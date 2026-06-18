Έφη Πίκουλα: «Το καμαρίνι ήταν επιθυμία του αδελφού της, Τάκη Βουγιουκλάκη»

Αισθητή η απουσία του γιου της Αλίκης, Γιάννη Παπαμιχαήλ, από τα εγκαίνια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έφη Πίκουλα ανακοίνωσε τα εγκαίνια του καμαρινιού της Αλίκης Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια μετά τον θάνατό της.
  • Η δημιουργία του καμαρινιού ήταν επιθυμία του αδελφού της, Τάκη Βουγιουκλάκη, που δεν μπόρεσε να την υλοποιήσει.
  • Το καμαρίνι περιλαμβάνει προσωπικά αντικείμενα της Αλίκης, με τον καθρέφτη να είναι το αγαπημένο της Έφης Πίκουλα.
  • Ο γιος της Αλίκης, Γιάννης Παπαμιχαήλ, δεν παρευρέθηκε στα εγκαίνια, αλλά η Πίκουλα πιστεύει ότι είναι σύμφωνος με την πρωτοβουλία.
  • Το καμαρίνι είναι ανοιχτό στο κοινό και περιλαμβάνει αναμνήσεις της θρυλικής ηθοποιού.

Η Έφη Πίκουλα μίλησε στην κάμερα του Breakfast@star με αφορμή τα εγκαίνια στο θρυλικό καμαρίνι της σπουδαίας ηθοποιού, Αλίκης Βουγιουκλάκη, τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό της.

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Άνοιξε το αυθεντικό καμαρίνι της έπειτα από 30 χρόνια

Όπως ανέφερε η γνωστή ηθοποιός: «Ήταν μια επιθυμία του αδερφού της, του Τάκη του Βουγιουκλάκη, εδώ και χρόνια. Δεν μπόρεσε να την υλοποιήσει. Πήρα εγώ τη σκυτάλη και χαίρομαι που αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό, έστω αυτά τα λίγα πράγματα που αντιπροσωπεύουν την Αλίκη μας. Το αγαπημένο μου από τα αντικείμενά της είναι ο καθρέφτης. Θα ήθελα να τον κρατήσω αλλά δεν γίνεται... Έβλεπε τον εαυτό της και είχε αγάπη με τον εαυτό της. Ένας μεγεθυντικός καθρέφτης».

Έφη Πίκουλα: «Το καμαρίνι ήταν επιθυμία του αδελφού της, Τάκη Βουγιουκλάκη»

Όσον αφορά στο γιο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, Γιάννη Παπαμιχαήλ, και τη απουσία του από τα χθεσινά εγκάνια, η Έφη Πίκουλα ανέφερε πως ο ίδιος καλέστηκε, αλλά δεν έδωσε το «παρών». Όπως τόνισε: «Είμαι σίγουρη ότι και ο γιος της είναι σύμφωνος, δεν μπορεί να μην είναι σύμφωνος. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα και να μην ήρθε. Ο γιος έχει τον πρώτο λόγο, ξέρω πολύ καλά ότι έχει ενημερωθεί».

Έφη Πίκουλα: «Θέλω να αλλάξω το όνομά μου σε ''Βουγιουκλάκη"»

Έφη Πίκουλα: «Το καμαρίνι ήταν επιθυμία του αδελφού της, Τάκη Βουγιουκλάκη»

Υπενθυμίζουμε, ότι χθες Τέτάρτη 17 Ιουνίου,πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τα εγκαίνια του αυθεντικού καμαρινιού της Αλίκης Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια μετά το θάνατό της.

Έφη Πίκουλα: «Το καμαρίνι ήταν επιθυμία του αδελφού της, Τάκη Βουγιουκλάκη»

Η Ελληνίδα σταρ «επιστρέφει» στον χώρο που τόσο αγαάπησε και αφιερώθηκε, στο θέατρο, μέσα από έναν μόνιμο χώρο αφιερωμένο στη μνήμη της. Το καμαρίνι της, το οποίο είναι ανοιχτό προς το κοινό και τους θαυμαστές της αείμνηστης ηθοποιού, ειναι γεμάτο με προσωπικά αντικείμενα και αναμνήσεις της γυναίκας που έγινε θρύλος.

Δείτε το Breakfast@star

 

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ΕΦΗ ΠΙΚΟΥΛΑ
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ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
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ΚΑΜΑΡΙΝΙ
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ΗΘΟΠΟΙΟΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
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