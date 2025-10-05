Εσύ θα έλυνες τον γρίφο στον Τροχό της Τύχης; Η Νάσια δεν τα κατάφερε!

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Κυριακής 5/10/2025 στο Star, η Νάσια ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Πριν και Μετά», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Κ και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Τα γράμματα στον πίνακα δεν ήταν αρκετά, για αυτό κι η Νάσια δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.

Λες εσύ να τα πας καλύτερα; Τι θα έλεγες να δοκιμάσεις;

