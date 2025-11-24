Θεοδωρίδου - Ρουβάς: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κέντρο όπου εμφανίζονται

Ποιοι κυρίες της ελληνικής showbiz διασκέδασαν στο Έναστρον

Το ατύχημα του Σάκη Ρουβά πάνω στη σκηνή του Έναστρον/ βίντεο Happy Day
Νατάσα Θεοδωρίδου και Σάκης Ρουβάς εμφανίζοναι στο Έναστρον και απογειώνουν το κέφι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Νατάσα Θεοδωρίδου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Νατάσα Θεοδωρίδου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σοκαριστικό ατύχημα στη σκηνή για τον Σάκη Ρουβά

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε, το περασμένο διήμερο, πλήθος επώνυμων κυριών που διασκέδασαν με το μουσικό πρόγραμμα των δύο καλλιτεχνών.

Σάκης Ρουβάς- Έλλη Αγγελιδάκη- Φελίσια Τσαλαπάτη/  NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σάκης Ρουβάς- Έλλη Αγγελιδάκη- Φελίσια Τσαλαπάτη/  NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και η Βάλια Χατζηθεοδώρου ήταν δύο από τις εντυπωσιακές παρουσίες.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη- Βάλια Χατζηθεοδώρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Γαρυφαλλιά Καληφώνη- Βάλια Χατζηθεοδώρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Το μοντέλο, influencer και σύντροφος του Χρήστου Μάστορα επέλεξε για τη βραδιά μαύρο μίνι φόρεμα με ψηλό γιακά, και μαύρο σακάκι. Το συνδύασε με μαύρες γόβες και λεπτό μαύρο καλσόν.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Γαρυφαλλιά Καληφώνη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου επέλεξε επίσης total black σύνολο, αποτελούμενο από strapless μαύρο φόρεμα με λεπτό μαύρο καλσόν και μαύρες γόβες. 

 Βάλια Χατζηθεοδώρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 Βάλια Χατζηθεοδώρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Τζένη Μπότση, σε μια από τις σπάνιες βραδινές της εξόδους, φόρεσε κοντό jumpsuit σε royal μπλε χρώμα με ασορτί ζώνη στη μέση. 

Τζένη Μπότση/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Τζένη Μπότση/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

H ηθοποιός συνδύασε την ολόσωμη φόρμα με λεπτό καλσόν στο χρώμα του δέρματος και μαύρα δερμάτινα μποτάκια. Το look της ολοκλήρωσε με κοσμήματα στον λαιμό και τα χέρια. 

Τζένη Μπότση/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Τζένη Μπότση/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Έλλη Αγγελιδάκη και Φελίσια Τσαλαπάτη φόρεσαν επίσης μαύρα σύνολα. Η πρώην γυμνάστρια διάλεξε μίνι μαύρο φόρεμα που συνδύασε με ασημί πέδιλα, τσαντάκι και κοσμήματα. 

 Έλλη Αγγελιδάκη- Φελίσια Τσαλαπάτη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 Έλλη Αγγελιδάκη- Φελίσια Τσαλαπάτη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η ραδιοφωνική παραγωγός επέλεξε μαύρη ολόσωμη strapless φόρμα, με γόβες και τσαντάκι σε animal print. Στον λαιμό της φορούσε ένα choker σε μαύρο χρώμα.

Το μουσικό πρόγραμμα παρακολούθησαν επίσης οι ηθοποιοί Νίκη Λάμη και Αντιγόνη Νάκα, η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου Χριστιάνα Μπέτα που φωτογραφήθηκε με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη, καθώς και η Χριστίνα Παππά.

Αντιγόνη Νάκα- Νίκη Λάμη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Αντιγόνη Νάκα- Νίκη Λάμη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Χριστιάνα Μπέτα- Φίλιππος Τσαγκαρίδης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Χριστιάνα Μπέτα- Φίλιππος Τσαγκρίδης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Χριστίνα Παππά/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Χριστίνα Παππά/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
