Χατζίδου: «Αν λειτουργούσαμε όλοι έτσι, δε θα έβγαινε η δουλειά»

Τα τηλεοπτικά δρώμενα, τα νούμερα τηλεθέασης αλλά και την πολύκροτη υπόθεση με τον Βασίλη Μπισμπίκη που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στον χώρο της showbiz σχολίασαν ο Ετεοκλής Παύλου και η Ελένη Χατζίδου.

Ο Ετεοκλής Παύλου αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στον ρόλο που παίζουν τα ποσοστά τηλεθέασης στην ψυχολογία των ανθρώπων της τηλεόρασης: «Δε γίνεται να μην τα κοιτάς και να μην σε επηρεάζουν. Είναι κάτι που επηρεάζει τον καθένα μας», σημείωσε στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι, προσθέτοντας πως το επίκεντρο των συζητήσεων είναι περισσότερο ο τρόπος που ο Βασίλης Μπισμπίκης απάντησε στα σχόλια που δέχτηκε.

Όταν ρωτήθηκε για την κριτική που ασκείται σε ανθρώπους που προέρχονται από άλλους χώρους και δοκιμάζουν την τύχη τους στην παρουσίαση, ο Παύλου απάντησε με κατανόηση: «Αν κάποιος μπει με ψυχή και σώμα στον χώρο της τηλεόρασης, τότε δικαιούται να δοκιμάσει. Δεν έχει σημασία από πού προέρχεται».

Η Ελένη Χατζίδου για Λιάγκα και Μπισμπίκη

Η Ελένη Χατζίδου, από την πλευρά της, αναφέρθηκε στη στάση του Γιώργου Λιάγκα απέναντι στις κάμερες και τους δημοσιογράφους: «Αν λειτουργούσαμε όλοι όπως ο Λιάγκας, δε θα μπορούσε να γίνει η δουλειά μας. Αν αυτή είναι η τακτική του, ας μην περιμένει δηλώσεις από άλλους όταν έρθει η σειρά του», σχολίασε.

Σχετικά με την υπόθεση Μπισμπίκη, δεν έκρυψε τον προβληματισμό της: «Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο δεν ήταν όσα συνέβησαν, αλλά ο τρόπος που απάντησε μετά, δείχνοντας το δάχτυλο στους δημοσιογράφους. Εκεί ένιωσα ότι ξεπέρασε ένα όριο».

