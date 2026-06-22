Ο Σωτήρης Κοντιζάς είναι ένας από τρεις κριτές του MasterChef, του μεγαλύτερου διαγωνισμού μαγειρικής που απολαμβάνουμε μέσα από τη συχνότητα του Star!

Να ζήσεις Σωτήρη και χρόνια πολλά,

τα χρόνια περνάνε στο #MasterChefGR καλά.

Παντού να σκορπίζεις της γνώσης το φως,

κόκκαλα να μην βρίσκεις και ψάρια να τρως.@StarChannelGR #StarChannelTv pic.twitter.com/pYVBIFcyAk — masterchefgr (@masterchefgr) March 5, 2024

Η επιθυμία μας να μάθουμε όλο και πιο καινούργια πράγματα για τον γοητευτικό σεφ δε σταματάει ποτέ!

To Star.gr έχει για εσάς έντεκα ακόμα trivia facts για τον πανύψηλο σεφ με καταγωγή από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ιαπωνία.

1. Είναι γεννημένος στις 5 Μαρτίου του 1983. Είναι 43 ετών.

2. Η σύζυγός του ονομάζεται Δέσποινα, είναι Ελληνοϊταλίδα και οι δυο τους γνωρίστηκαν σε ένα εστιατόριο, ενώ ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος.

3. Έχει τρία παιδιά την Αριάννα - Τσιχίρο, τον Kenji και την Ιζούμι.

4. Εκτός από ελληνικά ξέρει να μιλάει αγγλικά αλλά και γιαπωνέζικα, τα οποία πρέπει να «φρεσκάρει» αφού δε διαβάζει αντίστοιχα sites και εφημερίδες.

5. Υπήρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως Εύζωνας, με τους Γιαπωνέζους τουρίστες να εκπλήσσονται όταν τον βλέπουν.

6. Έχει να πάει στην Ιαπωνία και να δει τους συγγενείς της μητέρας του σχεδόν μια δεκαετία.

7. Ο πατέρας του σπούδασε μηχανολόγος-μηχανικός αλλά δεν εξάσκησε τελικά το επάγγελμα. Για χρόνια ήταν εμπορικός διευθυντής σε μια ιαπωνική εταιρεία.

8. Όταν ήταν μικρός ήθελε να γίνει δοκιμαστής φαγητού, αφού του άρεσε πολύ να τρώει και να δοκιμάζει. Για αυτό κι ο πατέρας του τον έστρεψε… στο καράτε!

9. Έχει έναν μικρότερο αδελφό τον Κοσμά, ο οποίος έχει ακολουθήσει τελείως διαφορετική πορεία επαγγελματικά από τον διάσημο σεφ. Η μόνη φορά που ο Σωτήρης Κοντιζάς έχει αναφερθεί στον αδελφό του ήταν πριν από καιρό σε συνέντευξή του: «Έχω ακόμη έναν μικρότερο αδερφό που δεν έχει καμία σχέση με τη μαγειρική. Ασχολείται με τους υπολογιστές. Παρόλα αυτά φτιάχνει ένα φανταστικό σουφλέ σοκολάτας».

10. Η πρώτη του δουλειά ήταν στο εστιατόριο του γνωστού σεφ Χριστόφορου Πέσκια, όπου είχε φάει πολύ... τηγάνι.

Η «χημεία» των τριών σεφ και φίλων βγαίνει στο MasterChef!

11. Όταν οι άλλοι κριτές του MasterChef, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος θέλουν να τον πειράξουν, τον φωνάζουν «Κινέζο».

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