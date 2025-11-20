Κηδεία Φλαμπουράρη: Συντετριμμένοι η σύζυγος και ο γιος του

Σε εξέλιξη η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη - Βίντεο Mega

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιείται η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς και πρώην υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 18 Νοεμβρίου σε ηλικία 87 ετών.

Η πολιτική κηδεία τελείται στο πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ – ΕΣΑ. Πλήθος κόσμου, φίλοι, σύντροφοι στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες, βρίσκονται εκεί για να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Ανάμεσά τους, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, η Όλγα Γεροβασίλη, η Ρένα Δούρου, η Ράνια Σβίγκου, ο Γιάννης Λαλιώτης.

Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσουν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Σωκράτης Φάμελλος. Αποχαιρετισμό στον ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς θα απευθύνουν επίσης μέλη της οικογένειάς του και φίλοι του.

Τραγική φιγούρα η σύζυγός του Αλέκου Φλαμπουράρη, Εύη, η οποία στάθηκε πάνω από το φέρετρό του και ξέσπασε σε κλάματα. Δίπλα της να τη στηρίζει ο γιος τους Μιχάλης, συντετριμμένος κι εκείνος από τον χαμό του πατέρα του.

Ποιος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είχε εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός.

Στα νεανικά του χρόνια οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση. Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Είχε διατελέσει υπουργός Επικρατείας και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι το 2023.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.



Η οικογένεια του πρώην υπουργού ζητά αντί για στεφάνια, να διατεθούν τα χρήματα για την ενίσχυση του KENTPOΥ EΠAΓΓEΛMATIKHΣ AΠOKATAΣTAΣHΣ ATOMΩN ME EIΔIKEΣ ANAΓKEΣ Κ.Ε.Α/ Α.Μ.Ε.Α στους παρακάτω λογαριασμούς:

Alpha Bank: GR3101402350235002002004806

EΘNIKH TPAΠEZA: GR8801101130000011329600446.