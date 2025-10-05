Εσύ θα έλυνες τον γρίφο στον Τροχό της Τύχης; Η Νάσια δεν τα κατάφερε!

Γρίφος που δυσκόλεψε ακόμα και τους τηλεθεατές

05.10.25 , 19:43
Δες τη λύση του γρίφου
Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Κυριακής 5/10/2025 στο Star, η Νάσια ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Εσύ θα έλυνες τον γρίφο στον Τροχό της Τύχης; Η Νάσια δεν τα κατάφερε!

Η κατηγορία ήταν «Πριν και Μετά», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Κ και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.     

Τα γράμματα στον πίνακα δεν ήταν αρκετά, για αυτό κι η Νάσια δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.  

Εσύ θα έλυνες τον γρίφο στον Τροχό της Τύχης; Η Νάσια δεν τα κατάφερε!

Λες εσύ να τα πας καλύτερα; Τι θα έλεγες να δοκιμάσεις;

