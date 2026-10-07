7 Οκτωβρίου 2023: Η μέρα που άλλαξε Ισραήλ και Γάζα

Τρία χρόνια μετά, χιλιάδες νεκροί...

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στις 7 Οκτωβρίου 2023, μαχητές της Χαμάς επιτέθηκαν σε μουσικό φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και κρατώντας 251 ομήρους.
  • Πολίτες στο Ισραήλ τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων, αφήνοντας λουλούδια και φωτογραφίες.
  • Το Ισραήλ ξεκίνησε στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας τεράστιες απώλειες.
  • Περισσότεροι από 72.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 173.000 τραυματίστηκαν έως τον Ιούνιο του 2026.
  • Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι κρίσιμη, με σοβαρά προβλήματα πρόσβασης σε βασικές ανάγκες.

Τρία χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, πολίτες στο νότιο Ισραήλ τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων του μουσικού φεστιβάλ Nova, όπου είχαν επιτεθεί μαχητές της Χαμάς με οχήματα και αλεξίπτωτα πλαγιάς. 

Κρατώντας φωτογραφίες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, συγγενείς των θυμάτων απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη τους, αφήνοντας λουλούδια μπροστά από τα πορτρέτα τους. 

Επέτειος 7ης Οκτωβρίου

Φωτογραφία AP (Ohad Zwigenberg)

Ισραήλ

Φωτογραφία AP (Ariel Schalit)

Τάφος Ισραηλινού

Φωτογραφία AP (Ariel Schalit)

Ισραήλ - Χαμάς

Φωτογραφία AP (Ohad Zwigenberg)

Ισραήλ - Χαμάς

Φωτογραφία AP (Ohad Zwigenberg)

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 Ισραηλινοί κρατήθηκαν όμηροι, το Ισραήλ ξεκίνησε εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.  

Ο πόλεμος προκάλεσε τεράστιες απώλειες και καταστροφές στη Γάζα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, όπως καταγράφονται από τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 72.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 173.000 τραυματίστηκαν έως τον Ιούνιο του 2026.  

Παράλληλα, η πλειονότητα των περίπου 2.100.000 κατοίκων της Γάζας έχει εκτοπιστεί, ενώ οι υποδομές, τα νοσοκομεία, τα δίκτυα ύδρευσης και κατοικίες έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.  

Παλαιστίνη

Φωτογραφία AP (Jehad Alshrafi)

Tραυματίας πολέμου στη Γάζα

Φωτογραφία AP (Jehad Alshrafi)

Νεκροί στη Γάζα

Φωτογραφία AP (Yousef Al Zanoun)

Η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με προβλήματα στην πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, στέγαση και υγειονομική περίθαλψη.  

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