Ραφήνα: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Αποκλείστηκε η περιοχή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.08.26 , 11:23 Ευρωπαϊκά Κύπελλα: Ο ΟΦΗ κράτησε ζωντανή την Ελλάδα στη μάχη της 10ης θέσης
21.08.26 , 11:07 Έλληνας ηθοποιός: «Έχω υπάρξει κακοποιητικός και σε φίλους και σε σχέσεις»
21.08.26 , 11:00 The Gathering: Επιστρέφουν στην Ελλάδα για τα 30 χρόνια του Mandylion
21.08.26 , 10:49 GAC Tech: Η μεγάλη δοκιμασία του HYPTEC S600
21.08.26 , 10:40 Οι ημίγυμνες πόζες του Αποστόλη Τότσικα που «τρέλαναν» το Instagram
21.08.26 , 10:29 Ραφήνα: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
21.08.26 , 10:25 Ελένη Φουρέιρα: Η καλοκαιρινή topless πόζα που ανέβασε τη θερμοκρασία
21.08.26 , 10:00 Συνταγή για γλυκό με λίγες θερμίδες. Μους γιαουρτιού με λευκή σοκολάτα.
21.08.26 , 09:39 Η αντίδραση των Ουίλιαμ και Κέιτ στην επιστροφή Χάρι - Μέγκαν στη Βρετανία
21.08.26 , 09:32 Κατερίνα Καινούργιου: Το άλμπουμ των οικογενειακών της διακοπών στα Χανιά
21.08.26 , 09:21 Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: «Μας έχουν πιάσει κότσο»
21.08.26 , 09:05 BMW: Ανθρωποειδή ρομπότ στην παραγωγή εξαρτημάτων
21.08.26 , 09:03 Μιχάλης Μενιδιάτης: Η λαμπρή καριέρα, η προσωπική ζωή & το πρόβλημα υγείας
21.08.26 , 08:56 Σίσσυ Χρηστίδου: Από τις παραλίες… στο σαλόνι του σπιτιού της
21.08.26 , 08:45 Τουρισμός για όλους: Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα - Ποιοι δικαιούνται ως 600€
Η αντίδραση των Ουίλιαμ και Κέιτ στην επιστροφή Χάρι - Μέγκαν στη Βρετανία
Καλομοίρα: Στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους
Κατερίνα Καινούργιου: Το άλμπουμ των οικογενειακών της διακοπών στα Χανιά
Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη!
Το girly chic look της Μαρίας Μπεκατώρου ως νονά στην Κεφαλονιά
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Δέσποινα Βανδή: Το... γεμάτο ευτυχία καλοκαίρι της σε 20 φωτογραφίες!
Ελένη Ράντου: Η ανάρτηση-ξέσπασμα μετά τη φωτογραφία με μπικίνι
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Αποκλειστικό Star: Αφάνταστη δυσοσμία σε περιοχή της Πάρου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: iRafina.gr / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ (αρχείου)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκε χειροβομβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη Ραφήνα, σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Άρη Βελουχιώτη.
  • Αμέσως κινητοποιήθηκαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις για την ασφάλεια της περιοχής.
  • Ο Στρατός ενημερώθηκε για την απομάκρυνση της χειροβομβίδας από εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Η επιχείρηση απομάκρυνσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρωί της Παρασκευής, 21/8.
  • Η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επιβεβαίωση της ασφάλειας.

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν από το βράδυ της Πέμπτης 20/8 οι αρμόδιες Αρχές στη Ραφήνα, μετά τον εντοπισμό παλιάς χειροβομβίδας σε οικόπεδο της περιοχής. Το εύρημα, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται να προέρχεται από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας.

Η χειροβομβίδα βρέθηκε σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Άρη Βελουχιώτη, σύμφωνα με το iRafina.gr. Μόλις έγινε γνωστός ο εντοπισμός της, στο σημείο έφτασαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αποκλειστεί η περιοχή και να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος για κατοίκους, πεζούς ή διερχόμενα οχήματα.

Αποκάλυψη Star: H στιγμή που Έλληνας δίνει τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο

Παράλληλα, ενημερώθηκε ο Στρατός, καθώς για την απομάκρυνση τέτοιου είδους πολεμικού υλικού απαιτείται η παρέμβαση εξειδικευμένου προσωπικού. Κλιμάκιο πυροτεχνουργών ανέλαβε την επιχείρηση, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά του ευρήματος.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, με τους αρμόδιους πυροτεχνουργούς να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του πολεμικού υλικού. Η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία και διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος.

Χειροβομβίδες ΓΑΔΑ: Προφυλακίστηκε ο 48χρονος - Τι ισχυρίστηκε

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, λίγο μετά τις 09:10 το πρωί της Παρασκευής ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση. Η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε από το σημείο, με τις Αρχές να ολοκληρώνουν την κινητοποίησή τους.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΑΦΗΝΑ
 |
ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάρος
Ελλαδα
Αποκλειστικό Star: Αφάνταστη δυσοσμία σε περιοχή της Πάρου
Άγιος Δημήτριος: Αιματηρή Aπόπειρα Ληστείας
Ελλαδα
«Έβγαλε μαχαίρι στον γιο μου και τον κάρφωσε στο κεφάλι και την πλάτη»
Τουρκία
Ελλαδα
Νέα πρόκληση Άγκυρας: Oι Τούρκοι επαναφέρουν τις «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίo
Χαϊδάρι: Νεκρός Ο 60χρονος Που Αυτοπυροβολήθηκε
Ελλαδα
Χαϊδάρι: Νεκρός ο 60χρονος που αυτοπυροβολήθηκε στο βενζινάδικό του
Συστήματα Πυρανίχνευσης Σε Αρχαιολογικούς Χώρους
Ελλαδα
Εξελιγμένα συστήματα πυρανίχνευσης σε 22 αρχαιολογικούς χώρους
στρατιωτική θητεία
Ελλαδα
Θητεία 9 μηνών για όσους τελειώνουν το Λύκειο και πάνε αμέσως στρατό
Φωτιά Στη Λακωνία – Επιχειρούν 4 Εναέρια Μέσα
Ελλαδα
Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Λακωνία
Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσε 25χρονη που φιλοξενούσε, γιατί πήγε να τον ληστέψει
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Ανατροπή στην υπόθεση της 25χρονης που τραυμάτισε 31χρονος
Ιός Δυτικού Νείλου: Σε 48 δήμους έχουν καταγραφεί κρούσματα
Ελλαδα
Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα σε 48 δήμους της χώρας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top