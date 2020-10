Lynyrd Skynyrd: 43 χρόνια από το αεροπορικό δυστύχημα που τους «ξεκλήρισε»

Ήταν 20 Οκτωβρίου του 1977, όταν το θρυλικό συγκρότημα Lynyrd Skynyrd είχε ένα μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα που «έκοψε» με τη βία τη λαμπρή πορεία του στον χώρο της ροκ μουσικής. Το τραγούδι τους «Sweet Home Alabama» είναι ένα από τα κομμάτια τους που άφησαν εποχή.

Το αεροσκάφος Convair CV-300 που θα τους μετέφερε στη Λουϊζιάνα για την έκτη συναυλία της περιοδείας τους ξέμεινε από καύσιμα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Οι πιλότοι αναγκάστηκαν να πραγματοποιήσουν έκτακτη προσγείωση, αλλά δεν τα κατάφεραν, πέφτοντας τελικά στο δάσος κοντά στο Γκίλσμπουργκ του Μισισιπί. Το αεροπλάνο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τα συντρίμμια του μοιραίου αεροσκάφους. AP Images

Από τους 26 επιβαίνοντες επέζησαν οι 20 με σοβαρούς τραυματισμούς. Οι κιθαρίστες Άλεν Κόλινς, Γκάρι Ρόσινγκτον και ο μπασίστας Λέον Γουίλκiσον λίγο έλειψε να χάσουν τα χέρια τους από τους σοβαρούς τραυματισμούς και χρειάστηκαν πολλούς μήνες να ανακάμψουν και να παίξουν ξανά την αγαπημένη τους μουσική. Ο ντράμερ Άρτιμους Πάιλ ήταν ο μοναδικός που είχε ακόμα τις αισθήσεις του μετά την πτώση. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του και τα σπασμένα του πλευρά, κατάφερε να συρθεί στον πλησιέστερο λόφο για να ζητήσει βοήθεια.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ο τραγουδιστής Ρόνι Βαν Ζαντ, ο κιθαρίστας Στιβ Γκέινς, η τραγουδίστρια Κάσι Γκέινς, ο μάνατζερ Ντιν Κιλπάτρικ και οι δύο πιλότοι, Γουόλτερ ΜακΡίρι και Γούλιαμ Γκρέι.

Η επιστροφή μετά το μοιραίο δυστύχημα

Μετά το δυστύχημα, οι πωλήσεις του δίσκου τους «Street Survivors» ανέβηκαν κατακόρυφα με αποτέλεσμα να βραβευθεί ως πλατινένιο, ενώ το single «What's Your Name» έφθασε στη θέση 13 του Billboard.

Μέλη του συγκροτήματος Lynyrd Skynyrd το 2004. AP Images

Τα υπόλοιπα μέλη του σχήματος αποφάσισαν να μην συνεχίσουν το όνομα των Lynyrd Skynyrd με τους επιζήσαντες να σχηματίζουν διάφορα άλλα συγκροτήματα, μεταξύ αυτών τους Rossington-Collins Band οι οποίοι κυκλοφόρησαν δύο δίσκους στις αρχές της δεκαετίας του '80.[10]

Τελικά, το 1987, οι κιθαρίστες Γκάρι Ρόζινγκτον, Εντ Κινγκ και Ράνταλ Χολ, ο μπασίστας Λέον Γουίλκισον, ο ντράμερ Άρτιμους Πάιλ και ο κιμπορτίστας Μπίλι Πάουελ επανενώθηκαν μόνο για μια trbute περιοδεία για τα δέκα χρονιά από το δυστύχημα με τραγουδιστή τον μικρό αδελφό του Ρόνι Βαν Ζαντ, Τζόνι.

Το ανανεωμένο σχήμα κυκλοφόρησε το ζωντανό άλμπουμ «Southern by the Grace of God», το 1988.

Ακολούθησαν διάφορες δημόσιες εμφανίσεις, συναυλίες και αλλαγές του σχήματος. Τελικά, τον Μάιο του 2018 ανακοίνωσαν την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους, η οποία διήρκεσε μέχρι τα μέσα του 2019.

Στιγμιότυπου από συναυλία των ανανεωμένων Lynyrd Skynyrd τπ 2017. AP Images

Τα ρατσιστικά μηνύματα στο «Sweet Home Alabama»

Η μεγαλύτερη επιτυχία των Lynyrd Skynyrd ήταν το «Sweet Home Alabama», όμως προκάλεσε αντιδράσεις καθώς το κατηγόρησαν ως ρατσιστικό.

Και αυτό γιατί φαίνεται σα να «απαντάνε» στο τραγούδι του Νιλ Γιανγκ «Southern Man» που αναρωτιέται πότε θα πληρώσουν οι Νότιοι για όσα έκαναν στους μαύρους.

Η απάντηση στον Νιλ καθώς και η αναφορά στον κυβερνήτη του Μπέρμιγχαμ, Τζορτζ Γουάλας που ήταν θερμός υποστηρικτής του φυλετικού διαχωρισμού ήταν οι αιτίες για να κατηγορηθούν για ρατσισμό.