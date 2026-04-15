Madonna: Έγινε viral με το sequel του άλμπουμ Confessions on a Dance Floor!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Madonna ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 15ου άλμπουμ της, με τίτλο Confessions II, στις 3 Ιουλίου, ως συνέχεια του Confessions on a Dance Floor του 2005.
  • Το άλμπουμ είναι συνεργασία με τον παραγωγό Stuart Price και περιγράφεται ως τελετουργικός χώρος όπου η κίνηση αντικαθιστά τη γλώσσα.
  • Η Madonna μοιράστηκε στίχους από το νέο τραγούδι One Step Away, τονίζοντας τη σημασία της χορευτικής μουσικής.
  • Ένα teaser στο YouTube περιλαμβάνει έναν μονόλογο της Madonna για την ελευθερία και την ταυτότητα στην πίστα.
  • Μετά από μια σοβαρή ασθένεια, η Madonna ολοκλήρωσε την περιοδεία Celebration με μια ιστορική συναυλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Το Confessions II επανενώνει τη Madonna με τον παραγωγό Stuart Price και περιγράφεται ως «ένας τελετουργικός χώρος όπου η κίνηση αντικαθιστά τη γλώσσα».

Η Madonna ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 15ου στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Confessions II: μια συνέχεια του Confessions on a Dance Floor, της disco-fabulous κυκλοφορίας του 2005 κι ενός από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ της δισκογραφίας της.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου. Οι λεπτομέρειες παραμένουν σχετικά ελάχιστες, αλλά όπως και ο προκάτοχός του, το Confessions II είναι μια συνεργασία με τον διάσημο Βρετανό παραγωγό Stuart Price.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madonna (@madonna)

Η Madonna δήλωσε σε σχετική ανακοίνωση:

«Όταν ο Stuart Price κι εγώ ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτόν τον δίσκο, αυτό ήταν το μανιφέστο μας: Πρέπει να χορέψουμε, να γιορτάσουμε και να προσευχηθούμε με τα σώματά μας. Αυτά είναι πράγματα που κάνουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια — είναι πραγματικά πνευματικές πρακτικές. Εξάλλου, η πίστα είναι ένας τελετουργικός χώρος. Είναι ένα μέρος όπου συνδέεσαι με τις πληγές σου, με την ευθραυστότητά σου. Το να κάνει κανείς "rave" είναι τέχνη. Πρόκειται για το να ξεπερνάς τα όριά σου και να συνδέεσαι με μια κοινότητα ομοϊδεατών ανθρώπων.

Ήχος, φως και δόνηση / Αναδιαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας / Παρασύροντάς μας σε μια κατάσταση έκστασης. Η επανάληψη του μπάσου, δεν την ακούμε απλώς, αλλά την νιώθουμε.

Αλλοιώνοντας τη συνείδησή μας και διαλύοντας το εγώ και τον χρόνο».

Παρέθεσε επίσης στίχους από ένα νέο τραγούδι, το One Step Away: «Οι άνθρωποι νομίζουν ότι η χορευτική μουσική είναι επιφανειακή, αλλά κάνουν μεγάλο λάθος. Η πίστα δεν είναι απλώς ένα μέρος, είναι ένα κατώφλι: Ένας τελετουργικός χώρος όπου η κίνηση αντικαθιστά τη γλώσσα».

Η Madonna κυκλοφόρησε επίσης ένα teaser στο YouTube: ένα deep house κομμάτι με την ίδια να εκφωνεί έναν μονόλογο: «Ευχαριστώ που ήρθατε. Μερικές φορές, μου αρέσει να κρύβομαι στις σκιές, να δημιουργώ μια νέα περσόνα, μια διαφορετική ταυτότητα. Μπορώ να είμαι όποια θέλω. Ειλικρινά, θα ήθελα να είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους και απλά να μη με νοιάζει, αλλά εδώ έξω στην πίστα νιώθω τόσο ελεύθερη».

Το άλμπουμ φαίνεται να αποτελεί επιστροφή στη μουσική των νυχτερινών κέντρων, την οποία η Madonna έχει επισκεφτεί σε διάφορα σημεία της καριέρας της με επιτυχίες όπως το Vogue, το Music και το βασισμένο σε δείγμα των ABBA, Hung Up.

Το ιστορικό πλαίσιο

Μετά το πρώτο Confessions, στράφηκε προς την pop, την R&B και το hip-hop (άλμπουμ Hard Candy, MDNA, Rebel Heart), πριν το πιο πρόσφατο Madame X, μια ιδιόρρυθμη συλλογή με επιρροές από τα πορτογαλικά fado.

Με τον κομψό και ευφορικό ήχο του Price, το Confessions on a Dance Floor επανέφερε τη Madonna στην παγκόσμια κορυφή μετά το λιγότερο αγαπητό American Life (2003). Το Hung Up έφτασε στο No. 1 σε 41 χώρες.

Μετά το 2019, η Madonna επανεξετάζει το παρελθόν της, κυκλοφορώντας το Veronica Electronica (remixes από την εποχή του Ray of Light) και το EP Bedtime Stories: The Untold Chapter.

Το 2023, αφού επιβίωσε από μια σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη που την οδήγησε σε τεχνητό κώμα, πραγματοποίησε την περιοδεία Celebration, η οποία ολοκληρώθηκε με μια ιστορική συναυλία για 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Διαβάστε περισσότερα:
MADONNA
 |
CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR
 |
MΑΝΤΟΝΑ
 |
CONFESSIONS II
 |
STUART PRICE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top