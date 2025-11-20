Κηδεία Φλαμπουράρη: Συντετριμμένοι η σύζυγος και ο γιος του

Βαρύ το πένθος στην κηδεία του πρώην υπουργού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.11.25 , 15:22 «Τρώω μπούλινγκ από τη μαμά μου, αν δε σηκώνω το τηλέφωνο»
20.11.25 , 15:12 Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε μαθητή Α' δημοτικού για θώπευση
20.11.25 , 15:00 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η επίσκεψη της Ρίας Ελληνίδου στο κατάστημά του
20.11.25 , 14:51 Προσοχή: Τηλεφωνικές απάτες με πολωνικούς αριθμούς
20.11.25 , 14:51 Ρονάλντο και Τραμπ «παίζουν μπάλα»- Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο
20.11.25 , 14:47 Απάτη Καζίνο: Τι ανέφερε η Βρισηίδα Ανδριώτου στην κατάθεσή της
20.11.25 , 14:43 Απάτη Ρομά: Θύμα του κυκλώματος και η Κρίστη Κρανά
20.11.25 , 14:35 Κηδεία Φλαμπουράρη: Συντετριμμένοι η σύζυγος και ο γιος του
20.11.25 , 14:14 Πέγκυ Τρικαλιώτη: Η αντίδραση στην εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου
20.11.25 , 13:54 The Matrix Resurrections σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!
20.11.25 , 13:54 Δολοφονία τοπογράφου Ψυχικό: Η κατάθεση της συζύγου του και οι συμπτώσεις
20.11.25 , 13:48 Βίντεο: Τι κρύβεται πίσω από το νέο Nissan LEAF
20.11.25 , 13:38 Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
20.11.25 , 13:03 Φάνης Λαμπρόπουλος: Αυτός ο διάσημος παρουσιαστής του «έριξε» το άκυρο
20.11.25 , 12:59 Σμυρνέικα πεντανόστιμα σουτζουκάκια με βελούδινο πουρέ
Δήμητρα Ματσούκα: Τι λέει για τη σύλληψή της - Στην Ευελπίδων με χειροπέδες
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η επίσκεψη της Ρίας Ελληνίδου στο κατάστημά του
Κηδεία Φλαμπουράρη: Συντετριμμένοι η σύζυγος και ο γιος του
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Συνελήφθη η Ματσούκα: Έτρεχε, είχε πιει, δεν είχε δίπλωμα, ούτε πινακίδες
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε μαθητή Α' δημοτικού για θώπευση
Πέγκυ Τρικαλιώτη: Η αντίδραση στην εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου
Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Σε εξέλιξη η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη - Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιείται η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς και πρώην υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 18 Νοεμβρίου σε ηλικία 87 ετών. 

Αλέκος Φλαμπουράρης: Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ σε ηλικία 87 ετών

κηδεία Φλαμπουράρη 1

Η χήρα του Αλέκου Φλαμπουράρη Εύη και ο γιος τους Μιχάλης

Η πολιτική κηδεία τελείται στο πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ – ΕΣΑ. Πλήθος κόσμου, φίλοι, σύντροφοι στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες, βρίσκονται εκεί για να του πουν το τελευταίο «αντίο». 

κηδεία Φλαμπουράρη 2

Απαρηγόρητη η χήρα του Αλέκου Φλαμπουράρη

Ανάμεσά τους, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, η Όλγα Γεροβασίλη, η Ρένα Δούρου, η Ράνια Σβίγκου, ο Γιάννης Λαλιώτης. 

κηδεία Φλαμπουράρη 3

Η χήρα του Αλέκου Φλαμπουράρη και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος

Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσουν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Σωκράτης Φάμελλος. Αποχαιρετισμό στον ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς θα απευθύνουν επίσης μέλη της οικογένειάς του και φίλοι του. 

Τσίπρας Μπαζιάνα κηδεία Φλαμπουράρη

Η Μπέτυ Μπαζιάνα και ο Αλέξης Τσίπρας 

Τραγική φιγούρα η σύζυγός του Αλέκου Φλαμπουράρη, Εύη, η οποία στάθηκε πάνω από το φέρετρό του και ξέσπασε σε κλάματα. Δίπλα της να τη στηρίζει ο γιος τους Μιχάλης, συντετριμμένος κι εκείνος από τον χαμό του πατέρα του. 

κηδεία Φλαμπουράρη 5

Κατέρρευσε στο φέρετρου του συζύγου της η χήρα του Αλέκου Φλαμπουράρη

Ποιος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης 

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είχε εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός.

Τσίπρας κηδεία Φλαμπουράρη

Ο Αλέξης Τσίπρας με τα παιδιά του και τη σύζυγό του στην κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

Στα νεανικά του χρόνια οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση. Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Είχε διατελέσει υπουργός Επικρατείας και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι το 2023.

κηδεία Φλαμπουράρη 6

Η Όλγα Γεροβασίλη δίπλα από το φέρετρο του Αλέκου Φλαμπουράρη

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.
κηδεία Φλαμπουράρη 7

Η χήρα του Αλέκου Φλαμπουράρη, Εύη

Η οικογένεια του πρώην υπουργού ζητά αντί για στεφάνια, να διατεθούν τα χρήματα για την ενίσχυση του KENTPOΥ EΠAΓΓEΛMATIKHΣ AΠOKATAΣTAΣHΣ ATOMΩN ME EIΔIKEΣ ANAΓKEΣ Κ.Ε.Α/ Α.Μ.Ε.Α στους παρακάτω λογαριασμούς:

Alpha Bank: GR3101402350235002002004806

EΘNIKH TPAΠEZA: GR8801101130000011329600446.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΚΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
 |
ΣΥΡΙΖΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top