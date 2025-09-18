Madonna: Κύματα ενθουσιασμού - Ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ!

Το Hung Up είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Madonna

Η Madonna, η τραγουδίστρια με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κυκλοφορήσει ένα νέο χορευτικό άλμπουμ τον επόμενο χρόνο με τη Warner, τη δισκογραφική εταιρεία με την οποία ξεκίνησε την καριέρα της κι έχει υπογράψει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

«Είμαι χαρούμενη για αυτήν την επανασύνδεση και αναμένω με ανυπομονησία το μέλλον: να κάνω μουσική, να εκπλήσσω, προκαλώντας ενδεχομένως λίγες αναγκαίες συζητήσεις», δήλωσε η «βασίλισσα» της Ποπ, μέσω δελτίο Τύπου.

Η Madonna το 2005 στο Τόκιο για την προώθηση του Confessions on a Dance Floor /Φωτογραφία AP Images/SHIZUO KAMBAYASHI

Την παραγωγή του νέου της άλμπουμ ανέλαβε ο διάσημος DJ και μουσικός, Stuart Price, με τον οποίο η Μαντόνα δημιούργησε το Confessions on a Dance Floor το 2005, που περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες όπως το Hung Up και το Sorry, διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου.

«Νιώθουμε τιμή που υποδεχόμαστε τη Μαντόνα πίσω στη Warner. Η Madonna δεν είναι μονάχα μια καλλιτέχνιδα, είναι ένα ίνδαλμα, ένα πρόσωπο που παραβαίνει κανόνες, μια απόλυτη πολιτισμική δύναμη», λένε από την πλευρά τους οι Τομ Κόρσον και Άαρον Μπέι-Σακ, συμπρόεδροι της Warner Records.

Το Sorry είναι ένα ακόμα τραγούδι της Madonna με την υπογραφή του Stuart Price

Η 67χρονη καλλιτέχνιδα, που είχε αρχικά υπογράψει συμβόλαιο με τη Warner το 1982, είχε αποχωρήσει από την εταιρεία το 2007 για να συνάψει ένα ιστορικό συμβόλαιο με τη Live Nation, ένα από τα μεγαλύτερα εκείνης της εποχής.

Έπειτα από τρία άλμπουμ χωρίς μεγάλη επιτυχία, το τελευταίο εκ των οποίων ήταν το Madame X το 2019, η Μαντόνα επέστρεψε στη δισκογραφική εταιρεία με την οποία ξεκίνησε την καριέρα της.

Το Jump είναι μία ακόμα επιτυχία της Madonna από τον ίδιο δίσκο