Oι chic εμφανίσεις στην επίδειξη μόδας του Βασίλη Ζούλια

Τις εντυπωσιακές δημιουργίες του για τη σεζόν άνοιξη- καλοκαίρι 2026 παρουσίασε ο γνωστός σχεδιαστής, Βασίλης Ζούλιας. Η επίδειξη μόδας έγινε στο πλαίσιο της 37ης Athens Fashion Week στο Γκολφ της Γλυφάδας και πλήθος γνωστών προσώπων από τον χώρο της μόδας και όχι μόνο, ήταν εκεί και απόλαυσαν την επίδειξη.

Επίδειξη μόδας Βασίλη Ζούλια/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Επίδειξη μόδας Βασίλη Ζούλια/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Eκεί ήταν δύο μέλη της κριτικής επιτροπής του GNTM, o fashion expert και θρύλος της ελληνικής μόδας, Λάκης Γαβαλάς και ο fashion consultant με τη διεθνή καριέρα, Έντι Γαβριηλίδης.

Λάκης Γαβαλάς/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Έντι Γαβριηλίδης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Από τις κυρίες, που παρακολούθησαν το fashion show, ξεχώρισαν οι chic εμφανίσεις της Δέσποινα Mοιραράκη, της Δήμητρας Ματσούκα, της Βίκυς Καγιάς και της Κιμ Κίλιαν.

Η Δήμητρα Ματσούκα επέλεξε για την περίσταση λευκό σύνολο αποτελούμενο από πουκάμισο και παντελόνι και μαύρη μακριά καμπαρντίνα. Το look της συνδύασε με μπεζ sneakers.

Δήμητρα Ματσούκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Δέσποινα Μοιραράκη φόρεσε midi κόκκινη καρό φούστα, λευκό πουκάμισο με δαντέλα στο μπούστο, μαύρο jacket και μαύρα loafers.

Δέσποινα Μοιραράκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

H Bίκυ Καγιά έκανε μια πιο εξεζητημένη εμφάνιση, επιλέγοντας μαύρη υφασμάτινη βερμούδα, ριγέ top και καφέ crop παλτό. Το look της είχε συνδυάσει με μαύρες δερμάτινες μπαλαρίνες.

Βίκυ Καγιά/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Κιμ Κίλιαν διάλεξε για την περίσταση υφασμάτινο παντελόνι με ασορτί γιλέκο και λευκό πουκάμισο. Το look της συνδύασε με δίχρωμα sneakers σε λευκό και μαύρο χρώμα.

Κιμ Κίλιαν/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Εκεί ήταν επίσης η Χρυσάνθη Λαιμού, η Έλενα Μακρή, η Άντζελα Ευρυπίδη, η Έβελυν Καζαντζόγλου και η Μάγκυ Χαραλαμπίδου.

Περικλής Κονδυλάτος- Βασίλης Ζούλιας- Χρυσάνθη Λαιμού- Έλενα Μακρή/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Άντζελα Ευριπίδη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Έβελυν Καζαντζόγλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μάγκυ Χαραλαμπίδου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ