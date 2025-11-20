Δολοφονία τοπογράφου Ψυχικό: Η κατάθεση της συζύγου του και οι συμπτώσεις

Δολοφονία τοπογράφου Ψυχικό: Δείτε το χρονικό της υπόθεσης όπως είχε προβληθεί στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στις 2/7/2024

Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για τη μαφιόζικη εκτέλεση του 54χρονου τοπογράφου μέσα στο αυτοκίνητό του στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024.

O 54χρονος τοπογράφος που δολοφονήθηκε στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024

Ο κύκλος των καταθέσεων άρχισε με τη μαρτυρία της επί 24 χρόνια συζύγου του θύματος και μητέρας των δύο τους παιδιών.

Η χήρα του τοπογράφου χαρακτήρισε τον σύζυγό της έναν καλοπροαίρετο και δοτικό άνθρωπο που δεν έμπαινε σε διενέξεις, αλλά προτιμούσε να απομακρύνεται από καταστάσεις που δεν του ταίριαζαν ή δεν του άρεσαν. «Ήθελε το καλό όλων, αυτό ήταν το κίνητρο στη ζωή του και τη δουλειά του», τόνισε.

Ψυχικό: To σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 54χρονος τοπογράφος, τον Ιούλιο του 2024/ ΙΝΤΙΜΕ ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά που είχαν γίνει εις βάρος του συζύγου της, το 2021. Το πρώτο έγινε τον Μάρτιο του 2021 και δεν είχαν δώσει σημασία. Στο δεύτερο όμως, υπήρξε ξυλοδαρμός και τότε το θύμα είχε απευθυνθεί στην αστυνομία και το είχε καταθέσει.

Όπως είπε η σύζυγος του τοπογράφου, από το 2021 μέχρι τη δολοφονία του, το θύμα αισθανόταν πίεση.

«Σε συζήτηση μου είπε ότι υποπτευόταν έναν μεσίτη συνεργάτη του στη Μύκονο. Τον υποπτευόταν, γιατί δε μιλούσε με καλά λόγια για τον Παναγιώτη επειδή μια συνεργασία τους δεν πήγε καλά και σταμάτησαν τις επαφές. Μέχρι το καλοκαίρι του 2019 συνεργαζόντουσαν. Τότε ήμασταν όλοι τρομοκρατημένοι. Δεν προσλάβαμε ασφάλεια, ένιωθε όμως ασφαλής να πηγαίνει με δεύτερο άτομο στη δουλειά. Ήταν πολύ τρομακτικό αυτό που μας συνέβη», υποστήριξε η χήρα του τοπογράφου.

Η οικογένεια έμενε στο Χαλάνδρι πριν μετακομίσει στο Ψυχικό. Η γυναίκα παραδέχτηκε πως μόνη της έψαχνε να βρει σπίτι στις αγγελίες και δεν τους το πρότεινε κάποιος. «Από αγγελία βρήκα το σπίτι, απλώς κατά παράξενο τρόπο η μεσίτρια που ήρθε είχε συναλλαγή με τη Μύκονο. Ο σύζυγος μου δεν την γνώριζε», ανέφερε.

Όπως είπε η μάρτυρας, είχε βρεθεί ένα σπίτι στην οδό Μπακοπούλου, το οποίο τελικά ποτέ δεν είδε η οικογένεια. Η εισαγγελέας επισήμανε πως σε αυτό το σπίτι διέμενε ο πρώτος κατηγορούμενος κατά τον χρόνο σύλληψής του, με τη μάρτυρα να σημειώνει πως δεν είχε δει ποτέ κανέναν από τους κατηγορούμενους και πως η επικοινωνία της οικογένειας ήταν μόνο με τον μεσίτη.

Ψυχικό: Ο 44χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου στην Ευελπίδων / Eurokinissi

Το δεύτερο σπίτι ήταν στην οδό Πάτμου, το οποίο είδε από κοντά η οικογένεια. «Ήρθε η μεσίτρια, πήγαμε να δούμε το διαμέρισμα. Αυτή είχε συναλλαγές με τη Μύκονο. Μας άρεσε πολύ αυτό το σπίτι».

Η εισαγγελέας επισήμανε πως σε αυτό το σπίτι διέμενε η αδελφή του ενός κατηγορούμενου και στο υπόγειο parking βρέθηκαν κρυμμένα τα δύο οχήματα του εγκλήματος. «Δεύτερη σύμπτωση», είπε χαρακτηριστικά.

Δολοφονία τοπογράφου: Το ακίνητο στη Μύκονο

Στην πορεία, αναφέρθηκε σε μια κοινή επένδυση που έκανε με έναν συνεργάτη του στη Μύκονο. «Αγόρασαν ενα ακίνητο και δίπλα σε αυτό υπήρχε ένα άλλο. Του πρότεινε να το αγοράσει κι αυτό, να το ετοιμάσουν και να το δώσουν ως ενιαίο σε άλλη διπλανή επένδυση.

Ο συνεργάτης αγόρασε τελικά το διπλανό».

Η δουλειά όμως, στράβωσε όταν εκείνος το πούλησε μόνος του σε τρίτο άτομο. «Όταν το εμαθε ο Παναγιώτης ηταν σε έξαλλη κατάσταση και μου ειπε "Μαρία, τέλος". Ο Παναγιώτης δεν ερχόταν σε ρήξη με κανένα, απλά απομακρύνοταν και συνέχιζε τη δουλειά του. Μετά διέκοψε επαφές. Πούλησε και ο σύζυγός μου σε άλλον. Κανένας δεν έχασε όμως, πούλησαν και οι δύο»

Δολοφονία Ψυχικό: Οι δύο τελευταίες μέρες

Η μάρτυρας είπε συντετριμμένη ότι ήταν φρικιαστικός ο τρόπος που έμαθε για τη δολοφονία του συζύγου της και πως δεν πήγε πουθενά το μυαλό της. «Δεν είχε εχθρούς», είπε.

Την παραμονή της δολοφονίας του, το θύμα σηκώθηκε πιο αργά κι έφυγε αργά για το γραφείο, πράγμα που δε συνήθιζε να κάνει, όπως είπε η σύζυγός του. Ήταν όμως πολύ χαρούμενος γιατί είχαν κανονίσει τις διακοπές τους.

Το ίδιο συνέβη και τη μέρα της δολοφονίας. Τον τοπογράφο τον είχε πάρει πάλι ο ύπνος και είχε πει στη γυναίκα του πως δεν ήθελε να πάει στο γραφείο, γιατί δεν ένιωθε καλά. «Μας χαιρέτησε, με φίλησε, έφυγε και δεν ξαναγύρισε», είπε κλαίγοντας.

Ο 54χρονος τοπογράφος δολοφονήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, στο Ψυχικό, το πρωί στις 2 Ιουλίου 2024. Οι αστυνομικοί βρήκαν πάνω από 20 κάλυκες στο σημείο. Στο εδώλιο κάθονται δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου.