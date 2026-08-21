Ραφήνα: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν από το βράδυ της Πέμπτης 20/8 οι αρμόδιες Αρχές στη Ραφήνα, μετά τον εντοπισμό παλιάς χειροβομβίδας σε οικόπεδο της περιοχής. Το εύρημα, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται να προέρχεται από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας.

Η χειροβομβίδα βρέθηκε σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Άρη Βελουχιώτη, σύμφωνα με το iRafina.gr. Μόλις έγινε γνωστός ο εντοπισμός της, στο σημείο έφτασαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αποκλειστεί η περιοχή και να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος για κατοίκους, πεζούς ή διερχόμενα οχήματα.

Παράλληλα, ενημερώθηκε ο Στρατός, καθώς για την απομάκρυνση τέτοιου είδους πολεμικού υλικού απαιτείται η παρέμβαση εξειδικευμένου προσωπικού. Κλιμάκιο πυροτεχνουργών ανέλαβε την επιχείρηση, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά του ευρήματος.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, με τους αρμόδιους πυροτεχνουργούς να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του πολεμικού υλικού. Η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία και διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, λίγο μετά τις 09:10 το πρωί της Παρασκευής ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση. Η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε από το σημείο, με τις Αρχές να ολοκληρώνουν την κινητοποίησή τους.



