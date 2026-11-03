Nova TV: Η βραβευμένη Emma Stone πρωταγωνιστεί στις Πέμπτες του Νοεμβρίου

Δύο ταινίες της, back-to-back, κάθε Πέμπτη στις 22:00

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Ο Νοέμβριος φέρνει στα Novacinema μεγάλο αφιέρωμα για την βραβευμένη Emma Stone με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Bugonia». Κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2 θα προβάλλονται back to back 2 ταινίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στα κινηματογραφικά δρώμενα. Έτσι οι συνδρομητές θα απολαύσουν στις 5/11 τις ταινίες «Easy A» & «Eddington», στις 12/11 «LaLa Land» & «Magic in the Moonlight», στις 19/11 «Irrational Man» & «Easy A» και στις 26/11 «Bugonia» & «La La Land».

Nova TV: Η βραβευμένη Emma Stone πρωταγωνιστεί στις Πέμπτες του Νοεμβρίου
  
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

  • 22:00 Easy A, ρομαντική κομεντί με τους Emma Stone (υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα το 2010), Patricia Clarkson, Stanley Tucci σε σκηνοθεσία του Will Gluck
  • 23:40 Eddington θρίλερ με τους Emma Stone, Joaquin Phoenix, Deirdre O'Connell, Micheal Ward, Pedro Pascal σε σκηνοθεσία του Ari Aster ((Palme d'Or σκηνοθεσία  στις Κάννες  το 2025)

Nova TV: Η βραβευμένη Emma Stone πρωταγωνιστεί στις Πέμπτες του Νοεμβρίου

 Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

  • 22:00 La La Land, ρομαντική κομεντί με τους Emma Stone (κατέκτησε το 2017 Oscar, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της), Ryan Gosling, J.K. Simmons σε σκηνοθεσία του Damien Chazelle
  • 00:20 Magic in the Moonlight ρομαντική κομεντί με τους Emma Stone, Colin Firth, Marcia Gay Harden, Antonia Clarke σε σκηνοθεσία του Woody Allen

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

Nova TV: Η βραβευμένη Emma Stone πρωταγωνιστεί στις Πέμπτες του Νοεμβρίου

  • 22:00 Irrational Man δραματική κωμωδία μυστηρίου (Έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ των Καννών το 2015) με τους Emma Stone, Joaquin Phoenix, Parker Posey, Joe Stapleton σε σκηνοθεσία του Woody Allen
  • 23:40 Easy A

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

Nova TV: Η βραβευμένη Emma Stone πρωταγωνιστεί στις Πέμπτες του Νοεμβρίου

  • 22:00 Bugonia, κωμωδία επιστημονικής φαντασίας υποψήφια ταινία για 3 Oscar με τους Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone σε σκηνοθεσία του Γιώργου Λάνθιμου
  • 00:20 La La Land

Nova TV: Η βραβευμένη Emma Stone πρωταγωνιστεί στις Πέμπτες του Νοεμβρίου

Απόλαυσε το αφιέρωμα στo Novacinema2, αλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε εσύ επιθυμείς, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών. Παράλληλα, με τη λειτουργία Preview Videos μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν επιλέξεις τι θα παρακολουθήσεις, ενώ η δυνατότητα offline θέασης σου επιτρέπει να κατεβάζεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές και να τις απολαμβάνεις ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
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NOVA
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NOVACINEMA
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ΕΟΝ
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EON ON DEMAND
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EMMA STONE
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΝΘΙΜΟΣ
 |
LA LA LAND
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