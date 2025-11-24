Χρήστος Λούλης: «Έφευγαν από την παράσταση κι έβριζαν - Είχα χ@@ί πάνω μου»

Ο Χρήστος Λούλης, καλεσμένος στο Στούντιο 4 με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, μίλησε για την παράσταση Καθαροί πια σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Βογιατζή στην οποία συμμετείχε το 2001, τις αντιδράσεις που υπήρξαν και τη διαφορά με το σήμερα που ανεβαίνει ξανά, με τον αρχικό του τίτλο, Cleansed.

«Καμια φορά έφευγαν κι έβριζαν. Δεν τους ένοιαζε αν θα κάνουν φασαρία. Έβριζαν κι έλεγαν “ντροπή σας και τι αρρώστιες είναι αυτά”. Εγώ είχα χ@@@ί επάνω μου. Ήμουν μικρός και κάπου μέσα μου μού άρεσε ότι κάνω κάτι που δεν περνά στο ντούκου. Είχε λειτουργήσει σαν αντίστροφος ναρκισσισιμός, ότι αν δεν φύγουν σήμερα δέκα κάτι δεν κάνουμε καλά», δήλωσε ο Χρήστος Λούλης στους άφωνους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Χρήστος Λούλης: «Έχουμε μια πιο μεγάλη εξοικείωση στη βία»

«Σήμερα εννοείται ότι είναι μια άλλη εποχή. Έχουμε μια πιο μεγάλη εξοικείωση στη βία, είμαστε ελαφρώς πιο αποκτηνωμένοι. Είναι αντιφατικό, αλλά είμαστε και πιο ευαίσθητοι σε κάποια πράγματα», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Λίγα λόγια για την παράσταση Cleansed: Το έργο της Σάρα Κέιν, γραμμένο το 1998, παραμένει μια αλληγορία για μια κοινωνία που περιορίζει την αγάπη, την ελεύθερη βούληση και την πνευματικότητα. Σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα υπό τον Τίνκερ, έξι χαρακτήρες προσπαθούν να βρουν την ταυτότητα και τη φωνή τους, να αγαπήσουν και να αγαπηθούν σε έναν κόσμο γεμάτο ακραία βία και εξουσία. Το έργο χωρίζεται σε 20 μικρές σκηνές και λειτουργεί ως μανιφέστο υπέρ του Ανθρώπου, θέτοντας ερωτήματα για την ελευθερία, την υπόσταση και την αγάπη.