Pirelli - Formula 1 Las Vegas GP 2025: Πρωταγωνιστής ο Max Verstappen

Ο συναρπαστικός αγώνας και οι γόμες ελαστικών που χρησιμοποίησαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 19:03 Cash or Trash: Οι αγοραστές εντυπωσιάζονται από την πόρτα του Αλέξανδρου
24.11.25 , 18:56 700 προσλήψεις συνοριοφυλάκων στην ΕΛ.ΑΣ.
24.11.25 , 18:27 Eurovision 2026: Η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε η EBU
24.11.25 , 18:19 Pirelli - Formula 1 Las Vegas GP 2025: Πρωταγωνιστής ο Max Verstappen
24.11.25 , 18:18 Συναγερμός στον Άλιμο: Σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο γυναίκες από άγνωστο
24.11.25 , 18:08 Ποιοι παίρνουν επίδομα 3.250 ευρώ από τη ΔΥΠΑ
24.11.25 , 17:38 Μπαράζ ελέγχων: 12 συλλήψεις και 387 κλήσεις για οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ
24.11.25 , 17:33 Σοφία Καρβέλα: Τα «Χρόνια πολλά» της Άννας Βίσση κι η τούρτα - έκπληξη!
24.11.25 , 16:56 Φάρμα: «Πιστεύω σε 2-3 μέρες θα έχει γίνει ο χαμός στο σπίτι!»
24.11.25 , 16:55 Πώς τα παιδιά στρατολογούνται για δολοφονίες μέσω video games
24.11.25 , 16:53 Αταμάν: Οι δηλώσεις πριν το ματς με την Παρτιζάν
24.11.25 , 15:58 Μαρίνα Ασλάνογλου: «Θήλασα 11 μέρες- Μια χαρά ψηλό και γερό είναι το παιδί»
24.11.25 , 15:57 Μάρα Ζαχαρέα: Με εντυπωσιακό φόρεμα σε glamorous βραδιά
24.11.25 , 15:57 Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
24.11.25 , 15:44 Νέα Πέραμος: «Ήταν με πρησμένα μάτια από το ξύλο, επιτίθονταν με μαχαίρια»
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Μακμπέθ: Οργή για την «Ιθάκη» του Τσίπρα - «Μην χρησιμοποιείς το όνομά μου»
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Παντελής Παντελίδης: «Μάρτυρας είπε ότι τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού»
Σοκαριστικό ατύχημα στη σκηνή για τον Σάκη Ρουβά
700 προσλήψεις συνοριοφυλάκων στην ΕΛ.ΑΣ.
Καινούργιου: «Δεν επιτρέπω να με θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Pirelli - Formula 1 Las Vegas GP 2025: Πρωταγωνιστής ο Max Verstappen
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

O Max Verstappen είναι ο πρώτος οδηγός που κερδίζει δεύτερη φορά στο Las Vegas. Πήρε μια εμφατική νίκη στη νύχτα της Νεβάδα, την οποία προσθέτει στη νίκη του το 2023. Έτσι ο Ολλανδός διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες του για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Οδηγών ενόψει των δύο τελευταίων αγώνων της σεζόν.

Pirelli - Formula 1 Las Vegas GP 2025: Πρωταγωνιστής ο Max Verstappen Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Lando Norris τερμάτισε δεύτερος για τη McLaren, έχοντας χάσει το πλεονέκτημα της pole position από τον Ολλανδό μετά την εκκίνηση. Ωστόσο, ένας αποκλεισμός και των δύο McLaren στο τέλος του αγώνα ανέβασε τον George Russell (Mercedes), τον περσινό νικητή, στη δεύτερη θέση, και τον συμπαίκτη του Kimi Antonelli στην τρίτη. Για τον Verstappen, ο οποίος εκκίνησε από τη δεύτερη θέση, ήταν η έκτη νίκη του στη σεζόν και η 69η της καριέρας του. Για τη Red Bull Racing ήταν η 128η νίκη. Ο Verstappen εξακολουθεί να έχει πιθανότητες να κερδίσει τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Οδηγών. Με δύο Grand Prix και έναν Αγώνα Sprint να απομένουν, ο Norris προηγείται με 390 βαθμούς, μόλις 24 μπροστά από τον Oscar Piastri και τον Verstappen.

Pirelli - Formula 1 Las Vegas GP 2025: Πρωταγωνιστής ο Max Verstappen

Τα ελαστικά στην πίστα 

Η πλειονότητα των οδηγών εκκίνησε με τη μέση γόμα. Πέντε οδηγοί οι Nico Hulkenberg και Gabriel Bortoleto (Sauber), ο Alex Albon (Williams), ο Franco Colapinto (Alpine) και ο Lewis Hamilton (Ferrari) – προτίμησαν τη σκληρή γόμα. Ο Kimi Antonelli (Mercedes), ο οποίος αργότερα τιμωρήθηκε για πρόωρη εκκίνηση, ήταν ο μόνος οδηγός που εκκίνησε με την μαλακή γόμα. Όταν έσβησαν τα φώτα, ο Norris που εκκινούσε από την pole position του έκανε μια λάθοςκίνηση, βγαίνοντας εκτός στην πρώτη στροφή, κάτι που επέτρεψε στον Verstappen και στον Russell, ο οποίος πέρασε τον Carlos Sainz στα φρένα, να βρεθούν μπροστά από τη McLaren πριν το τέλος του πρώτου γύρου.

Στη μέση του αγώνα – στον 25ο από τους 50 γύρους – ο Verstappen είχε αρκετή διαφορά για να μπει στα πιτ, να αλλάξει από μέση σε σκληρή γόμα – που αποδείχθηκε πολύ σταθερή – και να βγει και πάλι μπροστά από τον Russell που ακολουθούσε 2ος. Οι δύο πιο σκληρές γόμες επέτρεψαν στους οδηγούς να πιέσουν σε όλο τον αγώνα, επιβεβαιώνοντας ότι η μία στάση, από μέση σε σκληρή γόμα, ήταν η ταχύτερη διαδρομή ως την καρό σημαία. Οι οκτώ πρώτοι τερμάτισαν όλοι με σκληρή γόμα, ενώ ο Nico Hulkenberg στην ένατη θέση ήταν ο καλύτερος από εκείνους που υιοθέτησαν την αντίστροφη στρατηγική. Ο Antonelli εντυπωσίασε κερδίζοντας 13 θέσεις για να περάσει τη γραμμή τερματισμού στην τέταρτη θέση, αλλά η ποινή 5 δευτερολέπτων για πρόωρη τον έριξε μόνο μία θέση πίσω, στην πέμπτη. Εν τέλει ανέβηκε 3ος μετά το μηδενισμό των McLaren. Ο Ιταλός ολοκλήρωσε 48 γύρους με τη γόμα C3, όπως και ο Pierre Gasly της Alpine, ο οποίος τερμάτισε 13ος. Ο Esteban Ocon, ο οποίος τερμάτισε 9ος με τη Haas, διένυσε τη μεγαλύτερη απόσταση με τη μέση γόμα συμπληρώνοντας 27 γύρους.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
PIRELLI
 |
FORMULA 1 LAS VEGAS GP 2025
 |
MAX VERSTAPPEN
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top