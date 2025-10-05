BYD: Τέτοια πίστα δοκιμών δεν έχετε ξαναδεί

Η πίστα παντός εδάφους αποκλειστικά για οχήματα NEV

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.10.25 , 20:46 Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη: Ο παραμυθένιος γάμος και το bridal look!
05.10.25 , 20:21 Αργυρούπολη: «Μου κατέβασε το παντελόνι» - Απόπειρα βιασμού μέρα μεσημέρι!
05.10.25 , 20:06 Nέα εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου λόγω ΑΔΜΗΕ
05.10.25 , 19:43 Εσύ θα έλυνες τον γρίφο στον Τροχό της Τύχης; Η Νάσια δεν τα κατάφερε!
05.10.25 , 19:32 BYD: Τέτοια πίστα δοκιμών δεν έχετε ξαναδεί
05.10.25 , 18:35 «Γαλλικά» Τραμπ σε Νετανιάχου: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ@@α αρνητικός»
05.10.25 , 18:32 Μυτιλήνη: Σερβιτόρα «έκαψε» βρέφος με καυτό τσάι μέσα σε καφετέρια
05.10.25 , 18:06 Μητσοτάκης: Το Αμοργόραμα θα είναι επιτυχημένο - Θα παρέχουμε πόρους
05.10.25 , 17:37 Επιστρέφουν στην Ελλάδα οι 27 Έλληνες του στολίσκου Global Sumud Flotilla
05.10.25 , 17:12 Καιρός: Έρχεται η κακοκαιρία Barbara από την Ιταλία με καταιγίδες
05.10.25 , 16:59 Χατζίδου: «Αν λειτουργούσαμε όλοι έτσι, δε θα έβγαινε η δουλειά»
05.10.25 , 15:45 Πούλησε 3 εκατ. Έλληνα ο ΠΑΟΚ, τον χρυσοπληρώνει η ΑΕΚ
05.10.25 , 15:31 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 6/10/2025 – 12/10/2025
05.10.25 , 15:18 Γιώργος Λιβάνης & Ανδρομάχη: Γάμος και βάφτιση στο Κορωπί - Ποιος θα λείπει
05.10.25 , 14:52 Υαλουρονικό οξύ: Τα κόλπα για μέγιστη ενυδάτωση στην επιδερμίδα σου
Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη: Ο παραμυθένιος γάμος και το bridal look!
Αργυρούπολη: «Μου κατέβασε το παντελόνι» - Απόπειρα βιασμού μέρα μεσημέρι!
Μυτιλήνη: Σερβιτόρα «έκαψε» βρέφος με καυτό τσάι μέσα σε καφετέρια
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Τα Φαντάσματα: Πόλεμος συγκατοίκησης στο στοιχειωμένο σπίτι
Nέα εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου λόγω ΑΔΜΗΕ
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 23.09.25, 18:32
BYD: Η πίστα παντός εδάφους αποκλειστικά για οχήματα NEV
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η BYD εγκαινίασε επίσημα την πίστα παντός εδάφους στο Zhengzhou, μία από τις πρώτες του είδους στην Κίνα, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για οχήματα νέας ενέργειας (NEV), και επιβεβαίωσε τα σχέδια της για την κατασκευή αρκετών ακόμη. Οι εγκαταστάσεις στο Zhengzhou ενσαρκώνουν τη φιλοσοφία «Τεχνολογία για όλους» της BYD και θα λειτουργούν ως χώρος για αγώνες, εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών και ποικίλες εμπειρίες, προωθώντας την κουλτούρα των NEV.

BYD; Η πίστα παντός εδάφους αποκλειστικά για οχήματα NEV

Η πίστα περιλαμβάνει οκτώ ζώνες με τις εξής ονομασίες: Indoor Sand Dune, Low-Friction Ring, Kick-Plate, Wading Pool, Dynamic Paddock  Race Track, Off-Road Park και Camping Area.

Με υψομετρική διαφορά 29,6 μέτρων και κλίση 28 μοιρών, ο εσωτερικός αμμόλοφος στο Zhengzhou έχει πιστοποιηθεί από το Guinness World Records ως η υψηλότερη και μεγαλύτερη εγκατάσταση αναρρίχησης σε αμμόλοφο για δοκιμές αυτοκινήτων. Κατασκευασμένος με 6.200 τόνους άμμου που παραπέμπει στη σύσταση της ερήμου Alxa, προσφέρει σε όλους μια αυθεντική off-road εμπειρία οδήγησης σε αμμόλοφο.

BYD; Η πίστα παντός εδάφους αποκλειστικά για οχήματα NEV

Η πισίνα διάσχισης νερού, μήκους 70 μέτρων, έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το YANGWANG U8. Μέσω του υποβρύχιου παρατηρητηρίου από γυαλί, οι επισκέπτες μπορούν να δουν το όχημα να κινείται αβίαστα μπροστά, να στρίβει ή να κάνει όπισθεν μέσα στο νερό, χάρη στην πλατφόρμα e4, η οποία έχει επανακαθορίσει τα πρότυπα ασφάλειας σε ακραία σενάρια οδήγησης.

BYD; Η πίστα παντός εδάφους αποκλειστικά για οχήματα NEV

Η πίστα αγώνων, μήκους 1.758 μέτρων, περιλαμβάνει εννέα στροφές και μια ευθεία 550 μέτρων, ιδανική για δυνατές επιταχύνσεις. Οι οδηγοί μπορούν να ζήσουν τη συναρπαστική επιτάχυνση στην ευθεία ή να δοκιμάσουν την ακρίβεια του συστήματος διεύθυνσης των οχημάτων σε στροφές. 

BYD; Η πίστα παντός εδάφους αποκλειστικά για οχήματα NEV

Ο χώρος με την ονομασία Dynamic Paddock, έκτασης 15.300 τ.μ., περιλαμβάνει πάνω από δώδεκα σενάρια δοκιμών, όπως τυπικό σλάλομ, δοκιμές αποφυγής εμποδίου και αυτοματοποιημένη στάθμευση, αναδεικνύοντας το πλήρες φάσμα των έξυπνων τεχνολογιών της BYD. 

Συνολικά, 27 σενάρια off-road οδήγησης – για αρχάριους έως προχωρημένους – κάνουν τη διασκέδαση της εκτός δρόμου οδήγησης προσβάσιμη σε ευρύτερο κοινό. Ακόμη και ένα αστικό SUV μπορεί να κινηθεί με σιγουριά στις βασικές διαδρομές, χάρη στο έξυπνο σύστημα τετρακίνησης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BYD
 |
ΠΙΣΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top