Πούλησε 3 εκατ. Έλληνα ο ΠΑΟΚ, τον χρυσοπληρώνει η ΑΕΚ

Με εντολή Ηλιόπουλου

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία intimenews.gr/ΚΑΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Πούλησε 3 εκατ. Έλληνα Ο ΠΑΟΚ- Η Μεταγραφή Που Συζητείται
Ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα προσπάθησαν το καλοκαίρι να χτίσουν τη νέα ΑΕΚ, προχωρώντας σε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, ωστόσο τον Ιανουάριο θα υπάρξει και συνέχεια. 

Ήδη οι Κιτρινόμαυροι ψάχνουν στην αγορά για μπακ, κεντρικό αμυντικό και επιθετικό, ενώ ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει ζητήσει να γίνει προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί το ελληνικό στοιχείο. Η περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη απέδειξε ότι υπάρχει ταλέντο και ότι κάποιες φορές αξίζει να πέσει πολύ χρήμα και για τις μεταγραφές νεαρών Ελλήνων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr

