Νίκος Κουρής για τον γιο του: «Mεγάλες οι αλλαγές. Πρέπει να υπάρχει αγάπη»

Nίκος Κουρής: Όσα είπε για τη σχέση με τον γιο του, Πέτρο, ο οποίος βρίσκεται στην εφηβεία/ εκπομπή «Τhe 2night show»

Ο Νίκος Κουρής μίλησε για τον γιο του με την Έλενα Τοπαλίδου, Πέτρο, τη σχέση που έχει μαζί του και το πώς διαχειρίζεται ο ίδιος το στάδιο της εφηβείας που περνάει ο 18χρονος.

«Στην εφηβεία είναι μεγάλες οι αλλαγές, είναι πολλά που δεν καταλαβαίνεις, που δεν μπορείς να βοηθήσεις, που τον χάνεις, που τον βρίσκεις, που προσπαθείς, που κάνεις λάθη. Πρέπει να υπάρχει αγάπη και να είσαι μαζί του και θα περάσει», είπε αρχικά ο ηθοποιός στην εκπομπή «Τhe 2night show».

Πρέπει να έχουμε μεγάλο σεβασμό οι μεγάλοι σ’ αυτά που συμβαίνουν στην εφηβεία

Στη συνέχεια εξομολογήθηκε πως «είναι κοσμογονικά τα πράγματα που συμβαίνουν και σε σχέση με το μέλλον του και την επιλογή που πρέπει να κάνει τώρα, που μπορεί να είναι μοιραία, υπό την έννοια ότι αν δεν είναι κάτι που θέλει μπορεί να το πάει λάθος. Και ψάχνει να βρει και ποιος είναι. Και τους φίλους του που αλλάζουν κι αυτοί. Είναι μια κόλαση, αλλά από την άλλη μεριά είναι ωραία, δηλαδή άμα τον ρωτήσεις του αρέσει που είναι όλα τεταμένα».

O Νίκος Κουρής με τον γιο του, Πέτρο στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, τον Ιούλιο του 2024/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Για το αν σκοπεύει ο 18χρονος γιος του να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής, ο Νίκος Κουρής απάντησε πως δεν ξέρει τι θα κάνει, όμως «όλα μπορεί να τα κάνει ο Πέτρος νομίζω. Του περνάει από το μυαλό, μου το λέει, αλλά τώρα είναι όλα μαζί, ένας αχταρμάς».

O Νίκος Κουρής με τον γιo του, Πέτρο στη συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο, τον Οκτώβριο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο 52χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε και στη δική του εφηβεία, αποκαλύπτοντας πως ο ίδιος ήταν πολύ βαρετός και μαζεμένος, ενώ ο γιος του είναι πιο εκφραστικός. «Ο Πέτρος δε μοιάζει με τον δικό μου χαρακτήρα καθόλου», κατέληξε.

Ο Νίκος Κουρής πρωταγωνιστεί στον 3ο κύκλο της σειράς IQ 160, που προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 22:10, στο Star. Η απουσία του υπαστυνόμου Καλατζή από το τμήμα έχει «στριμώξει» την Πηνελόπη Μουρίκη. Μετά την αποχώρηση του από το τμήμα, προσπαθεί να τον ξεχάσει, αλλά μάταια... Παράλληλα, προσπαθεί να λύσει τους γρίφους με τη βοήθεια του νέου της συνεργάτη, του Μηνά.

Eπίσης, ενσαρκώνει τον Άγη στη σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης». Για τον ρόλο του στον β’ κύκλο αποκάλυψε πως το τέλος είναι πολύ ωραίο και δίκαιο, καθώς ο χαρακτήρας που υποδύεται πληρώνει τις πράξεις του, όπως έπρεπε να γίνει. «Ο Άγης είναι κάποιος που κατρακυλά στο κακό κομμάτι του εαυτό του, δεν είναι όμως κακός άνθρωπος», είπε.