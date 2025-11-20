«Τρώω μπούλινγκ από τη μαμά μου, αν δε σηκώνω το τηλέφωνο»

Όσα αποκάλυψε γνωστός anchorman

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Αντώνης Σρόιτερ παραχώρησε συνέντευξη στη Super Κατερίνα και την Έλενα Πολυκάρπου, όπου μίλησε τόσο για τη δουλειά του όσο και για την προσωπική του ζωή.

«Τρώω μπούλινγκ από τη μαμά μου, αν δε σηκώνω το τηλέφωνο»

«Το δελτίο ειδήσεων για μένα είναι κάτι το οποίο έχει μπει σε μια ράγα εδώ και πολλά χρόνια. Προφανώς είμαι ψύχραιμος. Στα δύσκολα όμως, γιατί υπάρχουν και δύσκολα δελτία, υπάρχουν έκτακτα γεγονότα και πράγματα που προκύπτουν στην πορεία, υπάρχει ένα άγχος. Γενικά, όμως, αν δεν είσαι ψύχραιμος σ’ αυτή τη δουλειά και δε μαθαίνεις γρήγορα να διαχειρίζεσαι το άγχος σου, πας στο τρελοκομείο κάποια στιγμή», είπε αρχικά ο γνωστός anchorman. 

Αντώνης Σρόιτερ για τη σύζυγό του, Ιωάννα: «Με εκνευρίζουν πολλά πράγματα»

Αναφορικά με το διαχρονικό ζήτημα της παρουσίασης εκπομπών από ηθοποιούς, τόνισε: «Ένας ηθοποιός δεν μπορεί να είναι δημοσιογράφος αλλά από την άλλη ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να είναι ηθοποιός», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι η ιστορία έχει δείξει και ηθοποιούς να γίνονται δημοσιογράφοι κι αντίστροφα. «Άρα ούτε το ένα είναι σωστό ούτε το άλλο», συμπλήρωσε. 

«Τρώω μπούλινγκ από τη μαμά μου, αν δε σηκώνω το τηλέφωνο»

Όσον αφορά τη μαμά του, ο Αντώνης Σρόιτερ είπε με χιούμορ: «Η μητέρα μου είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Το σηκώνω το τηλέφωνο και τρώω μπούλινγκ άμα δεν το σηκώσω, όπως τρώω και το μερίδιο της γκρίνιας που μου αναλογεί άλλοτε δικαίως άλλοτε αδίκως αλλά, ναι, δεν τολμάω να μη σηκώσω το τηλέφωνο!». 

Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Τα φιλιά μπροστά στον Πύργο του Άιφελ

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τη σύζυγό του, Ιωάννα Σρόιτερ λέγοντας ότι εκείνη και οι κόρες τους αποτελούν τους ανθρώπους της ζωής του. Με χιούμορ μίλησε και για τη στιγμή που θα έρθει ο πρώτος σύντροφος των παιδιών του: «Αν είναι να κάνω εγώ την επιλογή… να το συζητήσουμε», είπε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
AΝΤΩΝΗΣ ΣΡΟΙΤΕΡ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΣΡΟΙΤΕΡ
