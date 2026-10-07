Τρία χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, πολίτες στο νότιο Ισραήλ τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων του μουσικού φεστιβάλ Nova, όπου είχαν επιτεθεί μαχητές της Χαμάς με οχήματα και αλεξίπτωτα πλαγιάς.

Κρατώντας φωτογραφίες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, συγγενείς των θυμάτων απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη τους, αφήνοντας λουλούδια μπροστά από τα πορτρέτα τους.

Φωτογραφία AP (Ohad Zwigenberg)

Φωτογραφία AP (Ariel Schalit)

Φωτογραφία AP (Ariel Schalit)

Φωτογραφία AP (Ohad Zwigenberg)

Φωτογραφία AP (Ohad Zwigenberg)

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 Ισραηλινοί κρατήθηκαν όμηροι, το Ισραήλ ξεκίνησε εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πόλεμος προκάλεσε τεράστιες απώλειες και καταστροφές στη Γάζα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, όπως καταγράφονται από τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 72.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 173.000 τραυματίστηκαν έως τον Ιούνιο του 2026.

Παράλληλα, η πλειονότητα των περίπου 2.100.000 κατοίκων της Γάζας έχει εκτοπιστεί, ενώ οι υποδομές, τα νοσοκομεία, τα δίκτυα ύδρευσης και κατοικίες έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Φωτογραφία AP (Jehad Alshrafi)

Φωτογραφία AP (Jehad Alshrafi)

Φωτογραφία AP (Yousef Al Zanoun)

Η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με προβλήματα στην πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, στέγαση και υγειονομική περίθαλψη.