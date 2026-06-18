Η Έφη Πίκουλα μίλησε στην κάμερα του Breakfast@star με αφορμή τα εγκαίνια στο θρυλικό καμαρίνι της σπουδαίας ηθοποιού, Αλίκης Βουγιουκλάκη, τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό της.

Όπως ανέφερε η γνωστή ηθοποιός: «Ήταν μια επιθυμία του αδερφού της, του Τάκη του Βουγιουκλάκη, εδώ και χρόνια. Δεν μπόρεσε να την υλοποιήσει. Πήρα εγώ τη σκυτάλη και χαίρομαι που αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό, έστω αυτά τα λίγα πράγματα που αντιπροσωπεύουν την Αλίκη μας. Το αγαπημένο μου από τα αντικείμενά της είναι ο καθρέφτης. Θα ήθελα να τον κρατήσω αλλά δεν γίνεται... Έβλεπε τον εαυτό της και είχε αγάπη με τον εαυτό της. Ένας μεγεθυντικός καθρέφτης».

Όσον αφορά στο γιο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, Γιάννη Παπαμιχαήλ, και τη απουσία του από τα χθεσινά εγκάνια, η Έφη Πίκουλα ανέφερε πως ο ίδιος καλέστηκε, αλλά δεν έδωσε το «παρών». Όπως τόνισε: «Είμαι σίγουρη ότι και ο γιος της είναι σύμφωνος, δεν μπορεί να μην είναι σύμφωνος. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα και να μην ήρθε. Ο γιος έχει τον πρώτο λόγο, ξέρω πολύ καλά ότι έχει ενημερωθεί».

Υπενθυμίζουμε, ότι χθες Τέτάρτη 17 Ιουνίου,πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τα εγκαίνια του αυθεντικού καμαρινιού της Αλίκης Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια μετά το θάνατό της.

Η Ελληνίδα σταρ «επιστρέφει» στον χώρο που τόσο αγαάπησε και αφιερώθηκε, στο θέατρο, μέσα από έναν μόνιμο χώρο αφιερωμένο στη μνήμη της. Το καμαρίνι της, το οποίο είναι ανοιχτό προς το κοινό και τους θαυμαστές της αείμνηστης ηθοποιού, ειναι γεμάτο με προσωπικά αντικείμενα και αναμνήσεις της γυναίκας που έγινε θρύλος.

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