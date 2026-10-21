Καλεσμένη στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη βρέθηκε η Έφη Πίκουλα, παραθέτοντας μια εκ βαθέων συνέντευξη. Η γνωστή ηθοποιός και σύζυγος του αείμνηστου Τάκη Βουγιουκλάκη, μεγαλύτερου αδελφού της Αλίκης Βουγιουκλάκη, μίλησε για τη σχέση της με τη μεγάλη σταρ, την απώλεια του συζύγου της, αλλά και για τη δικαστική διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον άλλο αδελφό της Αλίκης, Αντώνη Βουγιουκλάκη, και τον γιο της, Γιάννη Παπαμιχαήλ.

«Ο Τάκης ήθελε να χρησιμοποιώ το επίθετο Βουγιουκλάκη»

Η Έφη Πίκουλα αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο, όσο εργαζόταν ως ηθοποιός, δεν χρησιμοποίησε ποτέ το βαρύ επώνυμο της οικογένειας του συζύγου της, αποκαλύπτοντας πως αυτό αποτελούσε συχνά αφορμή για καβγάδες ανάμεσά τους:

«Δούλευα με το όνομά μου και ήταν επιθυμία του συζύγου μου να χρησιμοποιώ το Βουγιουκλάκη. Πολλές φορές μαλώναμε και τσακωνόμασταν γι' αυτό. Έλεγα όμως ότι από τη στιγμή που δουλεύω ως Πίκουλα, αν πω Βουγιουκλάκη θα με περάσουν για ψώνιο. Ένιωθα μια συστολή, να πω την αλήθεια, και γι' αυτό δεν το χρησιμοποίησα. Ε, τώρα λοιπόν η επιθυμία του, έστω και αργά, γίνεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το βιβλίο «Η δικιά μου Αλίκη» και η θέση της για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ

Αναφερόμενη στη διαμάχη ανάμεσα στον Αντώνη Βουγιουκλάκη και τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, η ηθοποιός πήρε σαφή θέση, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία εκτίμηση και τον σεβασμό που πρέπει να υπάρχει απέναντι στον νόμιμο κληρονόμο της Αλίκης. Παράλληλα, αποκάλυψε πως ετοιμάζει την έκδοση ενός βιβλίου με τίτλο «Η δικιά μου Αλίκη», το οποίο έχει συγγράψει ο ίδιος ο Τάκης Βουγιουκλάκης πριν φύγει από τη ζωή:

«Ο καθένας έχει δικαίωμα να γράψει ένα βιβλίο, ειδικά όταν είναι μέλος της οικογένειας, γιατί αυτό γίνεται με αγάπη. Αλλά υπάρχουν κάποιοι ηθικοί κανόνες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κληρονόμος είναι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και πρέπει να ερωτάται για ό,τι γίνεται», τόνισε.

Στη συνέχεια εξήγησε: «Δεν θα το γράψω εγώ το βιβλίο, το έχει ήδη γράψει ο Τάκης Βουγιουκλάκης. Ήταν επιθυμία του και εγώ απλώς θα την υλοποιήσω. Υπάρχουν μάλιστα και κάποια ντοκουμέντα που πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα, όπως κάποιες επιστολές του πατέρα της Αλίκης, του Γιάννη Βουγιουκλάκη, μέσα από τις φυλακές. Βέβαια, όλα αυτά θα κυκλοφορήσουν με τη συναίνεση του Γιάννη. Πιστεύω ότι θα δοθεί η συναίνεσή του και θα είναι όλα καλά στην οικογένεια».

«Η Αλίκη είχε ψυχή μικρού παιδιού»

Μιλώντας για τους ισχυρούς δεσμούς που τη συνέδεαν με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Έφη Πίκουλα θυμήθηκε με συγκίνηση τον τρόπο με τον οποίο την υποδέχτηκε στην οικογένεια:

«Με αγκάλιασε αμέσως η Αλίκη. Η ψυχή της ήταν ενός μικρού παιδιού. Όταν δε έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου, μου είχε πει: "Τώρα είμαι εγώ αδερφή για σένα. Και μάνα"».

Έφη Πίκουλα: Η αποκάλυψη για το βιβλίο του Τάκη Βουγιουκλάκη, η δικαστική διαμάχη και η εξομολόγηση για την Αλίκη

Η βαριά απώλεια του Τάκη Βουγιουκλάκη

Τέλος, η ηθοποιός εξομολογήθηκε τις δύσκολες στιγμές που βιώνει μετά τον χαμό του συζύγου της, περιγράφοντας το κενό που άφησε πίσω του:

«Είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχασα το άλλο μου μισό. Ο χρόνος δημιουργεί οδύνες», κατέληξε συναισθηματικά φορτισμένη.

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