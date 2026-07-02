Madonna: Πώς η σήψη την οδήγησε σε κώμα – Η συγκλονιστική της μαρτυρία

Για 4 ημέρες πάλευε στη ΜΕΘ για τη ζωή της

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Πηγή: εξωτερική φωτογραφία AP
Η εξομολόγηση για τη σοβαρη περιπέτεια υγείας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Madonna αποκάλυψε σοβαρή περιπέτεια υγείας το 2023, όταν μια βακτηριακή λοίμωξη εξελίχθηκε σε σήψη, οδηγώντας την σε κώμα.
  • Έμεινε αναίσθητη για τέσσερις ημέρες στη ΜΕΘ, όπου έλαβε φροντίδα από μια νοσοκόμα που της έδωσε θάρρος.
  • Η καλλιτέχνιδα συνδέει την ανάρρωσή της με την πνευματική της πίστη και τη βοήθεια του δασκάλου της στην Καμπάλα.
  • Η εμπειρία αυτή την οδήγησε στην αναβολή της παγκόσμιας περιοδείας της, αλλά τώρα δηλώνει ευγνώμονη που συνεχίζει τη ζωή της.
  • Η Madonna τόνισε ότι η περιπέτεια άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή, κάνοντάς την να εκτιμά κάθε στιγμή.

Μια από τις πιο συγκινητικές εξομολογήσεις της έκανε η Madonna, η οποία θυμήθηκε τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε το 2023 και λίγο έλειψε να της κοστίσει τη ζωή.

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Η «βασίλισσα της pop», που σήμερα είναι 66 ετών, μίλησε στη Vogue Italia για τις δύσκολες ημέρες που πέρασε στο νοσοκομείο, όταν μια σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη εξελίχθηκε σε σήψη, οδηγώντας τη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η ίδια είχε μείνει αναίσθητη για τέσσερις ημέρες, δίνοντας τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ανάμεσα στις πιο συγκινητικές αποκαλύψεις της ήταν η ιστορία πίσω από το αγαπημένο της λούτρινο μωβ χταπόδι, που δεν αποχωρίζεται ούτε στον ύπνο της.

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«Αυτό είναι το αγαπημένο μου λούτρινο. Τη λένε Οκτάβια και κοιμάμαι μαζί της κάθε βράδυ. Πριν από μερικά χρόνια ήμουν πολύ άρρωστη στο νοσοκομείο. Ήμουν σε κώμα και ήταν αυτή η όμορφη νοσοκόμα που με φρόντιζε, το όνομά της ήταν Ολίβια. Μου φώναζε κάθε μέρα, λέγοντάς μου ότι έπρεπε να σηκωθώ, έπρεπε να βγω από τη ΜΕΘ, και μου έδωσε πραγματικά πολύ θάρρος και ελπίδα. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο και γύρισα σπίτι, η αδερφή μου μού έδωσε αυτό το χταπόδι. Το κοίταξα και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν η νοσοκόμα μου που με φρόντιζε», εξομολογήθηκε η Madonna.

Η σπουδαία καλλιτέχνιδα έχει μιλήσει και στο παρελθόν για το πόσο καθοριστική ήταν αυτή η εμπειρία για την ίδια. Όπως αποκάλυψε, σημαντικό ρόλο στην ανάρρωσή της έπαιξε και η πνευματική της πίστη, καθώς ο δάσκαλός της στην Καμπάλα τη βοήθησε να αντιμετωπίσει τη δύσκολη δοκιμασία με διαφορετική ματιά.

Η σοβαρή περιπέτεια της υγείας της είχε οδηγήσει τότε και στην αναβολή της παγκόσμιας περιοδείας της, ωστόσο σήμερα η Madonna δηλώνει ευγνώμων που κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της και να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά περισσότερο.

Μια εμπειρία που, όπως έχει παραδεχτεί, άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή, κάνοντας την κάθε στιγμή να αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερη αξία.

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