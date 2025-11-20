Ρονάλντο και Τραμπ «παίζουν μπάλα»- Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Περπάτησαν δίπλα-δίπλα στην Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.11.25 , 18:00 Porche Cayenne Electric: Πιάνει 0-100 χλμ./ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα
20.11.25 , 18:00 Cash or Trash: Το ξεχωριστό τραπεζάκι που κέρδισε τις εντυπώσεις
20.11.25 , 17:50 Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
20.11.25 , 17:49 Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
20.11.25 , 17:41 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Έγινε κοκκινομάλλα;
20.11.25 , 17:39 Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα με την τσάντα του γιου της, Ερμή!
20.11.25 , 17:37 Μήνυση της ΕΙΝΑΠ για τα ράντζα στο νοσοκομείο «Αττικόν»
20.11.25 , 17:31 Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026
20.11.25 , 16:51 Θάνατος Χρονοπούλου: «Ενδείξεις Για Ύπαρξη Εγκληματικής Οργάνωσης»
20.11.25 , 16:50 Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η δημόσια συγγνώμη για τα «γαλλικά» στον αέρα του ΣΚΑΪ
20.11.25 , 16:28 Αγαθονήσι: Σοβαρό επεισόδιο με τουρκικά αλιευτικά και πυροβολισμοί!
20.11.25 , 16:09 Φουρνιέ: Η δήλωση για την Παρί και τους τραυματισμούς
20.11.25 , 16:07 Μουγγοπέτρος: Πρώτη φορά για το ξημέρωμα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του
20.11.25 , 15:57 Βάσω Λασκαράκη: Το εντυπωσιακό glamorous look σε βραδινή της έξοδο
20.11.25 , 15:43 Δήμητρα Ματσούκα: Aφέθηκε ελεύθερη - Τι είπε στο δικαστήριο
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Δήμητρα Ματσούκα: Aφέθηκε ελεύθερη - Τι είπε στο δικαστήριο
Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε μαθητή Α' δημοτικού για θώπευση
Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»
Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η δημόσια συγγνώμη για τα «γαλλικά» στον αέρα του ΣΚΑΪ
Συνελήφθη η Ματσούκα: Έτρεχε, είχε πιει, δεν είχε δίπλωμα, ούτε πινακίδες
Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φόρο στον Κριστιάνο Ρονάλντο, απέτισε ο Ντόναλντ Τραμπ και ο σούπερ σταρ της μπάλας που είναι κάτοχος του ρεκόρ κόσμου διεθνών συμμετοχών και τερμάτων παρευρέθηκε στον Λευκό Οίκο μαζί με άλλους διακεκριμένους καλεσμένους.

Δείπνο Τραμπ με Ρονάλντο και Μασκ - Όλοι κοιτούσαν το φόρεμα της Μελάνια

 

 

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή πολύ θέρμα αναφέροντας μάλιστα για εκείνον αλλά και για τους άλλους καλεσμένους πως η αίθουσα είναι γεμάτη με τους μεγαλύτερους ηγέτες στον κόσμο».

Απευθυνόμενος στον ποδοσφαιριστή του ανέφερε πως Μπάρον Τραμπ, ο μικρότερος δηλαδή γιος του είναι φανατικός του θαυμαστής. 

«Ξέρετε, ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Κριστιάνο Ρονάλντο… Και ο Μπάρον τον γνώρισε και νομίζω ότι σέβεται τον πατέρα του λίγο περισσότερο τώρα» του είπε. 

Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, από τη μεριά του εκθείασε τον πρόεδρο των ΗΠΑ τονίζοντας πως είναι «ένας από τους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξει ο κόσμος».

 

Λίγο μετά τη συνάντηση ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο με ΑΙ από μια κοινή φωτογραφία με τον Ρονάλντο στο προφίλ του γράφοντας: “Ο Ρονάλντο είναι ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Χάρηκα που τον γνώρισα στον Λευκό Οίκο. Πραγματικά έξυπνος και κουλ!!! Πρόεδρos DJT”.

Την άλλη μέρα το πρωί, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τους δύο άντρες να περπατάνε στην Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας μαζί με την σύζυγο του ποδοσφαιριστή Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.

Ανάρτηση για τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο έκανε και ο ποδοσφαιριστής αναφέροντας: 

«Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την πρόσκλησή σας και για την θερμή υποδοχή που μου επιφυλάξατε εσείς και η Πρώτη Κυρία, καθώς και η μέλλουσα σύζυγός μου, Τζορτζίνα. Ο καθένας από εμάς έχει κάτι σημαντικό να προσφέρει και είμαι έτοιμος να κάνω το καθήκον μου, καθώς εμπνέουμε τις νέες γενιές να χτίσουν ένα μέλλον που θα χαρακτηρίζεται από θάρρος, υπευθυνότητα και διαρκή ειρήνη».

Η επίσκεψη του Ρονάλντο ωστόσο δίχασε τους θαυμαστές του με κάποιους να κάνουν λόγο για “θλιβερή εικόνα”. 

 

 

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο του Star 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top