Νίκος Κουρής: «Είμαι μονογαμικός, ζηλεύω κι ερωτεύομαι δύσκολα»

Για το πώς λειτουργεί ο ίδιος στην προσωπική του ζωή, τι τον εξιτάρει στον έρωτα αλλά και τη σχέση που έχει με τον 17χρονο γιο του, μίλησε ο Νίκος Κουρής.

Ο Νίκος Κουρής στον ρόλο του Άγη στα «Παιχνίδια Εκδίκησης»

Με αφορμή τον ρόλο του Άγη, που υποδύεται στα «Παιχνίδια Εκδίκησης», συμφώνησε πως και στην πραγματική ζωή βλέπει πως τα εμπόδια κι αυτό που δεν παίρνει μια συμβατική μορφή μας εξιτάρει περισσότερο.

«Νομίζω ότι σεξουαλικά μας εξιτάρει αυτό που έχει excitement», είπε στη συνέντευξή του στην εκπομπή «Το Πρωινό», ενώ παραδέχτηκε πως ο ίδιος είναι μονογαμικός.

«Δεν είμαι του “για πάντα” εξαρχής, δηλαδή δεν πηγαίνω με αυτό στο μυαλό μου, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που δεν κάνω πράγματα στη ζωή μου γενικώς και αορίστως. Στη ζωή μου ποτέ δεν τα έκανα αυτά», είπε. Επισήμανε επίσης, ότι ούτε από το μυαλό του περνάει η σκέψη να απιστήσει.

«Με εξιτάρει ερωτικά να είμαι με έναν άνθρωπο που να με ενδιαφέρει και να τον γουστάρω, ας πούμε, και να αλλάζει το πράγμα μέσα στο πράγμα. Αυτό με εξιτάρει. Δε με εξιτάρει, δηλαδή, να αλλάζω συντρόφους. Η σχέση εξελίσσεται με φαντασία. Στο μυαλό είναι όλα. Νομίζω ότι αν φτιάχνεις σενάρια με τον άλλον άνθρωπο, αν ταιριάζεις με τον άλλον άνθρωπο, αν αλλάζουν οι ρόλοι μέσα στη σχέση… αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Δηλαδή, οι ρόλοι ιδανικά πρέπει να αλλάζουν. Δηλαδή, να είναι πότε ο ένας παραπάνω ερωτευμένος, πότε ο άλλος παραπάνω ερωτευμένος. Αυτή είναι για μένα η ιδανική σχέση. Αλλά να είναι μαζί ερωτευμένοι το ίδιο είναι σχεδόν απίθανο», εξομολογήθηκε.

Σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα αν η απιστία ή υποψία απιστίας μπορεί να λειτουργήσει θετικά για μια ερωτική σχέση ή απογοητευτικά, ο ηθοποιός απάντησε: «Λειτουργεί πάντα θετικά, αρκεί να μην γίνει καταστροφικό».

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως συγχωρεί την απιστία και πως την έχει συγχωρέσει στο παρελθόν. «Η απιστία δεν είναι το σώμα μόνο. Βασικά, όταν κάποιος απιστήσει, το θέμα είναι αν έχει μείνει κάτι για σένα. Γιατί τα σώματα δε λένε και τίποτα από μόνα τους, ούτε πρέπει κάποιος να δηλώνει πιστός, επειδή είναι μονογαμικός ή επειδή δεν τολμάει να κάνει κάτι, επειδή φοβάται μη χάσει τον άλλον. Οι σχέσεις πρέπει να είναι αληθινές. Δηλαδή, οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι μέσα στις σχέσεις. Εγώ αυτό πιστεύω. Ούτε αυτές οι ζήλειες, ούτε που πήγες, τι έκανες. Αν θέλεις να πας, να πας. Αν δε θέλεις να πας, να μην πας. Το θέμα είναι να μη θες. Άμα θες, πήγαινε», εξήγησε.

Ο ηθοποιός συμφώνησε πως είναι προδοσία η απιστία. «Σε πληγώνει, αλλά κι αυτό είναι ωραίο. Ερωτικά είναι πάρα πολύ ωραίο για μένα. Δηλαδή να μην τον έχεις σίγουρο», παραδέχτηκε.

«Ζηλεύω, αν είμαι ερωτευμένος φυσικά. Ερωτεύομαι πολύ δύσκολα. Δεν ψήνομαι εύκολα», κατέληξε.

Κουρής για τον γιο του: «Mε ενδιαφέρει να με εκτιμάει το παιδί μου»

Αναφορικά με τον γιο του, Πέτρο, ο οποίος είναι 17 χρόνων, αποκάλυψε ότι πια τα λένε όλα και πως δεν του έχει φωνάξει ποτέ.

«Λέμε τα πάντα πια και νομίζω επί ίσοις όροις. Με “σκοτώνει” με το γάντι. Πληγώνομαι αλλά αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή πρέπει να μας πληγώνουν τα παιδιά μας, εννοώ ότι δε γίνεται αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς εμείς φταίμε για όλα, αν έχει να κάνει με το παιδί, φταίμε για όλα έτσι κι αλλιώς», είπε.

«Δεν τσακωνόμαστε με ένταση, αλλά υπάρχει μια αντίθεση, ας πούμε. Γενικά εγώ προσπαθώ να τον βοηθήσω, να τον χαλαρώσω και να μην του καπελώσω τον εαυτό μου. Δεν είμαι πολύ ήπιος, αλλά στον Πέτρο δεν έχω φωνάξει ποτέ. Δεν τον έχω, ας πούμε, μαλώσει. Ποτέ. Δυστυχώς, μάλλον δεν είναι καλό αυτό», παραδέχτηκε.

Ο Νίκος Κουρής με τον γιο του, Πέτρο στη συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο, τον Οκτώβριο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πρόσθεσε ακόμη, πως «τα παιδιά καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που νομίζουμε» και πως είναι σημαντικό να είναι οι γονείς τίμιοι, ειλικρινείς και να μη λειτουργούν ως εξουσιαστές. Στον γιο του παραδέχεται πως δεν τα ξέρει όλα, πως κάνει λάθη και ζητά συγγνώμη.

«Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να με εκτιμάει το παιδί μου», κατέληξε.

Ο Νίκος Κουρής είναι ο «υπαστυνόμος Α’ Αργύρης Καλατζής» στη σειρά του Star «ΙQ 160», που προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 22:10.

Επίσης, πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Οιδίποδας» με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.