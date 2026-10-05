Αχαρνών: Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια

Άνοιξε η Αχαρνών - Λήξη συναγερμού

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Πρώτη Δημοσίευση: 05.10.26, 07:34

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Περιστατικό με χειροβομβίδα σημειώθηκε στην Αχαρνών, έξω από καφετέρια, το πρωί της Δευτέρας.
  • Δύο άγνωστοι πέταξαν τη χειροβομβίδα και τράπηκαν σε φυγή, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
  • Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη πιθανώς λόγω αστοχίας υλικού, και οι αρχές ερευνούν το περιστατικό.
  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή λόγω της επιχείρησης των ΤΕΕΜ.
  • Η καφετέρια είχε γίνει στόχος εμπρησμού πριν από περίπου έναν μήνα.

Άνοιξε λίγα λεπτά μετά τις οχτώ το πρωί η Αχαρνών, όπου νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, αφότου εντοπίστηκε χειροβομβίδα έξω από καφετέρια, η οποία δεν εξερράγη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:30 στην οδό Αχαρνών 70, στον Άγιο Παντελεήμονα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικές ομάδες και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Εκρήξεις με χειροβομβίδες σε καφετέριες σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο αναβάτες μηχανής προσέγγισαν την καφετέρια, πέταξαν αμυντική χειροβομβίδα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναζητούν τους δράστες. Οι αρχές έλεγξαν στο ύποπτο αντικείμενο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η χειροβομβίδα δεν εξερράγη λόγω πιθανής αστοχίας υλικού.

Σημειώνεται ότι από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ραφήνα: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Έκλεισαν δρόμοι στην περιοχή

Λόγω της επιχείρησης των ΤΕΕΜ τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Η κυκλοφορία διεκόπη στην Αχαρνών, από το ύψος της Ιουλιανού έως το ύψος της Χέυδεν, καθώς και στην Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους και από το ύψος της Ηπείρου έως το ύψος της Χέυδεν.

Παραλίγο επίθεση με χειροβομβίδα με στόχο τον Ντογιάκο - Δύο συλλήψεις

Παράλληλα, διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Φερών από το ύψος της Φυλής.

Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα - Είχε στόχο το σπίτι του Ντογιάκου

Σημειώνεται ότι η ίδια καφετέρια είχε γίνει στόχος εμπρησμού περίπου έναν μήνα πριν.

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