Γιώργος Γιαννιάς: Η συγκινητική υποδοχή στον κουμπάρο του Χρήστο Μενιδιάτη

Ο Γιώργος Γιαννιάς, κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα της διασκέδασης, εγκαινιάζοντας έναν καινούργιο χώρο στον Πειραιά, το Simion, όπου μαζί με την Ρενέ Αγέρη, το έχουν ήδη μετατρέψει, στον αγαπημένο προορισμό διασκέδασης, του κόσμου, αλλά και πολλών επωνύμων φίλων και συναδέλφων τους.

Κάθε Τετάρτη και Σάββατο, ο Γιώργος Γιαννιάς, χρόνια τώρα έχει αποδείξει, ότι αποτελεί φαβορί στην προτίμηση του κόσμου, παρουσιάζοντας on stage ένα πρόγραμμα, που υμνεί το καλό λαϊκό τραγούδι, τον έρωτα, τον πόνο και την αγάπη, μέσα από τα τραγούδια του.

Η Ρενέ Αγέρη, μία πολλά υποσχόμενη ερμηνεύτρια, που «τσαλακώνεται», μέσα από τις ερμηνείες της, και κερδίζοντας το χειροκρότημα, ανεβάζει με την σειρά της, το πήχη του κεφιού.

Αυτό όλο που παρουσιάζουν επί σκηνής, ο Γιώργος Γιαννιάς μαζί με την Ρενέ Αγέρη, σε συνδυασμό με τον DJ που τους πλαισιώνει, αλλά κι ο υπέροχος αισθητικής χώρος, έκαναν σε χρόνο dt, το Simion στον Πειραιά, το hot spot της διασκέδασης. Με πλήθος κόσμου αλλά και επωνύμων, να τον επισκέπτονται κάθε Τετάρτη και Σάββατο, για να διασκεδάσουν μοναδικά.

Όπως έκανε πριν από λίγες μέρες κι ο Χρήστος Μενιδιάτης, που είναι και κουμπάρος του Γιώργου Γιαννιά, αφού πριν από χρόνια, τον είχε παντρέψει με την Ελευθερία Παντελιδάκη, χαρίζοντας από πίστας, μοναδικά μουσικά στιγμιότυπα στους θαμώνες, τόσο με τα τραγούδια τους, όσο με τις και τις εκδηλώσεις αγάπης, του ενός προς τον άλλον.