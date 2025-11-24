Θεοδωρίδου - Ρουβάς: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κέντρο όπου εμφανίζονται

Νατάσα Θεοδωρίδου και Σάκης Ρουβάς εμφανίζοναι στο Έναστρον και απογειώνουν το κέφι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε, το περασμένο διήμερο, πλήθος επώνυμων κυριών που διασκέδασαν με το μουσικό πρόγραμμα των δύο καλλιτεχνών.
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και η Βάλια Χατζηθεοδώρου ήταν δύο από τις εντυπωσιακές παρουσίες.
Το μοντέλο, influencer και σύντροφος του Χρήστου Μάστορα επέλεξε για τη βραδιά μαύρο μίνι φόρεμα με ψηλό γιακά, και μαύρο σακάκι. Το συνδύασε με μαύρες γόβες και λεπτό μαύρο καλσόν.
Η Βάλια Χατζηθεοδώρου επέλεξε επίσης total black σύνολο, αποτελούμενο από strapless μαύρο φόρεμα με λεπτό μαύρο καλσόν και μαύρες γόβες.
Η Τζένη Μπότση, σε μια από τις σπάνιες βραδινές της εξόδους, φόρεσε κοντό jumpsuit σε royal μπλε χρώμα με ασορτί ζώνη στη μέση.
H ηθοποιός συνδύασε την ολόσωμη φόρμα με λεπτό καλσόν στο χρώμα του δέρματος και μαύρα δερμάτινα μποτάκια. Το look της ολοκλήρωσε με κοσμήματα στον λαιμό και τα χέρια.
Έλλη Αγγελιδάκη και Φελίσια Τσαλαπάτη φόρεσαν επίσης μαύρα σύνολα. Η πρώην γυμνάστρια διάλεξε μίνι μαύρο φόρεμα που συνδύασε με ασημί πέδιλα, τσαντάκι και κοσμήματα.
Η ραδιοφωνική παραγωγός επέλεξε μαύρη ολόσωμη strapless φόρμα, με γόβες και τσαντάκι σε animal print. Στον λαιμό της φορούσε ένα choker σε μαύρο χρώμα.
Το μουσικό πρόγραμμα παρακολούθησαν επίσης οι ηθοποιοί Νίκη Λάμη και Αντιγόνη Νάκα, η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου Χριστιάνα Μπέτα που φωτογραφήθηκε με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη, καθώς και η Χριστίνα Παππά.