδας έγινε στο πλαίσιο της 37ης Athens Fashion Week στο Γκολφ της Γλυφάδας και πλήθος γνωστών προσώπων από τον χώρο της μόδας και όχι μόνο, ήταν εκεί και απόλαυσαν την επίδειξη.
Eκεί ήταν δύο μέλη της κριτικής επιτροπής του GNTM, o fashion expert και θρύλος της ελληνικής μόδας, Λάκης Γαβαλάς και ο fashion consultant με τη διεθνή καριέρα, Έντι Γαβριηλίδης.
Από τις κυρίες, που παρακολούθησαν το fashion show, ξεχώρισαν οι chic εμφανίσεις της Δέσποινα Mοιραράκη, της Δήμητρας Ματσούκα, της Βίκυς Καγιάς και της Κιμ Κίλιαν.
Η Δήμητρα Ματσούκα επέλεξε για την περίσταση λευκό σύνολο αποτελούμενο από πουκάμισο και παντελόνι και μαύρη μακριά καμπαρντίνα. Το look της συνδύασε με μπεζ sneakers.
Η Δέσποινα Μοιραράκη φόρεσε midi κόκκινη καρό φούστα, λευκό πουκάμισο με δαντέλα στο μπούστο, μαύρο jacket και μαύρα loafers.
H Bίκυ Καγιά έκανε μια πιο εξεζητημένη εμφάνιση, επιλέγοντας μαύρη υφασμάτινη βερμούδα, ριγέ top και καφέ crop παλτό. Το look της είχε συνδυάσει με μαύρες δερμάτινες μπαλαρίνες.
Η Κιμ Κίλιαν διάλεξε για την περίσταση υφασμάτινο παντελόνι με ασορτί γιλέκο και λευκό πουκάμισο. Το look της συνδύασε με δίχρωμα sneakers σε λευκό και μαύρο χρώμα.
Εκεί ήταν επίσης η Χρυσάνθη Λαιμού, η Έλενα Μακρή, η Άντζελα Ευρυπίδη, η Έβελυν Καζαντζόγλου και η Μάγκυ Χαραλαμπίδου.