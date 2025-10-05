BYD: Τέτοια πίστα δοκιμών δεν έχετε ξαναδεί

Η BYD εγκαινίασε επίσημα την πίστα παντός εδάφους στο Zhengzhou, μία από τις πρώτες του είδους στην Κίνα, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για οχήματα νέας ενέργειας (NEV), και επιβεβαίωσε τα σχέδια της για την κατασκευή αρκετών ακόμη. Οι εγκαταστάσεις στο Zhengzhou ενσαρκώνουν τη φιλοσοφία «Τεχνολογία για όλους» της BYD και θα λειτουργούν ως χώρος για αγώνες, εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών και ποικίλες εμπειρίες, προωθώντας την κουλτούρα των NEV.

Η πίστα περιλαμβάνει οκτώ ζώνες με τις εξής ονομασίες: Indoor Sand Dune, Low-Friction Ring, Kick-Plate, Wading Pool, Dynamic Paddock Race Track, Off-Road Park και Camping Area.

Με υψομετρική διαφορά 29,6 μέτρων και κλίση 28 μοιρών, ο εσωτερικός αμμόλοφος στο Zhengzhou έχει πιστοποιηθεί από το Guinness World Records ως η υψηλότερη και μεγαλύτερη εγκατάσταση αναρρίχησης σε αμμόλοφο για δοκιμές αυτοκινήτων. Κατασκευασμένος με 6.200 τόνους άμμου που παραπέμπει στη σύσταση της ερήμου Alxa, προσφέρει σε όλους μια αυθεντική off-road εμπειρία οδήγησης σε αμμόλοφο.

Η πισίνα διάσχισης νερού, μήκους 70 μέτρων, έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το YANGWANG U8. Μέσω του υποβρύχιου παρατηρητηρίου από γυαλί, οι επισκέπτες μπορούν να δουν το όχημα να κινείται αβίαστα μπροστά, να στρίβει ή να κάνει όπισθεν μέσα στο νερό, χάρη στην πλατφόρμα e4, η οποία έχει επανακαθορίσει τα πρότυπα ασφάλειας σε ακραία σενάρια οδήγησης.

Η πίστα αγώνων, μήκους 1.758 μέτρων, περιλαμβάνει εννέα στροφές και μια ευθεία 550 μέτρων, ιδανική για δυνατές επιταχύνσεις. Οι οδηγοί μπορούν να ζήσουν τη συναρπαστική επιτάχυνση στην ευθεία ή να δοκιμάσουν την ακρίβεια του συστήματος διεύθυνσης των οχημάτων σε στροφές.

Ο χώρος με την ονομασία Dynamic Paddock, έκτασης 15.300 τ.μ., περιλαμβάνει πάνω από δώδεκα σενάρια δοκιμών, όπως τυπικό σλάλομ, δοκιμές αποφυγής εμποδίου και αυτοματοποιημένη στάθμευση, αναδεικνύοντας το πλήρες φάσμα των έξυπνων τεχνολογιών της BYD.

Συνολικά, 27 σενάρια off-road οδήγησης – για αρχάριους έως προχωρημένους – κάνουν τη διασκέδαση της εκτός δρόμου οδήγησης προσβάσιμη σε ευρύτερο κοινό. Ακόμη και ένα αστικό SUV μπορεί να κινηθεί με σιγουριά στις βασικές διαδρομές, χάρη στο έξυπνο σύστημα τετρακίνησης.