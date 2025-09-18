Αντώνης Σρόιτερ για τη σύζυγό του, Ιωάννα: «Με εκνευρίζουν πολλά πράγματα»

Ο Αντώνης Σρόιτερ έδωσε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day και στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και αναφέρθηκε στην οικογένειά του, τη σχέση του με τη σύζυγό του Ιωάννα Μπούκη αλλά και στη δουλειά και τα επαγγελματικά του.

«Στο σπίτι κάνω των διαιτητή στους τσακωμούς των παιδιών μου με τη σύζυγό μου. Είμαι σαν βοηθός. Είμαι ο αυστηρά cool. Θα πω κάτι με ήρεμο τρόπο και θα γίνει. Στην Ιωάννα μ'αρέσουν πάρα πολλά πράγματα! Με εκνευρίζουν επίσης πολλά στην Ιωάννα, όπως πολλά εκνευρίζουν και την Ιωάννα σε εμένα. Πάντα στο τέλος τα βρίσκουμε. Είμαστε τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο σε μια σχέση», είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σρόιτερ.

Ο Αντώνης Σρόιτερ και η Ιωάννα Μπούκη είναι παντρεμένοι από το 2013. Αρχικά, είχαν τελέσει πολιτικό γάμο, ενώ το 2018 ακολούθησε ο θρησκευτικός γάμος, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο μαζί με τη βάφτιση της δεύτερης κόρης τους, Παυλίνας.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κόρες: τη Νάντια και την Παυλίνα. Συχνά μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media, αποδεικνύοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.

Παλιότερη ανάρτηση της Ιωάννας Μπούκη για τον Αντώνη Σρόιτερ

Σχετικά με το πώς του αρέσει να περνάει τον ελεύθερο χρόνο του, ο Αντώνης Σρόιτερ απάντησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Το χειμώνα που έχω περισσότερες δουλειές, δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Αλλά όταν έχω μου αρέσει να πηγαίνω για μπάσκετ, μου αρέσει να πίνω ένα ποτό με φίλους, να πηγαίνω για ψάρεμα, να πάω μια εκδρομή σε ένα βουνό. Κάποια στιγμές νιώθεις και τύψεις. Μπορεί να σκέφτομαι ότι είμαι για μπάσκετ, ενώ εκείνη την ώρα θα μπορούσα να βλέπω τα παιδιά μου».

Ο Αντώνης Σρόιτερ με τη σύζυγο του Ιωάννα Μπούκη και τις κόρες τους Παυλίνα & Νάντια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Για τα σχόλια που δέχεται στα social media και για τη δουλειά του ο παρουσιαστής είπε: «Ακούω χρόνια ότι βάφω τα μαλλιά μου αλλά δεν εκνευρίζομαι. Νομίζω δεν υπάρχει σχόλιο που θα με κάνει να εκνευριστώ. Ίσα ίσα στα περισσότερα θα συμφωνήσω κιόλας».

«Αν για μια περίοδο το δελτίο δεν πηγαίνει πολύ καλά δεν θα αγχωθώ, αλλά δεν θα πανηγυρίσω και από τη χαρά μου. Αν κάθε μέρα ξεκίναγε η ζωή μου με το τι έδειξαν τα νούμερα, θα είχα πάει στο τρελοκομείο», τόνισε, σε άλλο σημείο, ο Αντώνης Σρόιτερ που παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.