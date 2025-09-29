Madonna: Αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να δώσει τέλος στη ζωή της!

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Madonna, αποκαλύπτοντας ότι σκέφτηκε να αυτοκτονήσει κατά τη διάρκεια της «επώδυνης» δικαστικής διαμάχης για την επιμέλεια του γιου της, Rocco Ritchie.

Η Madonna βρέθηκε το 2016 στα δικαστήρια με τον πρώην σύζυγό της, Guy Ritchie, για την επιμέλεια του γιου τους που τότε ήταν 16 ετών. Εκείνος είχε επιλέξει να εγκαταλείψει τη μητέρα του στη διάρκεια της περιοδείας της Rebel Heart για να μετακομίσει στο Λονδίνο με τον πατέρα του. Παρότι η Μαντόνα είχε την κύρια επιμέλεια, έπειτα από μακρά δικαστική διαμάχη επιτεύχθηκε συμφωνία, με βάση την οποία ο Rocco θα παρέμενε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε συνέντευξή της στο podcast On Purpose με τον Jay Shetty -την πρώτη της εδώ και εννέα χρόνια- η «βασίλισσα» της Ποπ εξομολογήθηκε ότι υπέφερε πριν μπει στη ζωή της η Καμπάλα και ξεκινήσει το πνευματικό της ταξίδι. «Υπήρχαν στιγμές στη ζωή μου που ήθελα να κόψω τα χέρια μου… Σκέφτηκα πραγματικά να αυτοκτονήσω», δήλωσε.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Madonna

Μια από αυτές τις στιγμές ήταν όταν πάλευε για την επιμέλεια του γιου της. «Ίσως η πιο επώδυνη στιγμή στη ζωή μου, όπου πραγματικά δεν μπορούσα να βρω διέξοδο, ήταν όταν πέρασα αυτή τη μάχη για την επιμέλεια του γιου μου. Ακόμα κι αν ο γάμος μου δεν πέτυχε… συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Παντρεύονται τους λάθος ανθρώπους, δεν ταιριάζουν. Αλλά κάποιος που προσπαθεί να μου πάρει το παιδί ήταν σαν να με σκότωνε. Έτσι το ένιωθα. Και ήμουν σε περιοδεία τότε, έπρεπε να βγαίνω στη σκηνή κάθε βράδυ. Ξάπλωνα στο πάτωμα του καμαρινιού μου και έκλαιγα. Πίστευα πραγματικά ότι ήταν το τέλος του κόσμου. Δεν το άντεχα», μοιράστηκε η ποπ σταρ.

Η διάσημη τραγουδίστρια, που χώρισε από τον Guy Ritchie το 2008, διευκρίνισε ότι πλέον έχει «πολύ καλή σχέση» με τον γιο της, αποδίδοντας στις πνευματικές αναζητήσεις της το ότι ξεπέρασε εκείνη την κρίση. «Ευτυχώς δεν νιώθω πια έτσι… Είμαι χαρούμενη να πω ότι είμαι πολύ καλή φίλη με τον γιο μου. Τότε δεν μπορούσα να το δω, πίστευα ότι όλα είχαν τελειώσει. Ευτυχώς, είχα μια πνευματική ζωή».

Ο Guy Ritchie κι η Madonna σε πρεμιέρα στο Λονδίνο το 2008 /Φωτογραφία AP Images/Sang Tan

Η σταρ μίλησε και για την τεταμένη σχέση με τον αδελφό της, Christopher, που πέθανε τον Ιούνιο του 2024 έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, αποκαλύπτοντας ότι έχει γράψει τραγούδι προς τιμήν του.

«Το να κρατάς μίσος, κακία ή να θες να υποφέρει κάποιος… είναι ένα είδος δηλητηρίου, ένας καρκίνος», σημείωσε. «Γι’ αυτό είναι σημαντικό να βρεις τρόπο να συγχωρείς ακόμη και αυτούς που θεωρείς εχθρούς σου. Για πολύ καιρό ήταν ο αδελφός μου. Νομίζω οι πιο δύσκολοι είναι οι άνθρωποι που νιώθεις πιο κοντά σου, οι μεγαλύτεροι σύμμαχοί σου, και μετά στρέφονται εναντίον σου. Αυτοί που σε πληγώνουν πιο πολύ είναι εκείνοι που αγαπάς πιο πολύ», δήλωσε.

Η Madonna παραδέχτηκε ότι δίσταζε να ξαναχτίσει γέφυρες με τον αδελφό της όταν εκείνος της ζήτησε βοήθεια, ενώ ήταν άρρωστος. «Δε μιλούσαμε τρία χρόνια. Κι ήταν εκείνος που, όντας άρρωστος, μου είπε “Χρειάζομαι τη βοήθειά σου”. Έπρεπε να αναρωτηθώ, ''Θα βοηθήσω τον εχθρό μου;'' Και το έκανα. Ήταν σαν να έφυγε ένα τεράστιο βάρος από πάνω μου. Μπορούσα να είμαι μαζί του, να κρατώ το χέρι του, ακόμη κι αν πέθαινε, και να λέω ''Σ’ αγαπώ και σε συγχωρώ''. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό».