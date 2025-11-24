Χρήστος Λούλης: «Έφευγαν από την παράσταση κι έβριζαν - Είχα χ@@ί πάνω μου»

Χρήστος Λούλης: «Έφευγαν από την παράσταση κι έβριζαν – Είχα χ@@@ί επάνω μο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 21:00 Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
24.11.25 , 20:58 Κωνσταντινούπολη: Έβαλαν φορτηγά και γερανούς μέσα στην Αγιά Σοφιά
24.11.25 , 20:40 Πανικός στη Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο του ΟΑΣΘ τυλίχθηκε στις φλόγες
24.11.25 , 20:20 Χρήστος Λούλης: «Έφευγαν από την παράσταση κι έβριζαν - Είχα χ@@ί πάνω μου»
24.11.25 , 20:06 Νέα Πέραμος: «Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό»
24.11.25 , 20:05 Βest seller με το «καλημέρα» η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα
24.11.25 , 19:58 Γιώργος Γιαννιάς: Η συγκινητική υποδοχή στον κουμπάρο του Χρήστο Μενιδιάτη
24.11.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Η Νάντια έλυσε τον γρίφο χωρίς να πει γράμματα!
24.11.25 , 19:30 Λουτράκι: Εκτός σχολικών αιθουσών η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο
24.11.25 , 19:20 «Ο Άγιος Παΐσιος έκανε το θαύμα του κι έσωσε το ανιψάκι μου»
24.11.25 , 19:03 Cash or Trash: Οι αγοραστές εντυπωσιάζονται από την πόρτα του Αλέξανδρου
24.11.25 , 18:56 700 προσλήψεις συνοριοφυλάκων στην ΕΛ.ΑΣ.
24.11.25 , 18:27 Eurovision 2026: Η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε η EBU
24.11.25 , 18:19 Pirelli - Formula 1 Las Vegas GP 2025: Πρωταγωνιστής ο Max Verstappen
24.11.25 , 18:18 Συναγερμός στον Άλιμο: Σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο γυναίκες από άγνωστο
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Λουτράκι: Εκτός σχολικών αιθουσών η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Νέα Πέραμος: «Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό»
Καινούργιου: «Δεν επιτρέπω να με θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή»
Μακμπέθ: Οργή για την «Ιθάκη» του Τσίπρα - «Μην χρησιμοποιείς το όνομά μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Χρήστος Λούλης στην εκπομπή της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Χρήστος Λούλης, καλεσμένος στο Στούντιο 4 με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, μίλησε για την παράσταση Καθαροί πια σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Βογιατζή στην οποία συμμετείχε το 2001, τις αντιδράσεις που υπήρξαν και τη διαφορά με το σήμερα που ανεβαίνει ξανά, με τον αρχικό του τίτλο, Cleansed

Χρήστος Λούλης: «Τα δώρα που της κάνω δεν είναι σπατάλη, είναι επένδυση»

«Καμια φορά έφευγαν κι έβριζαν. Δεν τους ένοιαζε αν θα κάνουν φασαρία. Έβριζαν κι έλεγαν “ντροπή σας και τι αρρώστιες είναι αυτά”. Εγώ είχα χ@@@ί επάνω μου. Ήμουν μικρός και κάπου μέσα μου μού άρεσε ότι κάνω κάτι που δεν περνά στο ντούκου. Είχε λειτουργήσει σαν αντίστροφος ναρκισσισιμός, ότι αν δεν φύγουν σήμερα δέκα κάτι δεν κάνουμε καλά», δήλωσε ο Χρήστος Λούλης στους άφωνους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Χρήστος Λούλης: «Έφευγαν από την παράσταση κι έβριζαν - Είχα χ@@ί πάνω μου»

Χρήστος Λούλης: «Έχουμε μια πιο μεγάλη εξοικείωση στη βία»

«Σήμερα εννοείται ότι είναι μια άλλη εποχή. Έχουμε μια πιο μεγάλη εξοικείωση στη βία, είμαστε ελαφρώς πιο αποκτηνωμένοι. Είναι αντιφατικό, αλλά είμαστε και πιο ευαίσθητοι σε κάποια πράγματα», πρόσθεσε ο ηθοποιός. 

Χρήστος Λούλης - Έμιλυ Κολιανδρή: Φωτογραφίζονται με τα μπουρνούζια τους

Χρήστος Λούλης: «Έφευγαν από την παράσταση κι έβριζαν - Είχα χ@@ί πάνω μου»

Λίγα λόγια για την παράσταση Cleansed: Το έργο της Σάρα Κέιν, γραμμένο το 1998, παραμένει μια αλληγορία για μια κοινωνία που περιορίζει την αγάπη, την ελεύθερη βούληση και την πνευματικότητα. Σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα υπό τον Τίνκερ, έξι χαρακτήρες προσπαθούν να βρουν την ταυτότητα και τη φωνή τους, να αγαπήσουν και να αγαπηθούν σε έναν κόσμο γεμάτο ακραία βία και εξουσία. Το έργο χωρίζεται σε 20 μικρές σκηνές και λειτουργεί ως μανιφέστο υπέρ του Ανθρώπου, θέτοντας ερωτήματα για την ελευθερία, την υπόσταση και την αγάπη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΛΗΣ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
 |
CLEANSED
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top