Hippie Hippo: Καλλιεργεί την φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών

Το Hippie Hippo είναι ένα σύγχρονο, ελληνικό κανάλι παιδικής ψυχαγωγίας, δημιουργημένο με στόχο να προσφέρει ασφαλές, ποιοτικό και ολοκληρωμένο περιεχόμενο για παιδιά 2–10 ετών.

Μέσα από πρωτότυπα παιδικά τραγούδια, παραμύθια, χαρακτήρες και ταξιδιωτικές ιστορίες, το Hippie Hippo καλλιεργεί τη φαντασία, τη συναισθηματική ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα των παιδιών.

Οι κατηγορίες περιεχομένου περιλαμβάνουν:

Παιδικά Τραγούδια με πρωτότυπες μελωδίες και φρέσκους ήρωες

Παραμύθια σε ξεχωριστά σύμπαντα (Μαγικός Βυθός, Firewheels, Pets, Ζούγκλα, Νεραιδοχώρα)

Ταξίδια του Τζακ & της Τζίνι – εκπαιδευτικές ιστορίες ανα τον κόσμο

Επαγγέλματα – τραγούδια που μαθαίνουν στα παιδιά ρόλους & αξίες

Ήρεμες Μελωδίες / Χαλαρωτική Μουσική για ύπνο & χαλάρωση

Παιδικά Νέα

Παιδική Χαρά

Όλο το περιεχόμενο είναι αφηγηματικά προσαρμοσμένο για παιδιά και γραμμένο με τρόπο που μπορεί να λειτουργήσει τόσο σαν τραγούδι όσο και σαν animated ιστορία.

Το Hippie Hippo μεγαλώνει διαρκώς, με ολοένα και περισσότερους πρωτότυπους ήρωες, οπτικοακουστικές παραγωγές και συνεργασίες.

Βιογραφικό – Ιάκωβος Σαμψάκης

Ο Ιάκωβος Σαμψάκης είναι επαγγελματίας drummer, μουσικός, δημιουργός, με πάνω από είκοσι πέντε χρόνια πορείας στην ελληνική μουσική σκηνή.

Είναι ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Μέλισσες, με σημαντική δισκογραφική και συναυλιακή δραστηριότητα.

Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως:

τον Μίλτο Πασχαλίδη,

τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου,

τον Γιάννη Γιοκαρίνη,

τον Λάκη Παπαδόπουλο,

τους 1550,

και άλλους γνωστούς Έλληνες δημιουργούς.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική του πορεία, είναι δάσκαλος drums και ιδρυτής της μουσικής σχολής Drumschool (drumschool.gr), όπου διδάσκει σύγχρονη τεχνική, ρυθμική αγωγή και performance σε παιδιά και ενήλικες.

Ο Ιάκωβος έχει ολοκληρώσει επίσης και ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσικοθεραπείας, με πτυχιακή έρευνα επικεντρωμένη στα παιδιά και στη συναισθηματική τους ανάπτυξη μέσω της μουσικής. Η ενασχόλησή του με τις παιδικές μελωδίες, τον οδήγησε στη δημιουργία του Hippie Hippo, που ενώνει τη μουσικότητα, τη φαντασία και την εκπαιδευτική ευαισθησία.

Σήμερα αφιερώνεται στη δημιουργία παιδικών τραγουδιών, παραμυθιών και μουσικών σειρών που στόχο έχουν να προσφέρουν χαρά, μάθηση και δημιουργική έμπνευση σε κάθε παιδί.