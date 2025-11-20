Ρονάλντο και Τραμπ «παίζουν μπάλα»- Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Φόρο στον Κριστιάνο Ρονάλντο, απέτισε ο Ντόναλντ Τραμπ και ο σούπερ σταρ της μπάλας που είναι κάτοχος του ρεκόρ κόσμου διεθνών συμμετοχών και τερμάτων παρευρέθηκε στον Λευκό Οίκο μαζί με άλλους διακεκριμένους καλεσμένους.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Nov 20, 2025, 12:48 AM ET )



Ronaldo is a GREAT GUY. Loved meeting him at the White House. Really smart, and cool!!! President DJT pic.twitter.com/8WUnfIC4m9 — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) November 20, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή πολύ θέρμα αναφέροντας μάλιστα για εκείνον αλλά και για τους άλλους καλεσμένους πως η αίθουσα είναι γεμάτη με τους μεγαλύτερους ηγέτες στον κόσμο».

Απευθυνόμενος στον ποδοσφαιριστή του ανέφερε πως Μπάρον Τραμπ, ο μικρότερος δηλαδή γιος του είναι φανατικός του θαυμαστής.

«Ξέρετε, ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Κριστιάνο Ρονάλντο… Και ο Μπάρον τον γνώρισε και νομίζω ότι σέβεται τον πατέρα του λίγο περισσότερο τώρα» του είπε.

Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, από τη μεριά του εκθείασε τον πρόεδρο των ΗΠΑ τονίζοντας πως είναι «ένας από τους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξει ο κόσμος».

Λίγο μετά τη συνάντηση ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο με ΑΙ από μια κοινή φωτογραφία με τον Ρονάλντο στο προφίλ του γράφοντας: “Ο Ρονάλντο είναι ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Χάρηκα που τον γνώρισα στον Λευκό Οίκο. Πραγματικά έξυπνος και κουλ!!! Πρόεδρos DJT”.

Την άλλη μέρα το πρωί, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τους δύο άντρες να περπατάνε στην Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας μαζί με την σύζυγο του ποδοσφαιριστή Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.

Ανάρτηση για τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο έκανε και ο ποδοσφαιριστής αναφέροντας:

«Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την πρόσκλησή σας και για την θερμή υποδοχή που μου επιφυλάξατε εσείς και η Πρώτη Κυρία, καθώς και η μέλλουσα σύζυγός μου, Τζορτζίνα. Ο καθένας από εμάς έχει κάτι σημαντικό να προσφέρει και είμαι έτοιμος να κάνω το καθήκον μου, καθώς εμπνέουμε τις νέες γενιές να χτίσουν ένα μέλλον που θα χαρακτηρίζεται από θάρρος, υπευθυνότητα και διαρκή ειρήνη».

Η επίσκεψη του Ρονάλντο ωστόσο δίχασε τους θαυμαστές του με κάποιους να κάνουν λόγο για “θλιβερή εικόνα”.

