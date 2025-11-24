Με το MINI Countryman SE ALL 4 στην Ισλανδία

Έτοιμο για off - road διαδρομές.

Με το MINI Countryman SE ALL 4 στην Ισλανδία
Για τους λάτρεις της φύσης, η Ισλανδία είναι ένας πραγματικά ονειρεμένος προορισμός και το πιο άνετο μέσο για να την εξερευνήσει κανείς είναι το αυτοκίνητο. Παρόλο που πολλά έχουν αλλάξει στη χώρα των γκέιζερ, των ηφαιστείων, των παγετώνων και των ατελείωτων οροσειρών, η Ισλανδία παραμένει πάντα πρόκληση για νέες περιπέτειες, ακριβώς όπως και το MINI Countryman SE ALL4.

Με το MINI Countryman SE ALL 4 στην Ισλανδία

Με ηλεκτρική αυτονομία έως 432 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, το ισχυρό MINI Countryman ξεκινά το πρώτο σκέλος του ταξιδιού του, περνώντας από το Αμβούργο και φτάνοντας στη Δανία, στο λιμάνι του Hirtshals.

Με το MINI Countryman SE ALL 4 στην Ισλανδία

Τα ελαστικά εκτός δρόμου, ειδικά προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του Ισλανδικού εδάφους, και η μεγάλη σχάρα οροφής επηρεάζουν ελάχιστα την αυτονομία του MINI Countryman SE ALL4. Με μέγιστη ισχύ φόρτισης 130 kW, οι ενδιάμεσες στάσεις απαιτούν λιγότερο από 30 λεπτά για τον προγραμματισμό της διαδρομής.

Με το MINI Countryman SE ALL 4 στην Ισλανδία

Κατά μήκος των γερμανικών αυτοκινητοδρόμων, το MINI Countryman SE ALL4 αναδεικνύει τον touring χαρακτήρα του: δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν εντυπωσιακή συνολική ισχύ 230 kW/313 hp και ροπή 494 Nm. Το σύστημα Driving Assistant Professional επιτρέπει ημιαυτόνομη και πιο ξεκούραστη οδήγηση. Επιπλέον, το ανασχεδιασμένο εσωτερικό προσφέρει στον οδηγό και τον συνοδηγό περισσότερο χώρο στους ώμους και τους αγκώνες.

Με το MINI Countryman SE ALL 4 στην Ισλανδία

Ούτε φτυάρια, ούτε προστατευτικές ποδιές, ούτε γρύλοι μπορούν να βοηθήσουν. Και όμως, μεταξύ Μονάχου και Ισλανδίας, το MINI Countryman SE ALL4 δικαιώνει επάξια το όνομά του — ακόμη και αμιγώς ηλεκτρικό.

