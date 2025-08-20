Μαντόνα: Γενέθλια με τον 29χρονο σύντροφό της & τις κόρες της στην Ιταλία

Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της στην Ιταλία μαζί με τον 29χρονο σύντροφό της, Ακίμ Μόρις και τις κόρες της, Μέρσι και Λούρδη.

Η «βασίλισσα της ποπ» ταξίδεψε στη Σιένα, προκειμένου να παρακολουθήσει τον περίφημο ιππικό αγώνα Palio, που διεξάγεται κάθε χρόνο την ημέρα των γενεθλίων της, στις 16 Αυγούστου. Πρόκεται για μια παράδοση που κρατά από το 1482.

Η συγκεριμένη εμπειρία ήταν ένα όνειρο που η σταρ ήθελε να πραγματοποιήσει κάποια στιγμή στη ζωή της. Περήφανη που τα κατάφερε, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της με τους followers της στο Instagram: «Το όνειρό μου εδώ και πολλά χρόνια ήταν να παρακολουθήσω τον Palio στη Σιένα, στα γενέθλιά μου. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον ενθουσιασμό, την αγωνία και τη μεγαλοπρέπεια! Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Μέσα από ένα reel που δημοσίευσε, οι θαυμαστές της πήραν μια γεύση απ' όσα διαδραματίστηκαν στο ταξίδι της. Συγκεκριμένα η εορτάζουσα μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα χόρεψαν με τους ντόπιους, απόλαυσαν τα πυροτεχνήματα, επισκέφτηκαν αντικερί κι έκαναν εξορμήσεις στην ιταλική εξοχή.

Μαντόνα: Έτσι πέρασε τα 67α γενέθλιά της