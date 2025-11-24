Pirelli - Formula 1 Las Vegas GP 2025: Πρωταγωνιστής ο Max Verstappen

O Max Verstappen είναι ο πρώτος οδηγός που κερδίζει δεύτερη φορά στο Las Vegas. Πήρε μια εμφατική νίκη στη νύχτα της Νεβάδα, την οποία προσθέτει στη νίκη του το 2023. Έτσι ο Ολλανδός διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες του για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Οδηγών ενόψει των δύο τελευταίων αγώνων της σεζόν.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Lando Norris τερμάτισε δεύτερος για τη McLaren, έχοντας χάσει το πλεονέκτημα της pole position από τον Ολλανδό μετά την εκκίνηση. Ωστόσο, ένας αποκλεισμός και των δύο McLaren στο τέλος του αγώνα ανέβασε τον George Russell (Mercedes), τον περσινό νικητή, στη δεύτερη θέση, και τον συμπαίκτη του Kimi Antonelli στην τρίτη. Για τον Verstappen, ο οποίος εκκίνησε από τη δεύτερη θέση, ήταν η έκτη νίκη του στη σεζόν και η 69η της καριέρας του. Για τη Red Bull Racing ήταν η 128η νίκη. Ο Verstappen εξακολουθεί να έχει πιθανότητες να κερδίσει τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Οδηγών. Με δύο Grand Prix και έναν Αγώνα Sprint να απομένουν, ο Norris προηγείται με 390 βαθμούς, μόλις 24 μπροστά από τον Oscar Piastri και τον Verstappen.

Τα ελαστικά στην πίστα

Η πλειονότητα των οδηγών εκκίνησε με τη μέση γόμα. Πέντε οδηγοί οι Nico Hulkenberg και Gabriel Bortoleto (Sauber), ο Alex Albon (Williams), ο Franco Colapinto (Alpine) και ο Lewis Hamilton (Ferrari) – προτίμησαν τη σκληρή γόμα. Ο Kimi Antonelli (Mercedes), ο οποίος αργότερα τιμωρήθηκε για πρόωρη εκκίνηση, ήταν ο μόνος οδηγός που εκκίνησε με την μαλακή γόμα. Όταν έσβησαν τα φώτα, ο Norris που εκκινούσε από την pole position του έκανε μια λάθοςκίνηση, βγαίνοντας εκτός στην πρώτη στροφή, κάτι που επέτρεψε στον Verstappen και στον Russell, ο οποίος πέρασε τον Carlos Sainz στα φρένα, να βρεθούν μπροστά από τη McLaren πριν το τέλος του πρώτου γύρου.

Στη μέση του αγώνα – στον 25ο από τους 50 γύρους – ο Verstappen είχε αρκετή διαφορά για να μπει στα πιτ, να αλλάξει από μέση σε σκληρή γόμα – που αποδείχθηκε πολύ σταθερή – και να βγει και πάλι μπροστά από τον Russell που ακολουθούσε 2ος. Οι δύο πιο σκληρές γόμες επέτρεψαν στους οδηγούς να πιέσουν σε όλο τον αγώνα, επιβεβαιώνοντας ότι η μία στάση, από μέση σε σκληρή γόμα, ήταν η ταχύτερη διαδρομή ως την καρό σημαία. Οι οκτώ πρώτοι τερμάτισαν όλοι με σκληρή γόμα, ενώ ο Nico Hulkenberg στην ένατη θέση ήταν ο καλύτερος από εκείνους που υιοθέτησαν την αντίστροφη στρατηγική. Ο Antonelli εντυπωσίασε κερδίζοντας 13 θέσεις για να περάσει τη γραμμή τερματισμού στην τέταρτη θέση, αλλά η ποινή 5 δευτερολέπτων για πρόωρη τον έριξε μόνο μία θέση πίσω, στην πέμπτη. Εν τέλει ανέβηκε 3ος μετά το μηδενισμό των McLaren. Ο Ιταλός ολοκλήρωσε 48 γύρους με τη γόμα C3, όπως και ο Pierre Gasly της Alpine, ο οποίος τερμάτισε 13ος. Ο Esteban Ocon, ο οποίος τερμάτισε 9ος με τη Haas, διένυσε τη μεγαλύτερη απόσταση με τη μέση γόμα συμπληρώνοντας 27 γύρους.