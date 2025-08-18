Μαρίνα Καλογήρου: «Έζησα αδελφικά μαζί με μοναχές σε δύο μοναστήρια»

Η Μαρίνα Καλογήρου έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική και βαθιά προσωπική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, αφιερωμένη στη γυναικεία φιλία.

Το φετινό καλοκαίρι, η γνωστή ηθοποιός αποφάσισε να αποσυρθεί για λίγο από τους ρυθμούς της καθημερινότητας και να περάσει μερικές ημέρες σε δύο μοναστήρια, βιώνοντας έτσι μια ξεχωριστή πνευματική εμπειρία που τη σημάδεψε.

Στην ανάρτησή της, δημοσίευσε μια όμορφη φωτογραφία που αποτυπώνει την εσωτερική γαλήνη και ηρεμία που ένιωσε αυτές τις μέρες. Εκεί, εξήγησε πως το φετινό καλοκαίρι ήταν αφιερωμένο στην ιερότητα της γυναικείας φιλίας, ένα «θαύμα» που ποτέ πριν δεν είχε βιώσει τόσο έντονα.

Μίλησε για την πολύτιμη παρουσία, τη ζεστή συμπαράσταση και τη βαθιά συγγένεια που χαρακτηρίζουν αυτή τη μορφή φιλίας. Αναφέρθηκε στην εγγύτητα, τη χαρά, την αληθινή αγάπη, αλλά και τη συγχώρεση και την ασφάλεια που νιώθει μέσα σε αυτές τις σχέσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ίδια απέκτησε δύο νέες και πολύτιμες φίλες, που προσέθεσαν φως και δύναμη στη ζωή της.

Η ηθοποιός περιέγραψε τις μοναδικές στιγμές που έζησε αδελφικά με μοναχές στα δύο μοναστήρια, τα οποία χαρακτήρισε ευλογημένα και ανθισμένα. Η χαρά της ήταν να βλέπει στα μάτια τους την αγάπη, την προσπάθεια και τη στήριξη, στοιχεία που γέμισαν την ψυχή της με ελπίδα και δύναμη.

Μία από τις νέες της φίλες της είπε μια φράση που την άγγιξε βαθιά: «Μετά την κόρη μου, το πιο ιερό πράγμα στη ζωή μου είναι η γυναικεία φιλία».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίνας Καλογήρου

Το φετινό μου καλοκαίρι ήταν αφιερωμένο στην ιερότητα της γυναικείας φιλίας. Ποτέ ξανά πρίν δεν είχα νιώσει μέσα μου όλες τις πτυχές αυτού του θαύματος.

Την Παρουσία, τη συμπαράσταση και τη συγγένεια. Την εγγύτητα, τη χαρά και αυτή την αγάπη… Αυτή τη συγχώρεση και την ασφάλεια. Έκανα και δύο καινούργιες πολύτιμες φίλες. Έζησα αδελφικά μαζί με μοναχές σε δύο ευλογημένα - ανθισμένα μοναστήρια. Χάρηκα να κοιτάζω μάτια που αγαπούν, που προσπαθούν, που στηρίζουν. Η μία καινούργια μου φίλη μού είπε: «Μετά την κόρη μου, το πιό ιερό πράγμα στη ζωή μου είναι η γυναικεία φιλία». Το ένιωσα μέσα στην καρδιά μου. Δηλαδή το έζησα.

Είστε κήποι, είστε στέγη στη βροχή, είστε σιωπή στη φασαρία, είστε όρμος και ξανεμιά, είστε η ειρήνη στον πόλεμο, είστε χαρά στην ασχήμια, είστε σπίτι και κρεββάτι… Είστε η χαρά μου.

Μαρίνα Καλογήρου: «Έζησα τον εφιάλτη»

Μια σπάνια εξομολόγηση ψυχής έκανε πριν από λίγες εβδομάδες η Μαρίνα Καλογήρου αποκαλύπτοντας ότι έχει υπάρξει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική της ηλικία.

«Έχω υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από 4 έως 14 ετών από τέσσερις διαφορετικούς άνδρες, ο ένας κατ’ εξακολούθηση. Το είπα πολύ αργότερα στους γονείς μου. Χώρισαν όταν ήμουν τριών ετών», είπε μεταξύ άλλων στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» στο Action24.